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    2 августа 2024, 16:15 • Вопрос дня

    Какова роль моста Глиникер-Брюкке в обмене шпионами и заключенными

    Какова роль моста Глиникер-Брюкке в обмене шпионами и заключенными
    @ rtn, peter wuest/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глиникский мост через реку Хафель в Германии вошел в историю как «шпионский мост». Именно на нем 62 года назад, 10 февраля 1962 года, произошел первый обмен американских разведчиков на советских, в котором участвовали советский разведчик Рудольф Абель и американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс, осужденные за шпионаж. С этим событием холодной войны сравнивают эксперты и аналитики обмен заключенными между Россией и Западом, состоявшийся накануне.

    Мост Глиникер-Брюкке (Глиникский мост), соединяющий берлинский район Ванзе и прилегающий город Потсдам, для проведения обмена в 1962 году выбрали не случайно: как раз посередине сооружения проходила граница между ГДР и Западным Берлином. Подходы к мосту хорошо просматривались, что было большим плюсом в условиях взаимного недоверия сторон друг другу. Мост получил свое название от близлежащего поместья Клайн-Глинике.

    Первый Глиникский мост был деревянным и узким. Его построили в 1660-х годах для проезда знати к резиденциям в Потсдаме и охотничьим угодьям. Более сотни лет спустя, в 1777 году, мост перестроили, сделав разводным. Был установлен шлагбаум, появились перила. Проезд по мосту стал платным. Строительство каменного моста началось в 1831 году.

    Обмен Абель – Пауэрс

    Мост Глиникер-Брюкке вошел в историю, когда состоялся обмен осужденного в США за шпионаж советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя – Вильям Фишер) на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, которого сбили в небе над Свердловском.

    Абель работал под прикрытием в США почти десять лет, с 1948 по 1957 год. Он добывал для Советского Союза сведения в области экономики и данные о ядерных объектах. Его поймали по доносу помощника Рейно Хейханена и приговорили к 32 годам тюрьмы.

    Сам обмен произошел утром 10 февраля 1962 года. Вернувшись на родину, Абель прошел лечение, после чего стал работать в центральном аппарате разведки.

    Советский разведчик умер в возрасте 69 лет, 15 ноября 1971 года, от онкологии. Пауэрс в 1977 году погиб в авиакатастрофе.

    Второй обмен

    В апреле 1964 года там же, на Глиникском мосту, советский разведчик Конон Молодый (полковник, действовавший в США, Британии и Канаде под именем Гордона Лонсдейла) был обменян на английского разведчика Гревилла Винна.

    Третий обмен

    Состоялся 11 июня 1985 года по формуле «25 на 4». Советский Союз со своей стороны отдал 25 агентов, завербованных американским Центральным разведуправлением в Восточной Европе, получив четырех своих разведчиков из ГДР, Польши и Болгарии. Тогда с советской стороны к мосту прибыл целый автобус. Причем двое пассажиров пожелали остаться в ГДР и пересекать границу отказались.

    Четвертый обмен

    Советский Союз и США последний раз использовали мост Глинике в феврале 1986 года. Тогда чешского разведчика-нелегала Карла Кехера (устроился консультантом ЦРУ в отделе стран Восточной Европы, на протяжении десяти лет передавал в Москву и Прагу ценные сведения) и его супругу Ханну обменяли на диссидента Натана Щаранского.

    Обмен заключенными между Россией и Западом 1 августа 2024 года

    В крупнейшем обмене заключенными между Россией и Западом участвовали 26 человек и семь стран. Москва передала трех американских граждан и ряд осужденных по уголовным статьям оппозиционеров и вернула восьмерых граждан РФ.

    При оценке этого события эксперты и пресса проводят все больше параллелей с событиями на мосту Глиникер-Брюкке.

    Так, немецкая газета BiId пишет, что мир вернулся в «мрачные времена холодной войны». «Добро пожаловать обратно на Глиникский мост между Берлином и Потсдамом, где сверхдержавы обменивались своими агентами», – говорится в публикации.

    Авторы материала пишут, что Глиникер-Брюкке прославился как «мост шпионов», и сегодня он находится в воссоединенной Германии, «только швом в асфальте» напоминая о железном занавесе.

    CNN отмечает, что состоявшийся обмен «не был эпизодом из триллера в стиле Джона Ле Карре (английский писатель, автор шпионских романов – прим. ВЗГЛЯД), где две стороны обмениваются шпионами на мосту». Вместо этого российское руководство собрало журналистов и оппозиционеров, чтобы «добиться освобождения россиян, которые, по всей видимости, служили интересам государства», добавляет телеканал.

    Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в состоявшемся обмене не видит даже намека на возможную разрядку в отношениях между Россией и Западом. «Например, за полгода до Карибского кризиса на мосту Глиникер-Брюкке происходил обмен между СССР и США. Я даже думаю, что нынешний обмен – это фиксация того, что холодная война у нас всерьез и надолго», – отметил он.

    Шпионский мост в искусстве

    Мост Глинике упоминается в книгах и мемуарах. Он показан в советском фильме 1968 года «Мертвый сезон». Сама сцена обмена шпионами снималась на подмосковном шоссе.

    В 2015 году состоялась премьера американского фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост» с Томом Хэнксом, который сыграл адвоката Абеля. Картина получила статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

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