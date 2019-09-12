Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Взгляд
12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
Разделы

Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
Перейти а раздел…

Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в регионе. Подробности...
Перейти а раздел…

За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...

Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Где и как живут российские шпионы-перебежчики

    Фокус не удался. Шотландия будет свободной. Брексит уничтожит Британию

    Братушки-предатели. Удар по «русофилам». Куда катится Болгария?

      Перейти а раздел…

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Праги решили перенести памятник Коневу
              Путин выпил в Ботлихе нетронутую в августе 1999 года стопку водкиМосква запросила Интерпол о местонахождении СмоленковаУкраина проиграла России апелляцию в ВТООпубликовано фото «американского шпиона» Смоленкова
              Путин: Слюнтяй не может быть во главе РоссииСимоньян заблокировали в FacebookЗеленский заявил о разработке карты по Минским договоренностямБогомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
              На территории российского торгпредства в Лондоне устроили погромЗеленский назвал «сверхсложной» операцию по возвращению украинских моряковСимоньян рассказала, как была «женой» ПесковаЛепс рассказал о причинах отказа от алкоголя на год

              «подготовка к войне»


              Эксперт объяснил боязнь Британии оборонительных вооружений России

              бой ханжеству


              Заслуженный учитель РФ связал инцидент со стрижкой школьника с травлей за купальник

              необлагаемый минимум


              Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов

              Видео

              война газопроводов


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              личная власть


              Зеленский превращается в диктатора Украины

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Не братья-славяне


              Максим Соколов: Варшавская мелодия для русских отыграла

              С жиру бесятся


              Сергей Мардан: Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

              Союз нерушимый


              Глеб Простаков: Для Лукашенко наступают трудные времена

              на ваш взгляд


              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?

              Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

              Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 года   12 сентября 2019, 18:00
              Фото: Муравин Юрий/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»?

              В четверг стало известно, что победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал екатеринбургский УЗГА (Уральский завод гражданской авиации), входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию. То, что с преемником «кукурузника» наконец определились, само по себе стало обнадеживающей новостью, полагают эксперты.

              Ведь, как неоднократно отмечалось, уникальные «рабочие лошадки», трудившиеся с конца 1940-х в сельхозавиации и в малой региональной гражданской авиации, выработали свой ресурс. Из 18 тысяч Ан-2, выпущенных вплоть до 1990-х годов, сейчас на ходу хорошо если несколько сотен – и некоторые из них эксплуатируются уже три десятка лет, а налет превышает 20 тысяч часов. «Президент Владимир Путин озаботился тем, почему регулярно и массово не выпускаются отечественные самолеты малого класса для региональных линий, которые могли бы связывать сельскую местность с областными центрами. Задача была поставлена Минпромторгу», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот Советского Союза, бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

              Но по поводу сделанного по итогам конкурса выбора нового легкого многоцелевого самолета – сменщика «кукурузника» – у экспертов уже возникли вопросы. Дело в том, что и в прошлом году, и в нынешнем, вплоть до лета, сообщалось, что скорее всего в производство пойдет разработка новосибирского СибНИА им. Чаплыгина – биплан ТВС-2ДТС «Байкал». Самолет уже был представлен на авиасалоне МАКС в 2017 году. В 2018 году сообщалось о том, что производство «Байкалов» будет развернуто на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода уже в нынешнем, 2019 году. С 2021 по 2025 год завод планировал поставить не менее 200 таких машин. О том, что рассматривается замена Ан-2 именно на «Байкал», который будут собирать в Улан-Удэ, еще в апреле говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Новосибирский вариант – там и двигатель нормальный, и авионика нормальная, самолет в основном базируется на конструкции Ан-2, это биплан, его взлетно-посадочные характеристики схожи с Ан-2», – констатирует Олег Смирнов.

              «Но потом заместитель Мантурова отметил, что в чистом виде «Байкал» не устраивает, поэтому будет разрабатываться такой самолет новой модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по гражданской авиации, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. В конце августа Минпромторг заявил, что Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек, и он будет создаваться «с учетом наработок» по самолету «Байкал». То есть стало ясно, что в нынешнем виде ТВС-2ДТС в серию не пойдет. Разработку замены «откатили» на стадию конкурса.

              В конце августа в екатеринбургском УЗГА заявили, что собираются создать девятиместный моноплан на замену Ан-2.

              Преимущество моноплана перед бипланом (а «Байкал», как и Ан-2, бипланы) состоит в более высокой скорости полета, большей дальности и посадочной скорости,

              пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

              У биплана с его двумя короткими крыльями ниже аэродинамические качества – выше индуктивное сопротивление (в том числе и благодаря бипланным стойкам и лентам растяжки). Очевидный плюс биплана – большая площадь крыльев, следовательно, ему требуется минимальная взлетно-посадочная полоса, что важно для сельскохозяйственных нужд и пассажирских линий «село – город».

              Но, как отмечают знатоки авиации, еще в середине XX века под руководством выдающегося советского конструктора Олега Антонова разрабатывался моноплан для санитарной, сельхоз– и малой гражданской авиации. Самолет Ан-14, или «Пчелка», оборудованный двумя форсированными поршневыми двигателями, выпускался в 1965-1972 годах, он был задуман как конкурент вертолетов. Благодаря своим конструктивным особенностям, Ан-14 требовалось небольшое расстояние для взлета и посадки. Но в массовое производство моноплан Антонова не пошел: заказчика (а тогда им было государство) не устроило максимальное количество пассажиров – семь, в то время как требовался самолет, способный перевезти 10-15 пассажиров. Похожая ситуация, к слову, имеет место и сейчас – на екатеринбургском заводе УЗГА говорят о проекте девятиместного пассажирского самолета, а в заявлениях Минпромторга говорится о вместимости до 14 человек.

              В любом случае, полагают эксперты, речь идет о «хорошо забытом старом»: как антоновская «Пчелка», так и гипотетический проект УЗГА – это подкосный моноплан. «Байкал» же представлял собой биплан – фактически модификацию более раннего Ан-2, который, напомним, «пошел в серию» еще в 1947 году.

              Кроме того, на екатеринбургском заводе заявили, что их разработка будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тонны, а это в полтора раза меньше, чем у «Байкала», который весит 7,4 тонны.

              «Но в то же время ему нужно гораздо больше площадок, чем биплану. Кроме того, 14-местный легкий самолет разработать невозможно, – полагает Галенко. – Потому что в одномоторной комплектации самолет не может иметь более девяти мест. Преимущество Ан-2 было в том, он у него было девять мест, и он использовался еще и как грузовой вариант. А делать какой-то комфортабельный, вместительный – бессмысленно».

              Также есть сомнения в том, что УЗГА «потянет» разработку и производство новых монопланов. Да, у екатеринбургского завода есть опыт производства подобных самолетов – сейчас предприятие собирает L-410 (чехословацкую разработку 1969 года), самолет того же класса, что и Ан-2, но эта машина больше, пояснил Роман Гусаров. В то же время он отметил, что УЗГА – «в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик; и в этом ключе не совсем понятно, какое воздушное судно предприятие может создать». Поэтому собеседник не исключил, что в итоге основной заменой «кукурузника» может стать доработанная и обновленная модификация ТВС-2ДТС «Байкал».

              Но эксперт Виктор Галенко привел аргумент против полной замены «кукурузников» вместо возрождения их производства или ремонта действующих машин. Аргумент – финансовый. «Полностью отремонтированный самолет будет стоить 4 млн рублей, а любая его замена стоит более миллиона долларов, – полагает собеседник. – Гораздо выгоднее было бы запустить программу ремонта Ан-2, возможно дополнить его комплектацию. Так можно очень быстро покрыть все потребности». Но против этого аргумента есть очевидное возражение, которое уже упоминалось выше – малое число и большой возраст используемых «кукурузников». Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в традиционно «бездорожной» Якутии, где активно использовались Ан-2, 80% воздушных судов составляют самолеты и вертолеты старше 30 лет, которые максимум дотянут до 2026 года. Не следует забывать, что пока идет обсуждение проектов возможной замены «кукурузников», острая проблема срочной замены отработавших свой срок Ан-2 не решается, отмечают эксперты. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............