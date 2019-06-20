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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа

Дональд Трамп во время выступления в ОрландоФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении на второй президентский срок. И хотя его намерение переизбраться не было тайной, начало предвыборной кампании позволяет Трампу перейти в контратаку на «вашингтонское болото», объявив его главной угрозой для страны. Победа Трампа в 2020 году практически неминуема. А как она скажется на отношениях наших стран? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
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            Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

            Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в Москве   20 июня 2019, 08:12
            Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Оксана Борисова,
            Иван Абакумов,
            Алексей Нечаев

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            Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей.

            Летом жители центра Москвы традиционно жалуются, что невозможно спать из-за байкеров (стритрейсеров), устраивающих гонки по ночам. Особенно горожан раздражают мотоциклы, оснащенные прямоточными глушителями («прямотоками»), – они добавляют транспортному средству мощности, но создают невыносимый грохот.

            «Силы просто на исходе. Вечером нельзя открыть окно и слышать свои мысли – нe то, что делать дело. Терпению предел. Есть ли какая-нибудь районная инициатива по размещению лежачих полицейских или еще чего-нибудь? Уверен, я не один такой», – написал в понедельник в своем Facebook пользователь Daniel Chalyan , который судя по всему живет на Фрунзенской набережной, в Хамовниках. Жители этого района – традиционные жертвы «покатушек». Ведь набережная идеально подходит для гонок с точки зрения байкеров. С нее, кстати, открывается отличный вид на ночной Кремль.

            Популярны у гонщиков также Бережковская, Котельническая и другие набережные в центре, и Воробьевы горы, в особенности – длинная изогнутая улица Косыгина. Традиция собираться именно там пошла у гонщиков аж с советских времен.

            Еще весной жители огромного жилого массива у Воробьевых гор официально потребовали ограничить движение мотоциклов в этом «самом байкерском месте», писала ранее «Российская газета».

            Однако очевидно, что ГИБДД не сможет отдельно запрещать здесь движение только для мотоциклов, при этом разрешив движение для обычных автомобилей, проследить за таким запретом просто нереально. Не станут городские власти и перекрывать такие улицы, как Фрунзенская набережная или улица Косыгина, «лежачими полицейскими» – это мгновенно вызовет новые огромные заторы. Кроме того, многие из этих трасс имеют статус «режимных» – ими пользуются правительственные кортежи.

            «Ко мне поступает много жалоб по этому поводу. Чаще всего обращаются жители высотки на Котельнической набережной, где по ночам очень часто катаются байкеры. Вопрос стоит остро», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Московской городской думы Елена Шувалова. По ее мнению, «это не просто правонарушение, это хамство и невоспитанность». Она напоминает, что стритрейсеры не только мешают спать горожанам, но и угрожают безопасности других водителей.

            «Если они едут по разделительной полосе – то создают опасность ДТП. Как водитель я постоянно наблюдаю подобные аварийные ситуации.

            Этих мотоциклистов я называю смертниками, они выскакивают как чертики из табакерки.

            Навести порядок в этом вопросе – не проблема. Было бы желание», – сказала Шувалова. По ее мнению, для борьбы с нарушителями необходимо усовершенствовать городские видеокамеры, чтобы научить их распознавать номера байкеров (пока же камеры не могут «читать» номера мотоциклов).

            Кроме того, Шувалова требует попросту запретить мотоциклы с прямоточными глушителями.

            «Первое, что нужно сделать в данной ситуации – это запретить использование «тарахтелок». Во-вторых, нужно сделать так, чтобы мотоциклы подчинялись тем же правилам дорожного движения, что и автомобили, как это сделано в Европе. Зачем байкеры включают свои тарахтелки? Этой тарахтелкой они пытаются распугать машины, требуют уступить им дорогу. В противном случае автомобилисты оказываются в ситуации, когда байкеры ручками своих мотоциклов таранят им борта», – пояснила депутат.  

            32-летний байкер Михаил, который был остановлен репортерами газеты ВЗГЛЯД, когда с ревом носился днем по одному из переулков в центре Москвы, заявил, что старается по ночам не шуметь.

            «Я не откручиваю гашетку в спальных районах, езжу аккуратно. Вообще, очень мало осталось мотоциклов с «прямотоками». Многие думают, что едет мотоцикл. А на самом деле – это старый «таз», который пытается перед кем-то выпендриться, – сказал Михаил. – Нормальные здравые люди особо не газуют в спальных районах».

            Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов, услышав вопрос газеты ВЗГЛЯД, вообще удивился, что такая проблема все еще существует.  

            «Такое ощущение, что это вопрос прилетел из 80-х. К нам, например, никто не приезжает на «прямотоках». Для меня странно это слышать сейчас. Я не знаю, где такие помехи создаются, в каких дворах и на каких улицах Москвы. Может, есть какие-то отдельные лица», – допустил Хирург.

            «С одной стороны, мотоциклистам, которые едут в потоке по улицам города, важно привлечь к себе внимание. Раньше это делалось в том числе и через звук, – тогда водитель замечает малоприметный мотоцикл. Понятно, что должно быть разумное и уважительное отношение друг к другу. Нужно минимализировать помехи для окружающих. Должна быть чисто вежливость со стороны мотоциклиста. Конечно, если он подъезжает ночью к своему дому, ставит мотоцикл под окно, мотоциклист должен толкать его во дворе руками, чтобы не разбудить людей», – предложил лидер байкеров.

            «В целом тенденция такова, что мотоцикл не громче автомобиля. Сейчас любое вмешательство в технологию современного мотоцикла «чревато». Если поменяешь глушитель, мотоцикл будет работать хуже. Это убивает инженерную мысль», – подытожил Хирург.

            Кстати, шум мотоциклов мешает не только спать – по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он провоцируют еще и сердечно-сосудистые заболевания. Прошлой осенью ВОЗ представила доклад о воздействии различных шумов на здоровье, сообщала «КП». 

            Установлено, что он напрямую влияет не только на нервную систему, но и на когнитивные функции (ухудшается память, человек становится слишком рассеянным), нарушения слуха (вызывает звон в ушах и ослабление слуха). Шумы непосредственно влияют и на сердечно-сосудистую систему, вызывая сильный стресс, снижая качество жизни, говорится в отчете ВОЗ.


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