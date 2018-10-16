Как в армии России появились «вежливые люди»

24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня?

Вот уже 12 лет День подразделений специального назначения является официальным праздником. Сейчас в стране открыто чествуют тех, кто раньше оставался в тени. Ведь даже само название «спецназ» было секретным. О наличии этих подразделений в составе Вооруженных Сил СССР наши «заклятые друзья» даже не догадывались.

Борьба с ядерной опасностью

После окончания Второй мировой все разведывательно-диверсионные подразделения были расформированы в армиях и флотах всех стран антигитлеровской коалиции. Но уже к концу 1940-х отношения недавних стран-союзниц заметно охладели. Продемонстрировав всему миру ядерную бомбу в Хиросиме и в Нагасаки, американцы недвусмысленно дали понять, что начинается эра ядерного диктата - и диктатором будут США. Для реализации этих замыслов американцы разрабатывали программы по применению тактического ядерного оружия. И если стационарные пусковые установки (ПУ) можно было обнаружить и нанести по ним упреждающий удар, то мобильные ПУ представляли особую опасность, так как могли менять место стартовых позиций. Этому нужно было что-то противопоставить.

Поэтому директивой военного министра Союза ССР от 24 октября 1950 года при общевойсковых и механизированных армиях, в воздушно-десантной армии, а также в военных округах, не имевших армий, были созданы 46 отдельных рот специального назначения. Общее руководство формированием и подготовкой рот было возложено на 2-е Главное управление Генерального штаба.

Одной из основных задач новых подразделений стала разведка и уничтожение оперативно-тактических средств ядерного нападения. Кроме того, на спецназ легли задачи по ведению специальной разведки районов сосредоточения войск противника, его штабов, узлов связи и центров управления в интересах штаба фронта. Также спецназ должен был заниматься подготовкой резерва для формирования развед-диверсионных формирований и развертывания партизанских действий в тылу противника в случае его вторжения на территорию СССР.

Командирами рот специального назначения стали недавние участники войны - носители уникального боевого опыта. В руководстве спецназом были легендарные разведчики и командиры партизанских соединений.

Вклад маршала Жукова

В 1953 году значительная часть рот спецназ была сокращена, и осталось лишь двенадцать.

Штатная структура отдельной роты не позволяла организовать полноценную боевую подготовку, а также подготовку необходимого резерва, в силу того, что на личный состав также ложились задачи несения внутренней и караульной службы и выполнение хозяйственных работ. В этой связи руководитель оперативной разведки генерал-майор Шерстнев Н.В. обратился к министру обороны Жукову Г.К. с предложением на штатной численности оставшихся рот сформировать три батальона. Понимая значимость специальной разведки, Георгий Константинович принял решение о формировании не трех, а пяти отдельных батальонов, в то же время, он принял решение оставить и три отдельные роты. Отдавая отчет в том, что постепенно из войск уходят участники войны, а спецназ требует особой подготовки, Жуков также решил создать второе воздушно-десантное училище в Тамбове, где должны были готовить офицеров спецназа.

Однако это в итоге стоило ему должности. Партийное руководство испугалось инициативы волевого маршала и его обвинили в подготовке подразделений для организации военного переворота в стране и захвата власти.

К счастью, батальоны все же были сформированы в Северной группе войск, Группе советских войск в Германии, а также в Прикарпатском, Закавказском и Туркестанском округах первого стратегического эшелона. Эти организационно-штатные мероприятия позволили повысить качество боевой подготовки и усилили возможности специальной разведки.

В связи с обострением международной обстановки в начале шестидесятых ветераны партизанских действий обратились в ЦК КПСС с письмом, в котором предлагали сформировать штатные подразделения, на основе которых в годы войны можно было бы оперативно сформировать партизанские соединения для действий в тылу противника. В результате вышло постановление ЦК КПСС №338 «О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов». Министерство обороны во исполнение данного постановления провело учения, в ходе которых в каждом округе из военнослужащих запаса были сформированы бригады численностью 1700 человек, которые в течение месяца осваивали секреты разведывательно-диверсионной деятельности в тылу противника под руководством опытных диверсантов, прошедших войну. Результаты учений были признаны положительными, и 19 июля 1962 года вышла Директива Генштаба № 140547, которая предписывала командующим войсками соответствующих округов сформировать отдельные бригады специального назначения (обрСпН). Кроме того, в соответствии с директивой Генштаба к 1 октября 1961 года формировалось еще 8 отдельных рот специального назначения.

Уникальная техника

В начале 1960-х годов началось оформление специальной разведки как вида оперативной разведки. Разведывательно-диверсионные отделы и агентурно-диверсионное направление 5 управления ГРУ, осуществлявшие руководство соединениями и воинскими частями специального назначения, получили наименование отделов и направления специальной разведки. С принятием в 1968 году Наставления по оперативной разведке специальная разведка была официально выделена в самостоятельный вид разведки, включающий органы управления и силы и средства: бригады, разведывательные пункты, роты специального назначения. Тем самым в 1968 году завершилось организационное оформление спецназа как составной части военной разведки.

Все подразделения спецназначения с момента их формирования получали на вооружение специальную технику и средства за счет ГРУ ГШ СССР. То есть у спецназа были на вооружении малогабаритные коротковолновые радиостанции, позволявшие осуществлять связь группы действующей в тылу противника с центром на дальности несколько тысяч километров, УКВ-радиостанции для связи внутри группы, обеспечивавшие устойчивое управление органами группы на дальности до 10 километров с штыревой антенной Куликова, а с антенной бегущей волны на дальности до 25 километров, бесшумное оружие и малогабаритные минно-взрывные средства повышенной мощности, которых больше не имел ни один род войск Советской Армии. Для связи использовались ШСН –шифры специального назначения. Все это имело гриф совершенно секретно. Для доставки групп в тыл противника и быстрого сбора на площадке приземления использовались управляемые парашюты специального назначения (ПСН-66, ПСН-71).

На снабжение частей специального назначения поступали специальные пайки «Эталон №5». Они имели небольшие габариты и вес при высокой калорийности. Это позволяло сократить общий вес груза, который переносил каждый разведчик. Но, тем не менее, в среднем вес боевой выкладки разведчика составлял около 30-35 килограммов.

Появление новой и уникальной техники и вооружения в спецназе требовало от командиров спецназа особых знаний. Тактика действий органов специальной разведки тоже сильно отличалась от общевойсковой. Все это потребовало создания учебного заведения, которое бы готовило именно командиров групп специального назначения.

В 1968 году в Рязанском воздушно-десантном командном училище им.Ленинского Комсомола началось формирование 9 роты курсантов, которые обучались по отдельной программе. Это серьезно повысило качество подготовки подразделений СпН. Главное разведывательное управление курировало процесс обучении курсантов, а выпускные экзамены принимала комиссия, которая приезжала из ГРУ.

Легендарная операция в Афганистане

Что касается боевого применения подразделений специального назначения, то оно было очень ограничено. Так, во время Чехословацких событий в 1968 году от 8 обрСпН действовало 3 группы специального назначения, которые осуществляли арест мятежного правительства Дубчека, а также решали иные специальные задачи.

Серьезным боевым крещением спецназа стал Афганистан, где народно-демократическая партия Афганистана, под руководством Нур Мухаммада Тараки осуществила апрельскую революцию и захватила власть в стране. Изначально курс нового правительства Афганистана был просоветским. В то же время, внутрипартийные разногласия и борьба за власть привели к тому, что Тараки был убит, а власть захватил его ближайший сподвижник Хафизула Амин. Он скрыл от советского руководства факт устранения Тараки и постоянно обращался к Советскому правительству с просьбой ввести войска для поддержки власти его режима. На крайний случай он просил прислать батальон десантников для усиления личной охраны.

В этой связи начальник ГРУ ГШ ВС СССР генерал-армии Ивашутин П.И. 2 мая 1979 года поставил старшему офицеру направления специальной разведки полковнику Колеснику В.В. сформировать в составе 15 обрСпН 154 отдельный отряд специального назначения, укомплектованный офицерами и личным составом трех среднеазиатских национальностей: таджиков, узбеков и туркменов. Именно поэтому батальон получил неофициальное название «мусульманский батальон» или коротко «мусбат». Отличием батальона от всех подразделений специального назначения было то, что на его вооружении была боевая техника: БМП-1, БМД-1 и др. Штат в большей степени напоминал мотострелковый батальон. Поэтому он комплектовался за счет набора военнослужащих из танковых и мотострелковых частей ТуркВО и САВО. Но уникальным был не только состав подразделения, его техника и вооружение, уникальной была и программа боевой подготовки. Батальон преимущественно отрабатывал штурмовые действия.

В середине декабря батальон был переброшен самолетами в Баграм и в последствии своим ходим прибыл в Кабул, где поступил в распоряжение майора Джавдата, командира бригады охраны дворца Тадж-Бек - резиденции Амина. Непосредственно дворец охраняла рота личной охраны, укомплектованная родственниками Амина. Вокруг дворца располагались подразделения бригады, насчитывавшей около 3000 человек. Мусбат занял позиции охраны между подразделениями бригады и ротой охраны, т.н. второе кольцо охранения. Вместе с отрядом прибыл В.В.Колесник, а также Ю.И. Дроздов и группы спецназа КГБ «Гром» и «Зенит». В определенное время полковнику Колеснику была поставлена задача разработать штурм дворца и устранение Амина. Детальный план был разработан и утвержден НГШ маршалом Огарковым. 27 декабря 1979 года батальон блестяще исполнил замысел В.В. Колесника. Операция заняла менее 50 минут. От отряда и от спецназа КГБ погибло при штурме по пять человек. Бригада охраны была нейтрализована, а рота охраны, понеся большие потери, сдалась после гибели Амина. Эта операция является эталоном и предметом изучения спецподразделений всего мира.

Успешно выполнив задачу, «мусбат» вернулся в Союз и вошел в состав 15 бригады. Так началась афганская эпопея спецназа. На начальном этапе в Афганистане действовала 459 оорСпН, т.н. «кабульская рота». Ее действия были признаны эффективными после чего в Афганистан были введены сначала два отряда, в 1984 году еще два и в 1985 – три отряда и штабы 15 и 22 обрСпН. Восьмой отряд был сформирован уже в Афганистане.

Спецназ перекрывал караванные маршруты и перехватывал поставки оружия, боеприпасов и других предметов материально-технического обеспечения, которые поступали с территории Пакистана и Ирана. Спецназовцы громили караваны моджахедов из засад, уничтожали базы и базовые районы. Ведя воздушное патрулирование днем, группы спецназа пресекали перемещение подразделений и транспортных средств моджахедов. Именно спецназ ГРУ захватил первый образец новейшего ПЗРК «Стингер», который поставляли американцы моджахедам.

И сегодня в Сирии

Приход к власти М.С.Горбачева снизил интенсивность боевых действий, что в конечном итоге привело к выводу войск в феврале 1989 года. Но в Союзе начинались процессы, которые привели к развалу СССР. Действия Горбачева погрузили страну в череду межнациональных конфликтов - от Средней Азии и Закавказья в 1989 до Чечни и Северного Кавказа в целом по настоящее время. В период 1999 – 2001 гг. подразделения специального назначения действовали в Югославии.

Роль спецназа во всех указанных конфликтах не ограничилась банальным участием. Везде подразделения специального назначения решали самые сложные и ответственные задачи. К примеру, именно спецназ в Таджикистане стоял у истоков формирования Народного Фронта Таджикистана и организовал его противостояние исламистским бандам. Благодаря действиям спецназа была прекращена гражданская война в Таджикистане, а кандидатуру президента страны Амомали Рахмона согласовывали с офицерами спецназа. На Северном Кавказе спецназ брал в плен и ликвидировал наиболее одиозных полевых командиров: Салмана Радуева, Ширвани Басаева, Руслана Гелаева и многих других. Именно спецназ, действуя малыми группами в горах Чечни и Дагестана, находил и уничтожал замаскированные полевые базы бандитов.

2014 год потребовал от спецназа особого мастерства. Именно силами «вежливых людей» от спецназа ГРУ (причем без применения оружия) было обеспечено свободное волеизъявление народа Крыма и вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации.

В настоящее время подразделения специального назначения успешно выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской республики. И здесь спецназ решает наиболее сложные и рискованные задачи. Успешные удары ВКС по объектам террористов были бы невозможны, если бы спецназ не выявлял эти объекты и не наводил авиацию на эти цели.