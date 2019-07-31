Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России?

Во вторник сайт Сочинского национального парка без злого умысла напугал некоторую часть Рунета – особенно ту, что страдает от блаттофобии. Так называют распространенный в западной цивилизации страх тараканов (именно в западной: в Китае из тараканов делают лечебные настойки, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии этих насекомых даже едят).

Если коротко, в домохозяйствах города-курорта заметили экзотических американских тараканов, подчеркнув, что это «крупнейшие тараканы мира» и что они умеют летать.

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, – стращает сайт. – Их появление во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье».

Хорошо, что хоть диверсию со стороны Пентагона исключили. Впрочем, откуда бы Сочинскому национальному парку разбираться в подобных материях.

Как бы там ни было, внезапная атака американских вредителей, несущих заражение людям и ветхость их домам, должна быть прояснена полностью. Чем и займемся.

Тараканов на свете – более четырех с половиной тысяч видов. Но по кинематографу, литературе и собственному быту среднестатистическому европейцу знакомы три: рыжий таракан, черный таракан и тот самый американский таракан.

На английском языке черного таракана называют еще восточным, а рыжего – немецким. В русских деревнях рыжего также зовут прусаком, но к Германии самый распространенный из тараканов отношения не имеет – он родом из Южной Азии. Со своей стороны, американский таракан, несмотря на свое латинское название (Periplaneta americana), не имеет никакого отношения к Америке и происходит из Африки.

Впрочем, происхождение тут не важно. Важно, что все три вида – синантропные космополитические виды. Это означает, что они живут почти повсеместно – как на юге, так и на севере, но на севере неизменно находятся в плотном контакте с человеком и выживают за его счет. Тараканы не жуки, в почве не зимуют, для них смертельна самая мягкая зима.

За годы соревнования за тепло и еду человеческих жилищ рыжий таракан основательно потеснил черного. Что же касается американского, он более теплолюбив, но и в России давно чувствует себя как дома.

«В Сочи они были всегда, они водятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Живут в отапливаемых подвалах, домах. Иногда они действительно выползают в квартирах, и люди говорят: как же так, у нас завелись большие тараканы. А на самом деле они там были и есть», – подтвердил энтомолог Илья Гомыранов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

При этом американские тараканы далеко не «крупнейшие тараканы мира», они всего в два – два с половиной раза длиннее рыжих, но не более того. Есть еще десятисантиметровые мадагаскарские шипящие тараканы, восьмисантиметровые бразильские тараканы с названием «мертвая голова» и гигантские тараканы из амазонской сельвы, похожие на желтый космический корабль. Всех их часто содержат в зоопарках и даже продают в зоомагазинах. В случае побега таких питомцев ничего страшного не случится – они слишком хрупкие и уязвимые в сравнении с «традиционными» тараканами, в условиях человеческого жилища им не выжить: не та температура, не та влажность, не то меню.

Таким образом, «огромные размеры» американского таракана являются явным преувеличением. Самих американцев это насекомое вообще бы не впечатлило, в США другой антигерой – так называемый пальмовый жук. Это еще один вид тараканов, обитающий в природных условиях, но вблизи от человека. Относительно крупное неприятного вида насекомое пытается отпугнуть врагов (людей при необходимости тоже) пахучими выделениями, являясь эдаким скунсом в миниатюре.

Эти тараканы обильно представлены в первой части некогда прогремевшего фантастического боевика «Люди в черном». Но это, повторимся, совсем другие тараканы.

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Что же касается опасностей, которые несет обосновавшийся в Сочи вредитель, они того же рода, что и в случае с известным всем прусаком. Тараканы питаются разлагающейся биомассой, которой много в человеческом мусоре. За счет этого они могут переносить бактерии от зараженных людей к здоровым, пользуясь возможностью проникать через малейшие цели. Не «в себе», конечно, как носитель заболевания, а на лапках. Но обыкновенные мухи в этом смысле еще вреднее.

Но хитиновый покров тараканов действительно является сильным аллергеном, так что для астматиков соседство с этими насекомыми нежелательно.

В общем, никакой особой угрозы для Сочи американский таракан не представляет, а его распространение на уровне все того же рыжего нереально по причинам относительной теплолюбивости. Назвать его «случайной биологической диверсией» США, которую народная молва сочинила применительно к колорадскому жуку, тоже не получится.

В том же Сочи бывали биологические ЧП куда как серьезнее, например, случайно завезенная в регион самшитовая огневка чуть было не сгубила сочинскую гордость – реликтовый самшитовый лес. Дошло до того, что о возможности диверсии тогда заговорили даже в Минприроды: «Не исключаем, что это (завоз огневок – прим. ВЗГЛЯД) было сделано умышленно».