Кто и как ищет в космосе опасные для Земли объекты

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучены решения по итогам переговоров Путина и Лукашенко
          Кремль прокомментировал падение цен на нефтьЧисло посетивших Россию туристов резко вырослоРоссия добыла в 2018 году рекордный объем газаМинздрав назвал допустимую дозу мандаринов
          В Йемене сбили современный ударный беспилотник при помощи советской ракетыСечин поздравил чиновников кабмина корзинами с колбасойСуд арестовал обвиняемых по делу о пожаре на шахте в СоликамскеМэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
          Американский оружейный эксперт предложил варианты для «апгрейда» автомата КалашниковаВ Эстонии решили приравнять негативное отношение к государству к преступлениюВ Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собойСтали известны подробности убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

          «с намерением поиздеваться»


          В Британии календарь Минобороны назвали «леденящим душу рождественским приветом»

          гражданская авиация


          Российская авиакомпания отказалась от новых Airbus

          армия и вооружения


          Су-34 потренировались у границ Украины уничтожать системы ПВО

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?

          Кто и как ищет в космосе опасные для Земли объекты

          Инцидент в Хабаровском крае скорее напоминает оползень   25 декабря 2018, 19:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Денис Нижегородцев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Падение тела размерами порядка 100 метров в диаметре создаст на Земле кратер наподобие Аризонского. Тела размерами от 1,5 км несут в себе угрозу многолетней ядерной зимы, которая уничтожит нашу цивилизацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Он оценил вероятность падения метеорита в Хабаровском крае.

          Главная новость понедельника и вторника – безусловно, ситуация с возможным падением метеорита в Хабаровском крае. Напомним, 24 декабря появились сведения, что там якобы упал крупный метеорит, задевший при падении вершину сопки. Небесное тело угодило в русло реки и перекрыло её.

          В версиях о разрушении сопки в Хабаровском крае в результате падения именно метеорита усомнились в РАН и в Центре планетарной защиты. А на Бурейской ГЭС заявили, что снижение притока воды в водохранилище в Амурской области с метеоритом также не связано. При этом на сайте Дальневосточного центра НИЦ «Планета» говорилось об обнаружении «термической аномалии в районе разрушенной сопки, возникшей 12 декабря в 09:50 по местному времени».

          Соответствующие данные переданы Росгидромету, МЧС, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление. Вопрос о том, что же всё-таки случилось, пока открыт.

          Николай Железнов (фото: кадр из видео)
          Николай Железнов (фото: кадр из видео)

          О том, что думают о произошедшем в Хабаровском крае ученые из Института прикладной астрономии РАН, газете ВЗГЛЯД рассказал старший научный сотрудник учреждения Николай Железнов.

          ВЗГЛЯД: Николай Борисович, расскажите, пожалуйста - что произошло, по-вашему, в Хабаровском крае?

          Николай Железнов: Чем больше я думаю об этом событии, тем меньше мне кажется, что там был метеороид… Во-первых, никто не видел огненного следа в небе, а должны были. Во-вторых, кратер должен быть круглой формы, а он бесформенный. Далее – нет вывала леса, нет следов огня. Да и никто не слышал грохота от взрыва.

          ВЗГЛЯД: Указывает ли что-то на то, что на Землю упало действительно большое тело?

          Н. Ж.: Если бы это действительно сделал метеороид, то он мог бы быть небольшого размера – 10-20 метров. Кратер от взрыва упавшего тела в 10-20 раз больше самого тела. И дело не в размерах, а в энергии, которое несёт с собой тело.

          ВЗГЛЯД: Если это не метеорит, то что?

          Н. Ж.: Скорее всего, это просто оползень.

          ВЗГЛЯД: Кто у нас в стране и в мире в принципе следит за подобными явлениями и следит ли?

          Н. Ж.: В России нет государственной программы мониторинга неба в поисках опасных для Земли тел. Поэтому все открытия у нас спонтанны и единичны. Хотя подобные программы есть, к примеру, в Европе, США или Австралии. На их счёт приходится львиная доля открытий опасных объектов. При этом кратеры на Земле появляются не так часто, чтобы была острая необходимость держать на финансировании постоянно действующую группу учёных для их изучения. В случае падения тела такие группы легко сформировать в астрономических и геологических институтах.

          ВЗГЛЯД: Возможно ли такое, чтобы те, кто за этим всё-таки следит, пропустили падение крупного небесного тела на Землю? Как на это влияют размеры тела, география падения и так далее?

          Н. Ж.: К примеру, челябинский болид шёл со стороны Солнца на рассвете. Наземные оптические телескопы в это время слепы. А обнаружения мелких метеороидов за сутки до вхождение в атмосферу Земли единичны и пока что случайны.

          ВЗГЛЯД: Охраняет ли кто-то сейчас Землю от угроз из космоса и как именно это происходит?

          Н. Ж.: На страже Земли стоят программы автоматического мониторинга неба в поисках опасных объектов. Наиболее продуктивные: Catalina Sky Survey и телескоп Pan-Starrs на Гавайях. Их задача – поиск опасных объектов и информировать об этом мировое сообщество. Других значительных программ нет.

          ВЗГЛЯД: Что нам может грозить в случае неблагоприятного развития событий, пришедших из космоса?

          Н. Ж.: Падение тела размерами порядка 100 метров в диаметре создаст на Земле кратер наподобие Аризонского.

          В окрестностях 100 км от такого взрыва будут значительные разрушения. Тела размерами от 1,5 км несут в себе угрозу многолетней ядерной зимы, которая уничтожит нашу цивилизацию.

          ВЗГЛЯД: Возможно ли падение метеорита на жилые дома, скажем, в Петербурге? Или здесь мы надёжно защищены противоракетной системой и так далее?

          Н. Ж.: Падение возможно в любую точку земного шара. От такой угрозы мы никак не защищены.

          ВЗГЛЯД: Как в целом вы и другие учёные оценивают интенсивность падения метеоритов в последние годы, десятилетия, какова динамика?

          Н. Ж.: Интенсивность фиксации падений увеличилась. Но это связано с наблюдательной селекцией: стало больше свидетелей, фото- и кинокамер. Но тела как падали, так и будут падать с одинаковой интенсивностью. Подобно челябинскому событию – несколько раз за столетие, подобно Тунгусскому – раз в 1000 лет. Мелкие тела фиксируются несколько раз за год. Наподобие десятикилометрового астероида, уничтожившего динозавров – раз в 100 млн лет. Но это лишь вероятность. Когда мы реально столкнёмся с крупным астероидом – мы не знаем. Среди известных нам сегодня астероидов такой угрозы нет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............