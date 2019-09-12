Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»?

В четверг стало известно, что победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал екатеринбургский УЗГА (Уральский завод гражданской авиации), входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию. То, что с преемником «кукурузника» наконец определились, само по себе стало обнадеживающей новостью, полагают эксперты.

Ведь, как неоднократно отмечалось, уникальные «рабочие лошадки», трудившиеся с конца 1940-х в сельхозавиации и в малой региональной гражданской авиации, выработали свой ресурс. Из 18 тысяч Ан-2, выпущенных вплоть до 1990-х годов, сейчас на ходу хорошо если несколько сотен – и некоторые из них эксплуатируются уже три десятка лет, а налет превышает 20 тысяч часов. «Президент Владимир Путин озаботился тем, почему регулярно и массово не выпускаются отечественные самолеты малого класса для региональных линий, которые могли бы связывать сельскую местность с областными центрами. Задача была поставлена Минпромторгу», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот Советского Союза, бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Но по поводу сделанного по итогам конкурса выбора нового легкого многоцелевого самолета – сменщика «кукурузника» – у экспертов уже возникли вопросы. Дело в том, что и в прошлом году, и в нынешнем, вплоть до лета, сообщалось, что скорее всего в производство пойдет разработка новосибирского СибНИА им. Чаплыгина – биплан ТВС-2ДТС «Байкал». Самолет уже был представлен на авиасалоне МАКС в 2017 году. В 2018 году сообщалось о том, что производство «Байкалов» будет развернуто на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода уже в нынешнем, 2019 году. С 2021 по 2025 год завод планировал поставить не менее 200 таких машин. О том, что рассматривается замена Ан-2 именно на «Байкал», который будут собирать в Улан-Удэ, еще в апреле говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Новосибирский вариант – там и двигатель нормальный, и авионика нормальная, самолет в основном базируется на конструкции Ан-2, это биплан, его взлетно-посадочные характеристики схожи с Ан-2», – констатирует Олег Смирнов.

«Но потом заместитель Мантурова отметил, что в чистом виде «Байкал» не устраивает, поэтому будет разрабатываться такой самолет новой модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по гражданской авиации, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. В конце августа Минпромторг заявил, что Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек, и он будет создаваться «с учетом наработок» по самолету «Байкал». То есть стало ясно, что в нынешнем виде ТВС-2ДТС в серию не пойдет. Разработку замены «откатили» на стадию конкурса.

В конце августа в екатеринбургском УЗГА заявили, что собираются создать девятиместный моноплан на замену Ан-2.

Преимущество моноплана перед бипланом (а «Байкал», как и Ан-2, бипланы) состоит в более высокой скорости полета, большей дальности и посадочной скорости,

пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

У биплана с его двумя короткими крыльями ниже аэродинамические качества – выше индуктивное сопротивление (в том числе и благодаря бипланным стойкам и лентам растяжки). Очевидный плюс биплана – большая площадь крыльев, следовательно, ему требуется минимальная взлетно-посадочная полоса, что важно для сельскохозяйственных нужд и пассажирских линий «село – город».

Но, как отмечают знатоки авиации, еще в середине XX века под руководством выдающегося советского конструктора Олега Антонова разрабатывался моноплан для санитарной, сельхоз– и малой гражданской авиации. Самолет Ан-14, или «Пчелка», оборудованный двумя форсированными поршневыми двигателями, выпускался в 1965-1972 годах, он был задуман как конкурент вертолетов. Благодаря своим конструктивным особенностям, Ан-14 требовалось небольшое расстояние для взлета и посадки. Но в массовое производство моноплан Антонова не пошел: заказчика (а тогда им было государство) не устроило максимальное количество пассажиров – семь, в то время как требовался самолет, способный перевезти 10-15 пассажиров. Похожая ситуация, к слову, имеет место и сейчас – на екатеринбургском заводе УЗГА говорят о проекте девятиместного пассажирского самолета, а в заявлениях Минпромторга говорится о вместимости до 14 человек.

В любом случае, полагают эксперты, речь идет о «хорошо забытом старом»: как антоновская «Пчелка», так и гипотетический проект УЗГА – это подкосный моноплан. «Байкал» же представлял собой биплан – фактически модификацию более раннего Ан-2, который, напомним, «пошел в серию» еще в 1947 году.

Кроме того, на екатеринбургском заводе заявили, что их разработка будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тонны, а это в полтора раза меньше, чем у «Байкала», который весит 7,4 тонны.

«Но в то же время ему нужно гораздо больше площадок, чем биплану. Кроме того, 14-местный легкий самолет разработать невозможно, – полагает Галенко. – Потому что в одномоторной комплектации самолет не может иметь более девяти мест. Преимущество Ан-2 было в том, он у него было девять мест, и он использовался еще и как грузовой вариант. А делать какой-то комфортабельный, вместительный – бессмысленно».

Также есть сомнения в том, что УЗГА «потянет» разработку и производство новых монопланов. Да, у екатеринбургского завода есть опыт производства подобных самолетов – сейчас предприятие собирает L-410 (чехословацкую разработку 1969 года), самолет того же класса, что и Ан-2, но эта машина больше, пояснил Роман Гусаров. В то же время он отметил, что УЗГА – «в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик; и в этом ключе не совсем понятно, какое воздушное судно предприятие может создать». Поэтому собеседник не исключил, что в итоге основной заменой «кукурузника» может стать доработанная и обновленная модификация ТВС-2ДТС «Байкал».

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Но эксперт Виктор Галенко привел аргумент против полной замены «кукурузников» вместо возрождения их производства или ремонта действующих машин. Аргумент – финансовый. «Полностью отремонтированный самолет будет стоить 4 млн рублей, а любая его замена стоит более миллиона долларов, – полагает собеседник. – Гораздо выгоднее было бы запустить программу ремонта Ан-2, возможно дополнить его комплектацию. Так можно очень быстро покрыть все потребности». Но против этого аргумента есть очевидное возражение, которое уже упоминалось выше – малое число и большой возраст используемых «кукурузников». Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в традиционно «бездорожной» Якутии, где активно использовались Ан-2, 80% воздушных судов составляют самолеты и вертолеты старше 30 лет, которые максимум дотянут до 2026 года. Не следует забывать, что пока идет обсуждение проектов возможной замены «кукурузников», острая проблема срочной замены отработавших свой срок Ан-2 не решается, отмечают эксперты.

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