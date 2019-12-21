Взгляд
21 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

США остановили «Северный поток – 2»

Санкции США против «Северного потока – 2» не в состоянии сорвать проектФото: Bernd Wüstneck/Global Look Press
Прокладка газопровода «Северный поток – 2» остановлена. Так швейцарская компания Allseas отреагировала на санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Американцы грозят наказанием для подрядчиков не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого», который фактически построен. Удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты, которые создают альтернативу транзиту газа по территории Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
Перейти а раздел…

Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
Перейти а раздел…

В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария
      Перейти а раздел…

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Козак рассказал о механизме защиты Газпрома от новых судов с Украиной
              США остановили «Северный поток – 2»СК получил доказательства вмешательства Родченкова в базу данных московской лабораторииВ США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов СирииКозак назвал «форточкой возможностей» соглашение России и Украины по газу
              Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газаЗавершились госиспытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»На Украине подписание протокола по газу назвали поражением СШАШкольники избили полицейских под Мурманском
              В Нафтогазе восприняли как подарок санкции против «Северного потока – 2»Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»Грузия поспорила с американскими СМИ про смену курса в сторону РоссииАктриса пожаловалась на запрет «проституток» на радио «Маяк»

              Транзитный договор


              Газпром раскрыл условия контракта с Нафтогазом

              «любопытно посмотреть»


              МИД заявил о переходе США «знаковой грани»

              «слова, слова»


              Пушков отреагировал на заступничество ФРГ за «Северный поток – 2» словами известной песни

              Видео

              три карты


              Лукашенко оказался не готов к российским ценам

              современные достижения


              Российская экономика заканчивает с советским наследием

              Памятная дата


              Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

              импичмент президента США


              Трамп пережил свой Сталинград

              транзит газа


              Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

              Риторический вопрос


              Герман Садулаев: Русский – значит красный

              Детский возраст


              Василий Стоякин: Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

              Давний спор


              Дмитрий Родионов: Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?

              Феминизм превращается в ИГИЛ

              Пример творчества художника Тарусова   21 декабря 2019, 18:45
              Фото: facebook.com/tarrusov
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток.

              Дочерняя структура госкорпорации под названием «Главкосмос» заказала сувенирный корпоративный календарь. Исполнителем стал Андрей Тарусов – пожалуй, самый известный российский художник, работающий в стиле «пин-ап». Эта американская графическая субкультура зародилась в середине прошлого века, особенностью пин-ап являются изображения девушек в более или менее фривольном виде.

              Наиболее часто тиражируемыми работами Тарусова в России являются картинки, изображенные на банках пива «Жигули». Даже те, кто не употребляет этот напиток, наверняка встречали их в интернете. Кроме того, Тарусов перерисовывал в стиле «пин-ап» советских мультперсонажей, делал спортивные календари, выпускал анимационные ролики и многое другое. Пин-ап был придуман в Америке, и логично, что именно в этой стране этот жанр до сих пор пользуется наибольшей популярностью, а у нас в России остается экзотикой. Поэтому нет ничего удивительного или предосудительного в том, что Тарусов перебрался поближе к основным заказчикам и фанатам – в Лос-Анджелес.

              После того, как художник выложил в своем Facebook работу для «Главкосмоса», в комментариях началась уже ставшая, увы, привычной околофеминистическая вакханалия. «Около» – потому что мнения феминисток и людей, в целом благосклонно относящихся к фем-движению, на этот раз резко разделились.

              В случае, когда блогер из Кирова назвал американскую лекторшу пышногрудой и вместо того, чтобы извиниться, начал хамить, все было более-менее очевидно. Человек с улицы пришел на научное мероприятие, написал в отзыве про размер молочных желез и цвет волос специалистки, в ответ на вежливое указание, что он в данном случае не прав, с ходу начал грубить, после чего обратился к последнему прибежищу негодяев, начав кричать, что он тут патриот, а все остальные продались Америке. Защищать такое могут разве что совсем утратившие связь с реальностью люди.

              В случае с Тарусовым все было ровно наоборот. Хамить начали возмущенные «объективацией» изображенных в календаре персонажей феминистки и считающие себя таковыми. Досталось и самому художнику, и его манере рисования, и тем женщинам и мужчинам, которые осмелились написать, что календарь отличный.

              Реакция в интернете также была неоднозначной. И не только из-за вызывающих образов девушек, но и из-за подписей вроде «Ты носишь лосины, но сам ты не гей – Все верно, товарищ, это бобслей»

              При этом никакой «объективации», то есть восприятия женщины исключительно как сексуального объекта, на картинках нет. Изображенные в календаре лица женского пола работают в разных направлениях космической отрасли, играют в шахматы с роботом, дружески общаются с коллегами, готовятся обнять детей после возвращения на Землю и выгуливают котиков в скафандре на лунной базе.

              Но нет, феминисткам это не нравится: «Почему мужчины на календаре присутствуют только, когда в кадре есть еда? Это скрепность мышления – мужчины в семье всегда только жрут, пользы от них нет»; «Мама вернулась домой – смотрит тупым взглядом куклы вдаль, навстречу идут два дебилоида-мальчика. Конечно, без цветов, не ждали. Почему мальчики? Девочки не котируются в обществе потому что. Где их папа? В России не приняты полные семьи», – это еще довольно мягкие высказывания в адрес работы.

              Андрею Тарусову не впервые предъявляют обвинения в «объективации», и он обычно их игнорирует. Но в этот раз не смолчал и ответил обвинительницам: «Я сам всеми руками за феминизм и равноправие... но где грань между объективацией и empowerment? Почему если я рисую женщину, то это сразу сексуальный объект? Где связь? Да, они красивые, потому что женщины в принципе красивые, да их скафандры обтягивают, потому что это: 1. пин-ап (закон жанра); 2. Если бы я нарисовал белые квадраты и зеркальные скафандры (как есть на самом деле), то там не то что женщин, там вообще человека не видно было бы. Наоборот, я попытался изобразить всех максимально нейтрально и без двойных смыслов». Также художник уточнил: несмотря на то, что живет он в Америке, заказ оформлен на него, как на ИП – так что все налоги будут уплачены на родине.

              К тексту Тарусова, пожалуй, сложно что-то добавить. Отдельного рассмотрения и комментирования заслуживает лишь последний пункт: «Пин-ап – это прошлый век». Ну да. Тут не поспоришь. Проблема только в том, что мне нравится больше всего рисовать девушек, и многим (очень многим) нравится, как я рисую девушек, поэтому у меня заказы не прекращаются почти никогда».

              Оставим в стороне присущее многим творческим людям бахвальство. Остановимся на самом, пожалуй, серьезном моменте во всей этой на первый взгляд забавной истории. Феминистки обвинили в объективации не просто отдельно взятого гражданина Тарусова и компанию «Главкосмос». Они призвали запретить целый художественный жанр, высокий или низкий в данном случае не имеет значения.

              В фем-движении, к сожалению, мало хорошо образованных людей. Многим достаточно прочесть что-нибудь из Симоны де Бовуар или Наоми Вульф для того, чтобы считать себя вправе судить, что является объективацией, а что не является. Но в данном случае достаточно обыкновенного среднего образования, чтобы понять, на что больше всего похожи требования немедленно прекратить рисовать сексуальных женщин.

              Это средневековая инквизиция, запрещавшая художникам рисовать чересчур обнаженных женщин. Это талибы и ИГИЛ*, уничтожавшие «языческие» статуи и архитектурные шедевры. Это германские нацисты, сжигавшие «неправильные» книги и картины. Это революционеры разных стран и лет, испражнявшиеся во дворцах и подтиравшиеся сорванными со стен холстами великих художников.

              От запрета пин-ап один очень маленький шаг до запрета любых картин с обнаженной натурой.

              Ведь что может быть более сексуальным, чем обнаженная женщина? Разве что слегка прикрытая одеждой женщина. Прощайте, Венера Милосская и тысячи менее известных греческих и римских статуй. Прощайте Рубенс и Боттичелли, Дюрер (у которого, к слову, не было брата-шахтера), Мане и Ренуар, Кустодиев и Дейнека. Отправляйтесь дружно в исторический утиль вместе с уже проклятым международным феминистическим сообществом Гогеном.

              Если мы хотим, чтобы наши дети в будущем имели возможность смотреть картины мастеров прошлого, то сегодня всем разумным людям нужно встать на защиту Андрея Тарусова, независимо от отношения к Роскосмосу, США и пин-ап как виду искусства. Когда феминизм борется за защиту прав женщин, безопасность, доступ к общественным благам и равную оплату труда – это можно только приветствовать. Если же он перерождается в цензуру, инквизицию и ИГИЛ, такой феминизм не нужен никому, и в первую очередь – самим женщинам.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............