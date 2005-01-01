Помним, каким он парнем был

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9 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первый страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Заступничество Земана за российского дипломата грозит ему последствиями

Выражение своей точки зрения в Европе может трактоваться как предательство интересов ЕСФото: Донат Сорокин/ТАСС
Чешский президент Милош Земан назвал «глупой провокацией» решение силовиков не пускать в страну представителя российской делегации. На днях в Праге прошло заседание межправительственной комиссии и демарш едва не сорвал его. За Земаном давно закрепилась репутация «высокопоставленного адвоката Москвы в Европе». Станет ли жесткая реакция президента поводом для его критиков вновь заподозрить главу государства в пророссийских взглядах? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины — к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...

Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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            Юрий Гагарин был неистощимым оптимистом   9 марта 2019, 13:20
            Фото: Russian Look/Global Look Press
            Текст: Константин Меринов

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            В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику?

            Его жизнь до 12 апреля 1961 года мало отличалась от жизненного пути советских парней, родившихся в предвоенные годы: школа, училище или техникум, вуз или военное училище... Вкратце напомним гагаринский путь: средняя школа в Гжатске (ныне – город Гагарин), ремесленное училище в Люберцах, индустриальный техникум в Саратове, летное военное училище в Чкалове (ныне – Оренбург), лейтенантские погоны и служба в Заполярье... Но его судьба круто изменилась, когда 7 марта 1960 года приказом главкома ВВС главного маршала авиации К.А. Вершинина летчик-истребитель Гагарин был зачислен слушателем в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

            Гагарин обрадовался, Титов нахмурился

            Для исполнения великого дела история всегда найдет такого человека, который блестяще выполнит его, любил повторять главный конструктор и основоположник практической космонавтики С.П. Королев. И для первого космического полета история выбрала Юрия Алексеевича Гагарина – нашего соотечественника.

            Беззаветный патриотизм. Непреклонная вера в успех полета. Отличное здоровье. Неистощимый оптимизм. Гибкость ума и любознательность. Смелость и решительность. Аккуратность. Трудолюбие. Выдержка. Простота. Скромность. Большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям. Вот они – неоспоримые гагаринские достоинства. Именно такой человек и требовался для первого полета, как считал первый начальника ЦПК Е.А. Карпов. 

            5 апреля 1961 года организатор и руководитель подготовки первых космонавтов Н.П. Каманин записал в своем дневнике: «Итак, кто же – Гагарин или Титов? У меня есть еще несколько дней, чтобы окончательно решить этот вопрос. Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух–трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества».

            9 апреля генерал Каманин объявил Гагарину и Титову решение госкомиссии: Гагарин обрадовался, Титов нахмурился от обиды.

            Сегодня из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Где-то они правы: все решала автоматика, а первому космонавту отводилась роль наблюдателя, сообщавшего Земле о своих ощущениях в процессе космического полета. Если бы «Восток» изменил курс, Гагарин не смог бы что-либо исправить. Но он понимал это и заранее был готов к самому худшему. Об этом он писал перед стартом жене Валентине: «В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю».

            Поэтому речи о псевдо-героизме Гагарина пусть остаются на совести тех, кто в нем сомневается. Здравомыслящие же земляне раз и навсегда решили: Гагарин – герой!

            «Пройдут века, человечество прочно обживет околосолнечное пространство, и на всех планетах, где будет человек, никогда не забудется имя Юрия Гагарина – первооткрывателя космоса и первого гражданина Вселенной, – можно прочитать в дневниках генерала Каманина.

            А в апреле 1961 года американцы засыпали письмами своего президента и конгрессменов: «Чем объяснить, что Советский Союз обогнал США в полете человека к звездам». Это просто национальный скандал, писала газета «Нью-Йорк пост».

            108 минут Гагарина и сутки космических туристов

            Первый полет человека в космос продолжался 108 минут, которые не только потрясли мир, но и показали, что в истории человеческой цивилизации наступила новая эпоха – космическая. Теперь полет Гагарина смогут повторить космические туристы, облетев Землю за один виток. Такой проект планирует осуществить госкорпорация «Роскосмос».

            «Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», – написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Позднее он уточнил, что речь идет о суточном полете вокруг Земли на кораблях «Союз» без посещения МКС.

            А вот Гагарину на «Союзе» так и не довелось летать. Он дублировал Владимира Комарова, полет которого на новом космическом корабле «Союз-1» закончился трагически – в 1967-м, 24 апреля. Через год, 27 марта, не станет и Гагарина – 34-летний полковник погибнет в авиакатастрофе.

            А «Союзы» с тех пор регулярно выходят на околоземную орбиту. Разные модификации – Т, ТМ, ТМА, теперь МС. Очередной «Союз МС-12» должен стартовать с Байконура 14 марта. С площадки № 1, того самого гагаринского старта, к МКС отправится очередной экипаж: космонавт Алексей Овчинин с американскими астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук.

            Нам наступают на пятки

            После полета Юрий Гагарин делился своими планами: «Я хочу посвятить свою жизнь, свою работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под ее облаками, увидеть Марс и самому убедиться в том, есть ли на нем каналы».

            Юрий Алексеевич! С вашего исторического полета прошло почти 58 лет, но за эти годы советско-российский космонавт так и не ступил на поверхность другой планеты. Наших следов нет ни на Луне, ни тем более на Марсе. Даже автоматическую станцию на Луну мы не можем отправить с 1976 года – тогда на спутнике Земли побывала АМС «Луна-24», доставив обратно лунный грунт. 

            И дело пока не идет дальше разговоров. Хотя Россия еще пять лет назад «определилась с концептуальной основой изучения и освоения космического пространства». Об этом в своей программной статье заявлял Дмитрий Рогозин – тогдашний вице-премьер, курирующий ВПК и космическую отрасль. «Нами должны быть решены три стратегические задачи: расширение нашего присутствия на низких околоземных орбитах и переход от их освоения к использованию; освоение с последующей колонизацией Луны и окололунного пространства; подготовка и начало освоения Марса и других объектов Солнечной системы», – утверждал в 2014 году нынешний глава Роскосмоса.

            «Все основные научно-технические заделы достижений, которые мы имеем сегодня, были сделаны еще советскими конструкторами, учеными, технологами, инженерами и рабочими», – говорилось в статье Рогозина и это правда.  

            Вот Р-7 – первая многоступенчатая ракета, знаменитая королевская «семерка» и прародительница «союзовского» семейства. Она оказалась на редкость жизнеспособной и трудится на благо космонавтики уже более 60 лет. Таким жизненным циклом не всякое достижение научно-технической революции может похвалиться. И сегодня РН «Союз» различных модификаций доставляют экипажи и грузы на МКС, уносят в космос спутники. Пока еще изредка взлетают «Протоны» – те самые УР-500 советской закалки. Космонавты летают на пилотируемых «Союзах» с надежной системой аварийного спасения. Наши ракетные двигатели РД-180 и РД-181 поставляются в США...

            Но, как писал пять лет назад Рогозин, «конкуренты уже начинают наступать нам на пятки. Точнее, они нам их уже давно отдавили». И это тоже правда. Однако с того времени ситуация стала еще более критичной, а в Сети все чаще мелькает фраза «Прости нас, Юра». 

            Она страшно раздражает главу Роскосмоса, но справедливости ради надо сказать, что Россия сейчас проигрывает Китаю и Соединенным Штатам на рынке пусковых услуг, уже лет семь не удается отправить к МКС многофункциональный лабораторный модуль «Наука», ни шатко ни валко идет разработка нового космического корабля «Федерация» (кстати, Рогозин предлагает поменять кораблю имя – женское на мужское).

            А США, пользуясь с 2011 года нашими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС, целеустремленно работали над созданием своего пилотируемого корабля. И его первое испытание уже успешно состоялось: семиместный частный космический корабль «Crew Dragon», созданный компанией Илона Маска SpaceX, совершил полет к МКС в автоматическом режиме, пристыковался–отстыковался и приводнился в заданном районе Атлантического океана.

            Кстати, именно SpaceX со своими носителями семейства Falcon способствует вытеснению России с рынка пусковых услуг, что подтверждается в годовом отчете госкорпорации. В документе говорится, что «причинами снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке являются: в сегменте средств выведения – выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)»

            Правда, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не видит критического отставания в технологическом плане от NASA. На своей странице в Twitter он написал, отвечая на вопрос одного из пользователей: «Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10–12 лет». Однако, по его словам, отставание появится, если не переоснастить предприятия и не развернуть переход на новую ракетно-космическую технику.

            Что ж, если верить отчетам и интервью руководителей предприятий космической отрасли перевооружение вверенных им производств ведется. Есть у нашей страны и национальные проекты – нацеленные на исследование Луны, например. Лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совбез РФ на рассмотрение до лета этого года, о чем сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее он заявил в интервью РБК, что «в 2021 году мы начинаем пускать космические аппараты на Луну». 

            Его пыл немного остудил премьер-министр Дмитрий Медведев, порекомендовав главе Роскосмоса заняться делом и перестать болтать о том, куда полетят россияне в недалеком будущем.

            Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виталий Севастьянов как-то сказал: «Если сегодня грамотно использовать возможности нашей космонавтики, она способна полностью окупить себя и многое дать нашему Отечеству. И сейчас нам особенно нужны люди гагаринского типа». С ним трудно не согласиться.


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