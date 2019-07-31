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31 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Как легендарный советский разведчик добыл вирус смертельно опасной болезни

Анатолий Баронин был уникальным специалистом по совершенно особому региону АфрикиФото: szru.gov.ua
В Киеве на 87-м году жизни скончался советский разведчик, полковник Анатолий Баронин. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы называл его одним из «выдающихся разведчиков современности». Имя Баронина обессмертило получение им в полевых условиях в Нигерии образцов геморрагической лихорадки, схожей с вирусом Эбола. В чем была уникальность этой операции советской разведки? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

              «Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцы   31 июля 2019, 08:20
              Фото: Hans Lang/Global Look Press
              Текст: Станислав Борзяков

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              В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России?

              Во вторник сайт Сочинского национального парка без злого умысла напугал некоторую часть Рунета – особенно ту, что страдает от блаттофобии. Так называют распространенный в западной цивилизации страх тараканов (именно в западной: в Китае из тараканов делают лечебные настойки, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии этих насекомых даже едят).

              Если коротко, в домохозяйствах города-курорта заметили экзотических американских тараканов, подчеркнув, что это «крупнейшие тараканы мира» и что они умеют летать.

              «Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, – стращает сайт. – Их появление во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье».

              Хорошо, что хоть диверсию со стороны Пентагона исключили. Впрочем, откуда бы Сочинскому национальному парку разбираться в подобных материях.

              Как бы там ни было, внезапная атака американских вредителей, несущих заражение людям и ветхость их домам, должна быть прояснена полностью. Чем и займемся.

              Тараканов на свете – более четырех с половиной тысяч видов. Но по кинематографу, литературе и собственному быту среднестатистическому европейцу знакомы три: рыжий таракан, черный таракан и тот самый американский таракан.

              На английском языке черного таракана называют еще восточным, а рыжего – немецким. В русских деревнях рыжего также зовут прусаком, но к Германии самый распространенный из тараканов отношения не имеет – он родом из Южной Азии. Со своей стороны, американский таракан, несмотря на свое латинское название (Periplaneta americana), не имеет никакого отношения к Америке и происходит из Африки.

              Впрочем, происхождение тут не важно. Важно, что все три вида – синантропные космополитические виды. Это означает, что они живут почти повсеместно – как на юге, так и на севере, но на севере неизменно находятся в плотном контакте с человеком и выживают за его счет. Тараканы не жуки, в почве не зимуют, для них смертельна самая мягкая зима.

              За годы соревнования за тепло и еду человеческих жилищ рыжий таракан основательно потеснил черного. Что же касается американского, он более теплолюбив, но и в России давно чувствует себя как дома.

              «В Сочи они были всегда, они водятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Живут в отапливаемых подвалах, домах. Иногда они действительно выползают в квартирах, и люди говорят: как же так, у нас завелись большие тараканы. А на самом деле они там были и есть», – подтвердил энтомолог Илья Гомыранов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

              При этом американские тараканы далеко не «крупнейшие тараканы мира», они всего в два – два с половиной раза длиннее рыжих, но не более того. Есть еще десятисантиметровые мадагаскарские шипящие тараканы, восьмисантиметровые бразильские тараканы с названием «мертвая голова» и гигантские тараканы из амазонской сельвы, похожие на желтый космический корабль. Всех их часто содержат в зоопарках и даже продают в зоомагазинах. В случае побега таких питомцев ничего страшного не случится – они слишком хрупкие и уязвимые в сравнении с «традиционными» тараканами, в условиях человеческого жилища им не выжить: не та температура, не та влажность, не то меню.

              Таким образом, «огромные размеры» американского таракана являются явным преувеличением. Самих американцев это насекомое вообще бы не впечатлило, в США другой антигерой – так называемый пальмовый жук. Это еще один вид тараканов, обитающий в природных условиях, но вблизи от человека. Относительно крупное неприятного вида насекомое пытается отпугнуть врагов (людей при необходимости тоже) пахучими выделениями, являясь эдаким скунсом в миниатюре.

              Эти тараканы обильно представлены в первой части некогда прогремевшего фантастического боевика «Люди в черном». Но это, повторимся, совсем другие тараканы.

              Что же касается опасностей, которые несет обосновавшийся в Сочи вредитель, они того же рода, что и в случае с известным всем прусаком. Тараканы питаются разлагающейся биомассой, которой много в человеческом мусоре. За счет этого они могут переносить бактерии от зараженных людей к здоровым, пользуясь возможностью проникать через малейшие цели. Не «в себе», конечно, как носитель заболевания, а на лапках. Но обыкновенные мухи в этом смысле еще вреднее.

              Но хитиновый покров тараканов действительно является сильным аллергеном, так что для астматиков соседство с этими насекомыми нежелательно.

              В общем, никакой особой угрозы для Сочи американский таракан не представляет, а его распространение на уровне все того же рыжего нереально по причинам относительной теплолюбивости. Назвать его «случайной биологической диверсией» США, которую народная молва сочинила применительно к колорадскому жуку, тоже не получится.

              В том же Сочи бывали биологические ЧП куда как серьезнее, например, случайно завезенная в регион самшитовая огневка чуть было не сгубила сочинскую гордость – реликтовый самшитовый лес. Дошло до того, что о возможности диверсии тогда заговорили даже в Минприроды: «Не исключаем, что это (завоз огневок – прим. ВЗГЛЯД) было сделано умышленно».

               


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