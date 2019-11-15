Как выгнать хостелы из жилых домов

Очередной документ правительства поспешили трактовать как введение «запрета посуточной аренды» для квартир, расположенных в многоквартирных домах. В реальности это оказалось не так, и проблема шумных приезжих постояльцев никуда не исчезла. Однако у постоянных жильцов все же есть методы борьбы с подобным явлением.

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – говорится в документе.

В связи с этим в некоторых СМИ появились тексты, которые называют постановление «запретом посуточной аренды». Например, гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» в интервью екатеринбургскому изданию Znak.com заявил, что из текста поправок в Жилищный кодекс, а теперь и в Правила пользования жилыми помещениями вытекает, что посуточная аренда квартир теперь вне закона.

При этом первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов специально уточнил, что постановление о запрете на гостиницы в жилых помещениях нельзя трактовать как запрет посуточной аренды квартир. По словам депутата, «краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно».

Таким образом, паника оказалась излишней. Постановление правительства всего лишь приводит нормативную базу в соответствие с принятым Госдумой в апреле законом о запрете хостелов и мини-гостиниц в многоквартирных домах. Согласно закону, гостиничные услуги могут предоставляться только в нежилых помещениях, а для перевода в нежилой фонд необходим отдельный вход.

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1 октября закон вступил в силу, однако нельзя сказать, что он заработал. 2 ноября агентство РБК подвело итоги первого месяца жизни «по-новому». По данным сервиса «2ГИС», в Петербурге закрылось лишь 28 хостелов, расположенных в жилых домах, 261 продолжает работу. В Москве ситуация с соблюдением закона еще хуже : в момент вступления запрета в силу было 312 хостелов в многоквартирных домах, а месяц спустя их стало даже больше – 326.

Возможно, эффективному исполнению закона мешает символичность наказания за его нарушение. В настоящее время единственное обвинение, которое можно предъявить владельцу квартиры-гостиницы, – это статья 7.21 КоАП «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». Максимальный штраф – полторы тысячи рублей – едва ли напугает незаконного отельера. Да и полиция без конкретных жалоб вряд ли будет заниматься проверками.

Значит ли это, что закон о запрете гостиниц в квартирах и соответствующие подзаконные акты окажутся неработающими? Как, скажем, статья 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» в той части, которая касается нецензурной брани в общественных местах, за которую кого-то привлекают к ответственности крайне редко?

Пожалуй, это тот случай, когда работа закона зависит в первую очередь от объединения усилий государства и непосредственно граждан.

Ведь запрет на хостелы в многоквартирных домах был придуман не для того, чтобы лишить гостиничного бизнеса предприимчивых граждан, которые занимались им с минимальными инвестициями. И уж тем более не для того, чтобы нанести удар по растущему внутреннему и въездному туризму. Закон призван защитить в первую очередь других жильцов тех же домов. То есть людей, которые, не получая никакой прибыли, вынуждены страдать от постоянного потока посторонних людей в подъезде. К тому же многие приличные и законопослушные люди на отдыхе почему-то забывают о приличиях и требованиях закона не шуметь после 23 часов. И если постоянных шумных соседей (и то не всегда) можно утихомирить регулярными вызовами полиции, то еженощно меняющихся – абсолютно невозможно.

Обойти запрет на гостиницы в жилых помещениях теоретически возможно – владелец может оформить хостел как сдающуюся посуточно квартиру (как мы выяснили, это пока не запрещено). А если вдруг этот запрет тоже введут, ничто не помешает хитрому бизнесмену оформлять с жильцами договор длительной аренды, который наутро будет расторгаться при обоюдном желании сторон.

Поэтому государство, со своей стороны, может просто запретить гостиничным сайтам-агрегаторам вроде Booking.com или Airbnb принимать объявления от владельцев расположенных в многоквартирных домах хостелов и мини-гостиниц, а в случае нарушения – налагать серьезные штрафы. По данным газеты «КоммерсантЪ», Минэкономики в начале ноября разослало агрегаторам письмо с рекомендацией убрать квартиры со своих сайтов, но оно носило рекомендательный характер, поэтому никакой реакции не последовало.

Если за нарушение запрета агрегаторы будут платить серьезный, а не символический штраф, постепенно хостелы в квартирах лишатся основной части клиентов. Но не факт, что это понравится соседям – ведь в этом случае заселяться в них будут в основном маргинальные личности, которые не пользуются интернет-агрегаторами, а ищут жилье по старинке на вокзалах.

А чтобы не происходило маргинализации хостелов, потребуется активность самих граждан.

Нам любят ставить в пример то, как западноевропейцы аккуратно сортируют мусор, опасаясь того, что соседи пожалуются в полицию и придется платить крупный штраф. У нас тоже скоро введут обязательный раздельный сбор мусора, и без соседского контроля в этом деле не обойтись. Выбор тут простой – либо придерживаться детско-уголовной позиции «ябедничать нехорошо, позор стукачам», либо жить в чистой стране и дышать чистым воздухом.

То же самое с хостелами. Если соседи будут регулярно жаловаться в правоохранительные органы, то хостел в жилом доме просто не сможет работать из-за постоянных проверок. Если же в подъезде все квартиры выкуплены под хостелы или посуточную сдачу, то это формально нарушает закон, но если никто не будет жаловаться – то пусть себе работают, если никому не мешают.

В любом случае кардинальное уменьшение числа хостелов в жилых домах и гостиниц в квартирах – вопрос не одного года. В качестве примера того, как это, скорее всего, будет происходить, можно привести нелегальную музыку или фильмы в интернете. Сперва законных вариантов скачать импортный сериал или альбом любимого исполнителя просто не было. Потом запустились первые сайты с легальным контентом, но это было дорого и неудобно. И наконец появились вполне удобные и дешевые или даже бесплатные, монетизирующиеся за счет рекламы, сервисы. Да, кто-то по старинке пользуется торрентами и пиратскими сайтами, но их все меньше и меньше.

То же самое произойдет и с гостиничным сервисом. Когда в Москве и Питере будет достаточно легальных недорогих хостелов, нелегальные просто исчезнут из-за нерентабельности.