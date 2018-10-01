Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

Тысячи людей бурно встречали в Дагестане Хабиба Нурмагомедова – победителя исторического поединка, прошедшего в выходные в Лас-Вегасе. Насколько популярны боевые единоборства в республике, сколько регион воспитал олимпийских чемпионов и как местные жители относятся к Конору Макгрегору, выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Выбей зубы цыпленку!» - призывает плакат на проспекте Имама Шамиля, бывшая улица Калинина, по пути в центр Махачкалы. Биллборд с лозунгом и октагоном для смешанных единоборств установили за пару недель до боя Хабиба Нурмагомедова – в боях UFC выступает как Eagle (то бишь Орел) - с Конором Макгрегором, которого в одной из перебранок Хабиб приложил «макчикеном».

«Все восстановим, мы не бессердечные», - обещает реклама зубопротезной клиники – с портретом того же ирландского бойца ММА. Реклама расположилась аккурат напротив министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Здесь не столько празднуют, сколько обсуждают детали встречи Хабиба: вечером в понедельник чемпион прилетает в столицу республики - почти сутки от Лас-Вегаса до Махачкалы.

- Когда Хабиба растили, никого не было рядом. Сейчас все поближе к чемпиону протиснуться норовят. Побуду-ка я на девятом месте, - говорит Мурад Базарганов, отвечая на вопросы корреспондентов. «На девятом», однако, не получается. Мурад - президент спортивного клуба имени Магомеднаби Базарганова – покойного отца Мурада Магомеднабиевича. Клуб в Кизил-Юрте, созданный в 1999 году – одно из излюбленных мест тренировок будущего чемпиона.

- С самых первых побед, - подчеркивает Мурад. - С первого дня, когда Хабиб появился в зале, было видно, что парень с характером. Тренировался серьезно, воля к победе.

К заявлениям Конора Макгрегора о том, что Хабиб дрался в основном со слабыми соперниками, у Мурада Базарганова свое отношение:

– В Хасавюрте мы проводили турнир. Пригласили бразильца, у которого было 48 боев. У Хабиба – 15. Мы спросили: «Хабиб, будешь драться?» Он даже сомнения не высказал. Сказал: «Если я с такими людьми не буду драться здесь – драться и выигрывать, - то там мне тем более делать нечего». Хабиб выиграл. Никогда не отказывался драться, не думал – сильнее тот, не сильнее. «Дайте любого бойца. Побьют так побьют». Не побили.

– У нас целая армия – говорит Магомед Магомедов, министр спорта и физической культуры Республики Дагестан. – Вольники, дзюдоисты, боксеры. И они, и весь Дагестан празднует победу Хабиба, огромное достижение российского бойца. Подарок для России – пришедшийся на день рождения Владимира Владимировича Путина! Подарок от Дагестана. Потому что на государственном уровне Хабиб – уроженец нашей республики, выросший здесь в первоклассного бойца – отстаивал интересы нашей огромной страны.

- Если я где-то миллион заимею, то новый зал для единоборств построю, - обещает Базарганов. - Мы в хорошем смысле все больные люди – когда речь о спорте, о борьбе. Что я, что отец Хабиба Абдулманап...

- Восемьдесят четыре олимпийских медали, - начинает перечисление дагестанских «бойцовских» наград министр Магомед Магомедов. - Золотых – тридцать три. Чемпионов – двадцать шесть.

- Мира?

- Олимпиад! – восклицает министр. – Мира – уже за три сотни, не считает никто. Наверное, ни одно государство мира не имеет столько медалей в единоборствах, сколько есть у нашей республики. Это бойцы, это воины - которых в интересах Российской Федерации можно запустить куда угодно. Подготовленные, образованные, красиво воспитанные люди.

То, что произошло после боя Нурмагомедов – Макгрегор, Магомед Юсуфович определяет двумя словами: «Это нехорошо».

- Но, - сразу же оговаривается он, - в спорте такие изъяны бывают. Не без этого – практически в любом виде спорта. А если вы наблюдали за становлением Хабиба Нурмагомедова, то и сами знаете: он – один из самых воспитанных, взвешенных, красивых людей. Ни одного изъяна, ни одного упущения до этого времени у него не было. А ирландский боец оскорбил отца Хабиба. Его команда оскорбляла нашу религию – ислам. Они оскорбляли Россию, наш народ. Ну, Хабиб не сдержался. Не обратил бы внимание, махнул бы рукой – «это ваш уровень, вам с ним и жить», - было бы хорошо.

- Недостаточно было придушить Макгрегора в октагоне?

- Да разговора же нет: то, что произошло потом, мы не приветствуем, – говорит министр Магомедов. – Случилось то, что случилось. Но это мы с вами мастера оценки давать: правильно поступил, неправильно. А когда человек сам сталкивается с ситуацией – никто же не может сказать, как он сам себя поведет. Как он отреагирует на оскорбления – себя, своих родителей, своей веры, народа своего.

- Сами все видели на пресс-конференциях, всю грязь эту, - говорит Мурад Базарганов. - Да и в клетке ирландец вел грязную борьбу. И яйца сопернику пытался крутить, и все такое. Могу понять Хабиба, он тоже человек. Не одобряю, но пойму.

– Разговор с Хабибом у нас будет, – обещает министр Магомедов. – Отец будет с ним говорить. Старейшины говорить будут, адаты напоминать. Всегда перед большими турнирами мы встречаемся со спортсменами, чтобы сказать им напутственное слово о духовно-нравственной стороне спорта. О том, как спортсмен должен себя вести. Вне зависимости от того, где он выступает – в республике, в России, за пределами нашего государства.

Важнее, по мнению министра, другое. В двадцатых числах октября – чемпионат мира по вольной борьбе. Пройдет он в Будапеште. Ожидается поединок двух олимпийских чемпионов – Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера. Соперничество – из тех, что называют принципиальными: в прошлом году на таком же состязании Абдулрашид Кайлу уступил.

- Сколько заявлений со стороны Снайдера в адрес Абдулрашида! – возмущается Магомед Магомедов. – Абдулрашид себя в ответ красиво и взвешенно ведет, разговора нет. Но могут возникнуть нежелательные моменты. В прошлый раз Снайдер Абдулрашида по шее, по лицу бил – Садулаев только пальцем помахал.

Министр надеется, что и в Будапеште все будет хорошо. Даже лучше:

- На чемпионат мира едут семь бойцов из Дагестана! Четыре медали в Россию привезем, включая Абдулрашида. Золотые, конечно. В честь нашей страны, республики. И в честь Хабиба, конечно.

- Это не уровень района. И даже не уровень республики, - подчеркивает общероссийскую значимость победы Хабиба Нурмагомедова глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов. – Когда я провожал Хабиба – воспитанника нашей школы, нашего района, и в спорт он от нас пришел, – так вот, когда я его провожал на этот бой, Хабиб сказал: «Не сомневайтесь, победа будет за нами. И я подарю ее на день рождения президенту нашего государства, Владимиру Владимировичу Путину, - от имени республики и нашего главы Владимира Абдуалиевича Васильева». Он сдержал свое слово. Очень порядочный парень.

Послематчевую драку Вечедов характеризует кратко: жалко парня, довели.

- Но так довести: дойти в поношениях до родителей, нашей родной России, нашей родной религии – ислама, - чуть позже Анваргаджи Магомедович развивает свою мысль. - Ислам – религия мирная. Кто его понимает по-другому, тот поганит ислам. Ущерба для ислама, для нашего российского единения Хабиб допустить не мог. Для меня его победа – стимул для молодежи. Хабиб загнал – извините за это слово, но да, загнал еще больше юных в спортивные залы.

В Цумадинском районе – уже два олимпийских чемпиона, три призера, десятки чемпионов мира: как и министр Магомедов, районный глава Вечедов потерял счет именитым бойцам.

- Может быть, больших дел в области промышленности, других отраслях социально-экономического развития у нас [в районе сделать], наверное, невозможно, - признает он. - Но спорт, культура – эти возможности мы использовали и будем использовать. И, конечно, ждем Хабиба у нас - после большого чествования здесь.

* * *

- Двадцать семь побед, ноль поражений! – разносится над стадионом «Анжи Арена». – Приветствуем вас на чествовании чемпиона в легком весе Хабиба –

- Нурмагомедова! – восклицают на трибунах.

- Хабиба –

- Нурмагомедова!

- Тринадцать тысяч, - рапортует в рацию кто-то из организаторов, пока ведущий и трибуны скандируют имя чемпиона. – Половина стадиона, на игры «Анжи» бы всегда так ходили. Врубай полный свет!

Тринадцать на трибунах – и еще более сорока тысяч зрителей онлайн-трансляции одновременно. Республиканский рекорд, совместный проект министерства печати и информации Дагестана и «Одноклассников».

– Служба безопасности сегодняшней встречи просит вести себя культурно и достойно, - объявляет в микрофон ведущий. – Не мусорить. Уступать место старшим. И ни в коем случае не выбегать на поле. Сегодня здесь присутствуют федеральные каналы. Не будем давать им повод выставлять нашу республику в негативном свете!

Хабиб Нурмагомедов не заставляет себя ждать. Он появляется на поле менее чем через полчаса после прилета в Махачкалу.

- Ассалам алейкум, дорогие дагестанцы! Ассалам алейкум, уважаемый Хабиб! – берет слово Анатолий Карибов, первый заместитель главы правительства Дагестана. – Мы приветствуем вас, нашего чемпиона, вернувшегося домой с победой. В сложнейших психологических, эмоциональных условиях вы отстояли высокое звание чемпиона в легком весе! Весь мир смотрел, как сражался наш Хабиб – с максимальной отдачей, проявив силу духа и несгибаемую волю. Эту радостную весть народ Дагестана встретил с восторгом и ликованием. Хабиб Нурмагомедов доказал всему миру, что Россия – великая спортивная держава. А Дагестан – один из самых ее спортивных регионов. Вся Россия гордится стойкостью и мужеством сына страны гор!

Тем временем полицейских и просто людей в камуфляже на поле «Анжи Арены» становится больше.

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- Если упорно тренироваться, можно не отступать от намеченной цели, - продолжает Карибов. - Любая мечта воплотится в жизнь. Уверен, что главным итогом боя в Лас-Вегасе, который уже называют «поединком века», станет приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом.

- Ха-биб! Ха-биб! – слышно ближе и ближе. Поле заполняется людьми. Десятками людей. Через секунд пятнадцать – уже сотнями. Несмотря на просьбы «ни в коем случае не выбегать» и усилия полиции с Росгвардией.

- Давайте постараемся соблюдать некий порядок, чтобы у спортсмена не появилось желания покинуть нашу площадку, - настороженно объявляет ведущий.

- Ребята, остановитесь! Вернитесь на ваши места! Ведите себя пристойно! – просят со сцены.

- Приветствуем чемпиона, не устраиваем базар!

- Давайте покажем в первую очередь нашу воспитанность. Спасибо, что болели, поддерживали, ночь не спали...

- Дорогие друзья, братья, имейте уважение, дайте сказать Хабибу!

- Вас много, я один, - Хабиб Нурмагомедов, поприветствовав стадион, приходит на помощь организаторам. - Надеюсь, вы это понимаете. Если толпа будет приближаться, мы будем вынуждены закончить мероприятие. Давайте нормально пообщаемся, побеседуем. Я надеюсь, что много интересного вам расскажу. Отойдите назад, есть же места на трибуне.

- Братья! У нас репортеры из Москвы приехали! – звучит новый аргумент. - Средств массовой информации, наших и гостей – более 50 человек. Просьба Хабиба, нашего земляка: отойти назад.

- Назад, назад, назад, назад! Большая, настойчивая просьба вам – немного успокоиться.

- Не так давно – буквально три-четыре месяца назад – мы с Хабибом Нурмагомедовым проводили встречу в Кыргызстане, с народом Бишкека! – уходит в фальцет Арслан Доциев, пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых. – На этом мероприятии присутствовали 20 тысяч человек! Такого беспорядка там не было! Давайте проявим уважение к нашему земляку. Он попросил, чтобы вы отошли. Эта сцена сейчас провалится, потому что она не рассчитана на такое количество людей.

- Назад, назад, назад!

- Вернитесь на места, ребята. Мы же воспитанные люди! – повторяет пожилой майор полиции, вместе с сослуживцами пытаясь сдержать новых подбегающих к сцене.

- Мы хотим продолжить нормальный цивилизованный диалог, общаться с вами, - берет микрофон Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец. - Если вы не создадите условия, мы не сможем этого сделать. Ради Аллаха вас прошу – возвращайтесь на трибуны! Чем быстрее вы вернетесь, тем больше мы сможем пообщаться.

- Те, кто хочет продолжить встречу – вернитесь! – только что не заклинает ведущий. - Имейте в виду, чемпион очень устал – семнадцать часов перелета! Вернитесь все до единого. Всем, кто вернулся – спасибо.

- Время для фото мы предоставим, давайте официальную часть проведем, - обещают со сцены. - Назад пройдите, по-братски!

Волшебная в этих местах формула, кажется, срабатывает. Нет, людей на поле меньше не становится. Но и со сцены никто никуда не уходит.

- Уважаемые лучшие болельщики мира, - вновь берет слово Абдулманап. - Хочу вас поблагодарить от нашего джамаата...

Один из приезжих коллег, стоящих неподалеку, явно напрягается. Можно понять: слово «джамаат» в изначальном и главном своем значении – община - за пределами Северного Кавказа не в ходу.

- ...и поблагодарить лично от себя, - продолжает отец и тренер Хабиба Нурмагомедова. - Вы являетесь нашей главной мотивацией в движении по лестнице вверх. Вы – лучшая, самая большая часть нашего [чемпионского] пояса.

Стадион одобряет – и благодарность, и то, что микрофон вслед за отцом берет Хабиб.

- Вы видели все эти пресс-конференции [перед боем], - говорит он. - Слышали, сколько всего было. Я только об одном просил Всевышнего – чтобы он меня и этого придурка закрыл в клетке (октагоне для смешанных единоборств. – ВЗГЛЯД). Я хотел показать ему разницу между нашим народом и его народом.

- Э, Хабиб уважаемый, - протестует рослый поклонник единоборств – без микрофона, но тем, кто собрался вокруг него на стадионе, слышно и так. – Ты чего, это же конкретный подонок, какой народ?

- Какая большая история у нас, какими были наши предки, через что мы прошли, - продолжает Хабиб. - Все это я хотел продемонстрировать ему внутри клетки.

- Вот это мужчина, это горец, - успокаивается рослый. – Один на один демонстрировал, красиво демонстрировал. И сейчас не надо этого <...> за народ прятать.

- Каждый день я просил Всевышнего – чтобы никто [до боя] не получил травм, ни он, ни я, - говорит Хабиб. - Чтобы нас закрыли в клетке. Было очень много сказано за пределами клетки. А я говорил только одно: шестого октября, когда клетка закроется – я за себя не отвечаю.

- Седьмого? - говорит кто-то на поле.

- По-ихнему, там же Лас-Вегас, - напоминают ему.

- То, что было после боя, – переходит Хабиб Нурмагомедов едва ли не к главному, - кто-то говорит, что это было неправильно. Кто-то – что правильно.

- Правильно! Правильно! – подхватывают трибуны.

- А я знаете, что вам скажу? – Хабиб выдерживает паузу. - Орлы в клетке не сидят. Я это показал – и ему показал, и его команде показал.

Овации, разумеется.

- Эта победа была очень нужна для народа Дагестана, - говорит Хабиб после того, как стадион успокаивается. - Очень много неприятных новостей постоянно показывают про нашу республику. Но ведь у нас есть все. Наша религия. Наш терпеливый, трудолюбивый народ. Главное, чтобы мы были вместе – не разделялись на аварцев, даргинцев, лакцев... не буду все нации перечислять. Мы - дагестанцы. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания.

- А фото?! – спрашивает юноша лет восьми-девяти – понимая, что встреча заканчивается.

- На берегу моря пробежки делай, он там бывает, - советует кто-то из полицейских. - Один бегает, один!

- Да здравствует Цумадинский район. Да здравствует Кизилюртовский район! Да здравствует Дагестан! Да здравствует Россия! – несется со сцены. - Хабиб, мы гордимся тобой!

- Братья, большое спасибо. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, это очень важно, - прощается Хабиб, прекрасно зная, на каких скоростях будут разъезжаться со стадиона земляки. - Скоро увидимся, я никуда не уезжаю, остаюсь в Дагестане.

Следующее чествование – через полторы недели. На домашнем матче «Анжи» и ЦСКА. Кажется, на этот раз аншлаг гарантирован и футболу.