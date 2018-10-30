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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кого похоронит прощальный подарок Роберта Мюллера

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...

Русские отблески «Заката Европы»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...

Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
Обсуждение: 104 комментария
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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

          Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?   19 ноября 2018, 10:32
          Фото: Максим Блинов/РИА Новости
          Текст: Виктор Сокирко

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          Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему?

          Подмосковный поселок Монино знают в первую очередь как «столицу» ВВС (по аналогии с Рязанью, считающейся «столицей» ВДВ). Там действительно все пропитано духом военной авиации. Ранее здесь располагалась авиационная дивизия, а также Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина, объединенная в 2008 году с Военно-воздушной инженерной академией им. Н.Е. Жуковского. Потом на месте расформированной авиадивизии появился Центральный музей Военно-воздушных сил РФ (нынешнее название), который принял первых посетителей в 1960 году.

          Он-то и стал «визитной карточкой» Монино – здесь в ангарах и под открытым небом представлена богатая экспозиция вертолетов и самолетов, как гражданского, так и военного назначения (около 200 экспонатов). Есть уникальные экземпляры, как, например, единственный сохранившийся в России самолет По-2. Зарубежная экспозиция представлена авиационной техникой времен Второй мировой. Можно увидеть оружие, инструменты, униформы пилотов, художественные работы. В общем, есть что посмотреть людям, интересующимся историей авиации. Ежегодно музей ВВС посещает около 150 тысяч человек.

          Сейчас Монинский музей опять на слуху – в связи с грядущим переездом в парк «Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. Страсти разгорелись по этому поводу нешуточные. Есть как сторонники перемещения музея в Кубинку, где он станет одним из кластеров родов и видов ВС, так и ярые противники. Впрочем, соответствующее решение уже принято министром обороны Сергеем Шойгу, и нынешнему начальнику музея Александру Гончарову как военнослужащему остается только подчиниться приказам начальства. Однако действительно ли этот приказ был так необходим?

          Решение о перемещении музея ВВС из Монино в Кубинку было принято в военном ведомстве еще в 2016 году. Уже тогда это вызвало возмущение местных жителей и ветеранов. Высказывались против и представители ряда авиационных КБ, которые шефствуют над «своими» экспонатами. Мотивация была такой: самолеты не выдержат переезда и будут уничтожены, а Монино потеряет десятилетиями «намоленное» авиационное место. И тогда переезд приостановили (музей и сейчас еще находится на прежнем месте). Но это была не победа «монинцев», а всего лишь временная задержка.

          И действительно, 2 ноября 2018 года была опубликована копия дорожной карты по переносу экспозиции из Монино в парк «Патриот», которую министр обороны Сергей Шойгу подписал 15 октября текущего года. Согласно этому документу, Минобороны до конца 2018 года планирует закончить экспертизу самолетов и вертолетов в музее и решить вопрос с их страхованием, а землю под музеем передать в муниципальную собственность. Предполагается, что в течение 2019 года состоится юридический перенос музея ВВС в парк «Патриот», а до апреля 2020 года перевезут и все экспонаты. Открытие новой экспозиции запланировано на второй квартал того же года.

          Собственно, вопрос по музею в Монино можно считать закрытым, но противники переноса продолжают настаивать на своей позиции.

          «Самолеты в Монино прилетели своим ходом. В разные времена. Легендарные самолеты легендарных асов. Теперь их будут резать и проводить макетную сборку в 60 км от Москвы. А как вы их по-другому перебазируете? – говорит газете ВЗГЛЯД известный военный журналист (ВГТРК), уроженец Монино Александр Сладков. – Из боевых машин, уже в «Патриоте», сделают чучела. За наши с вами огромные деньги. Всю экспозицию в «Патриоте» не примут. Уникальный фонд (документы, личные вещи знаменитых пилотов и конструкторов, редчайшая коллекция авиационных двигателей) – это все не сосчитать, куда пойдет?»

          Логика, согласимся, железная. Хотите создавать новое – создавайте. Но не ломайте народное. Хотите помочь? Дайте развитие музею ВВС на его историческом месте! Отремонтируйте исторический боевой аэродром (земля МО РФ), с которого взлетали бомбардировщики, чтоб бить по Берлину. Возьмите и создайте авиационный филиал «Патриота» на авиационной земле, как морской в Кронштадте или Севастополе.

          Многие эксперты, представители авторитетных отечественных авиационных КБ, сотрудники и волонтеры музея однозначно высказались против переноса. По их мнению, почти все экспонаты (некоторые из них существуют в единственном экземпляре) просто не выдержат процесс перемещения. Тем более если их придется разбирать. 

          Переезд из одной части Подмосковья в другую (а от Монино до Кубинки 108 километров по шоссе) действительно представляется трудоемким процессом. Особенно учитывая размеры многих экспонатов, которым придется «обломать крылья». Любая попытка разбора экспонатов, их транспортировка и сборка на новом месте повлекут за собой необратимые потери их целостности, внешнего вида и интерьера, конструктивные и технологические повреждения.

          «Недаром говорят, что два переезда равносильны одному пожару, – говорит газете ВЗГЛЯД директор Центрального музея авиации и космонавтики ДОСААФ России Игорь Исаков (музей размещается в здании бывшего московского ресторана «Аполло» постройки конца XIX века). – Должна быть серьезная мотивация, чтобы музей ВВС из Монино перебазировать на Кубинку под идею собрать кластеры всех видов Вооруженных сил под одной «крышей». Мне бы, например, не хотелось, чтобы наш музей, который ведет свою историю с 1924 года, с десятками тысяч уникальных экспонатов, составляющих одну из самых больших в стране коллекций авиационно-космической тематики, переехал бы, например, в павильон «Космос» на ВДНХ, в расположенный там центр «Космонавтика и авиация».

          Тематика вроде и одна, но везде есть свои изюминки.

          Вот, например, кабинет Юрия Алексеевича Гагарина, который учился в академии Жуковского, располагавшейся от нас через дорогу. Тут всё пропитано гагаринским духом – здесь он писал свою диссертацию, в его портфеле сохранилась пачка американских сигарет (детям мы ее, естественно, не показываем). Ну и адрес тоже имеет значение».

          У Минобороны, разумеется, иная точка зрения по поводу переезда музея. Там считают (в том числе и в Главном штабе ВКС России), что уникальная коллекция летательных аппаратов, представленных в музее ВВС в Монино, должна стать достоянием большого количества людей. Никто не собирается в экстренном порядке перебазировать музей Монино в парк «Патриот». Мощности военно-патриотического парка позволяют не только комфортно разместить экспонаты монинского музея, но и значительно расширить экспозицию ВВС, а также добавлять новые экспонаты Воздушно-космических сил.

          В Монино, по мнению Минобороны, это невозможно сделать из-за отсутствия площадей. Экспонаты в музее ВВС не вечны. Их необходимо регулярно обслуживать, обрабатывать специальными красками и смазочными материалами, что требует значительных финансовых затрат. А в парке «Патриот» каждый самолет или вертолет будет находиться на специально оборудованном постаменте, а не на земле, как в музее Монино. Это позволит обеспечить лучший визуальный обзор экспоната. Кроме того, в парке «Патриот» для посетителей проводятся различные авиашоу с участием авиационных групп высшего пилотажа, базирующихся в Кубинке. В Монино такой возможности нет. Да и каждодневная посещаемость парка «Патриот» на порядок больше, чем в Монино. И все это тоже весомые аргументы в пользу перемещения музея ВВС в Кубинку.

          В любом случае, за кадром остается не менее интересный «земельный вопрос». В случае съезда музея из Монино здесь освободится 20 гектаров открытых площадей и 5500 квадратных метров закрытых помещений. Земля принадлежит Министерству обороны, и, надо полагать, передавать ее в ведение муниципалитета военные не особо захотят. Место под коттеджи очень даже неплохое – 38 километров от Москвы.

          Может, переезд музея под это дело и был задуман?


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