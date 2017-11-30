Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь?

В прошлом году владелица одного из продуктовых магазинов Калуги Яна Гурова решила раз в неделю раздавать хлеб местным пенсионерам, однако спустя полгода вынужденно свернула благотворительную акцию: соседние магазины стали жаловаться на постоянные скандалы и драки за бесплатный хлеб.

Первое время акция шла успешно, рассказала газете ВЗГЛЯД журналист местной газеты «Весть» Капитолина Коробова: «О ней рассказывали СМИ, отметили в городской управе за добрую инициативу. Эта история прозвучала в рамках проекта «Полка добра», однако Яна Гурова отказалась в ней участвовать». Она сообщила журналистке, что за время своей благотворительной инициативы получила столько негатива и оскорблений, сколько не получала за всю свою жизнь.

Черная неблагодарность

«Раздавая длительное время хлеб пенсионерам, мы знали, что делаем правильно. Но больше мы этим заниматься не будем. Категорически. Сначала все было нормально, а потом поставщик хлеба стал привозить его гораздо позже, чем люди привыкли. Магазин открывается в девять утра, а народ выстраивался в очередь за час до открытия. Мы просили, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня. Но люди продолжали скандалить, доводить до слез продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров. И тогда я решила: все!» – рассказала Гурова.

Похожий случай произошел на Урале в марте прошлого года. Предприниматель начал раздавать хлеб, однако через некоторое время столкнулся с черной неблагодарностью покупателей. «Каждый день к нам приходили люди, хорошо одетые, у которых есть деньги, и кричали матом, если буханок уже не было. Мол, чего вы, такие-сякие, не могли оставить нам одну булку, что ли? – рассказал «Комсомольской правде» предприниматель Артак Акопян. – Дошло до того, что крыли матом и меня, и продавцов. Люди решили, что мы обязаны бесплатно давать им хлеб!»

Провал благотворительности в Калуге вызвал мощный резонанс: предпринимательницу зовут на телевидение, но она отказывается обсуждать эту тему. «Вы не подумайте, она не жадная, дело не в деньгах. Беда в людской реакции и неблагодарности. Это не только в России проблема «халявы», но и во всем мире. Люди жадные», – считает Коробова.

По ее словам, калужских и обнинских пенсионеров в принципе нельзя назвать бедными: «По Центральному федеральному округу мы четвертые по уровню заработка. По-моему, средняя зарплата 41 тысяча рублей. У нас, в принципе, живут хорошо, но кто же в этом признается? У нас в два раза больше по нормам магазинов и торговых центров, и они не закрываются, значит, пользуются спросом».

Это подтверждают и сами пенсионеры. «Те, кто действительно нуждаются в хлебе, никогда не будут поднимать гам в очередях и устраивать скандалы. Это вопиющее бескультурье, и совершенно не зависит от статуса человека, пенсионер он, служащий или школьник. Тот, кому нужен хлеб, будет рад любому куску. А эта ситуация или из-за одиночества и банальной нехватки общения, или попытка провокации. Если в семье два–три инвалида, соответственно, несколько пенсий, и если не пить и не курить, то денег хватит. Да, не на роскошную жизнь, но хлеб за 40–50 рублей можно себе позволить», – прокомментировала ситуацию газете ВЗГЛЯД пенсионерка Раиса Бойко.

Калужских предпринимателей история с очередями и скандалами не испугала. Более десяти магазинов Обнинска и Калуги запустили «Полки добра», на которые любой желающий может положить продукты питания, а любой нуждающийся – что-нибудь с них забрать. Причем ограничений по продуктам нет, и, как отметила Коробова, люди ведут себя достойно, не сметая с полок продукты по принципу «лишь бы другим не досталось»:

«У нас даже был случай, когда постоянный покупатель взял крупу, алкоголь – и направился к кассе. Но, проходя мимо полки, остановился. Продавцы подумали, что он что-то возьмет из продуктов – специфический все-таки контингент. Однако после прочтения информации он пробил товар на кассе и оставил крупу на полке».

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Стоит отметить, что оба предпринимателя решили проблему с неудавшейся акцией, но по-своему. Гурова заявила, что теперь будет помогать не пенсионерам, а детским фондам, перечисляя им часть выручки. А Акопян начал оказывать адресную помощь, продавая хлеб нуждающимся по себестоимости. Таким образом они решили отсеять жадных скандалистов, не забыв о тех, для кого недорогая буханка хлеба – вопрос выживания.

Председатель новгородского отделения Российского Красного Креста Наталья Николаева сообщила газете ВЗГЛЯД, что практика оказания адресной помощи продуктами питания в большей степени касается детей, а не пенсионеров. Для последних важнее медицинская помощь, особенно в удаленных районах: «Продукты питания, соки они, конечно, получают, но это важнее все-таки для детей».

«Вы тратите мой миллион!»

При желании любой предприниматель может оперативно организовать благотворительную продуктовую акцию. Но ситуация заметно усложняется, если помощь требуется погорельцам: помимо бизнеса, в этом случае должны подключаться общественники, власть, благотворительные организации. Казалось бы, у последних большой опыт, да и схема отработана, однако можно остаться виноватым и в этом случае. Причем обвинения растут прямо пропорционально той сумме, на которую рассчитывают нуждающиеся.

Подобный случай произошел в мае прошлого года в Новгородском районе, где пожар уничтожил 12 квартир на мансардном этаже в поселке Панковка. Один человек погиб, порядка 50 остались без крова. В рамках расследования было обнаружено множество нарушений строительства.

«Правительство могло просто «закатать» крышу, раз квартиры не были застрахованы. Люди не поняли этого и остались недовольны, предъявляя после ремонта нелепые претензии вроде того, что ручка окна не в ту сторону открывается. Они, видимо, ожидали какой-то другой помощи, а поскольку я всегда была с ними на связи, они постоянно обвиняли меня во лжи, попытке украсть деньги», – рассказала газете ВЗГЛЯД психолог Татьяна Чернева, на момент истории с панковскими погорельцами – директор новгородского благотворительного фонда «Звездный порт».

«Благотворительная организация должна прозрачно работать, предоставляя все отчеты о помощи и переводах средств. А погорельцы это, видимо, как-то по-другому воспринимали, – продолжает Чернова. – Например, для того, чтобы не платить проценты банку за перевод денег, нужно было оформить пожертвования как зарплатный перевод. На это должно было уйти определенное время из-за формальностей. Пока оформлялись деньги, я уехала в командировку, а в соцсетях активно обсуждалось, что я уехала в Череповец с миллионом, чтобы эти деньги там потратить. Правительство сделало очень много для этих людей, но погорельцы обливали власти ушатами грязи».

Предприниматели, которые жертвовали погорельцам необходимые вещи, впоследствии жалели об этом, поскольку тоже столкнулись с волной негатива в свой адрес.

«Наш магазин передавал двенадцати семьям обои, товары для дома, однако погорельцам все время что-то не нравилось: то они говорили, что вещи до них не дошли, то эти вещи были для них недостаточно качественными. Из всех семей претензии не высказала только одна. По мнению многих новгородцев, своим поведением погорельцы сами оттолкнули потенциальных благотворителей и получили то, что заслуживают. Мы знаем, что некоторые бизнесмены хотели оказать адресную помощь, но, видя реакцию людей, передумали», – рассказал газете ВЗГЛЯД владелец одного из магазинов, оказывавший поддержку погорельцам.

Почему помогать бесполезно?

Часто люди просто не понимают, как работает механизм благотворительности, считает руководитель благотворительного фонда «Благое дело 53» Светлана Петрова из Великого Новгорода.

«Бывают завышенные ожидания. Что бы ты ни делал, этого никогда не будет достаточно. И мне кажется, это у нас какой-то менталитет из советских времен, или еще раньше. К нам всегда должен кто-то прийти и решить проблему. Даже если сделаешь кому-то что-то хорошее, все равно в соцсетях напишут, что раньше было лучше. И никого не волнует, что ты потратил свое время, свои деньги», – заявила она газете ВЗГЛЯД.

«Что с этим делать? Мне кажется, это вопрос из разряда вечных философских тем. Отсылая к Достоевскому и Великому Инквизитору, когда людям не нужна свобода воли, им нужен хлеб и чудо. В некотором роде тут может еще сработать фактор толпы. Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмом. Возможно, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций, и калужской предпринимательнице, и другим нужно принимать какие-то пиар-решения. Объяснить принимающим помощь людям, что, по сути, благотворители этот хлеб берут у своей семьи, детей, и отдают чужим людям», – резюмировала Петрова.