Почему у России на вооружении много разных моделей танков?

Взгляд
14 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
Перейти в раздел…

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Перейти в раздел…

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале
    Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России Дуров перечислил политических лидеров с каналами в Telegram ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму Озвучены сроки тестирования цифрового рубля
    В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве Полицейским пришлось разнимать драку депутатов и горожан в Пермском крае Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса
    В США задумались об импичменте Байдену сразу после инаугурации Лучший учитель России найден мертвым в Москве Высокопоставленный генерал КСИР убит в Сирии Грузинские футбольные болельщики назвали Сочи частью Грузии

    Главная тема


    Байдена ждет «инаугурация на штыках»

    конкурентное преимущество


    В России оценили призыв экспортировать водород в Европу

    борьба за власть


    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

    Гайдаровский форум


    Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития

    Видео

    развал СССР


    Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

    Штурм Капитолия


    Трампа окончательно сломали

    рост тарифов


    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    бывший посол в Москве


    Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

    «спонсор терроризма»


    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    перекройка миропорядка


    Андрей Сорокин: Следующие 80 лет уже запрограммированы

    идеологическая цензура


    Игорь Караулов: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

    Лишение сана


    Сергей Худиев: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

    на ваш взгляд


    Как вы переносите наступившие морозы?

    Почему у России на вооружении много разных моделей танков?

    		    14 января 2021, 14:48
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    В 2020 году Вооруженные силы РФ получили 300 новых и модернизированных танков. «Модельный ряд» не сильно изменился – это уже хорошо известные Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв», произведенные по одной линейке, танки Т-80БВМ с газотурбинным двигателем, последняя партия которых пришла в войска уже в нынешнем году. Поставки Т-14 «Армата» ожидаются в 2021 году. Это совершенно разные танки, которые не могут быть унифицированы. А ведь у США, например, только один вид основного боевого танка - «Абрамс», как и у Германии - «Леопард», у Франции - «Леклерк», и у Британии, и у Японии, и Южной Кореи - у всех только по одному.

    Зачем России сразу несколько разнородных бронированных машин?

    Короткий ответ заключается в том, что таково российское наследие советской военной традиции. Теперь попробуем разобраться подробнее.

    Начнем с численности – танков в России действительно много. В «закромах» их хранится огромное количество. По подсчетам американского издания We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower в российском арсенале находится примерно 22 тысячи танков. У европейских стран, входящих в НАТО, бронемашин на вооружении немногим более 11 тысяч. С учетом США и Канады число танков в альянсе достигает 18 тысяч. То есть очевидное преимущество России по бронетехнике.

    Но цифры врут. Из реально боевых машин, которые на ходу, у нас немногим более 5 тысяч танков. Остальные находятся либо на хранении, либо готовятся к модернизации. Большего в условиях современной войны и не надо. Танк штука мощная, но порой, особенно в городских условиях, достаточно бесполезная.

    После Великой Отечественной, исход которой во многом определили в том числе и танки, в Советском Союзе продолжился бум танкостроения. Их разработкой и производством занимались сразу несколько предприятий, которые выдавали свои виды бронетехники. Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева создал танки Т-54/55, затем Т-62/64, которые потом послужили основой для Т-80, которые выпускались на Кировском заводе в Ленинграде, на «Омсктрансмаше» – с газотурбинными двигателями, и в самом Харькове – с дизельными. Конструктор военной техники Валерий Венедиктов на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле создавал свой Т-72. Немногим позднее там же конструктор Владимир Поткин переработал эту модель, ставшую самым продаваемым в мире танком Т-90. В итоге российская армия - наследница советской - имеет на вооружении Сухопутных войск (а теперь еще и в десантно-штурмовых бригадах ВДВ) три типа различных танков.

    Это было обусловлено несколькими факторами.

    Во-первых, многие военачальники тех лет выросли из «танкового шлемофона» – имели опыт службы в бронетанковых войсках, а потому априори отдавали предпочтение этой военной технике.

    Во-вторых, протяженность границ страны была обширной – 62 710 километров (сейчас немногим меньше – 60 932 км), треть из которых была сухопутной, а танки могли быть оперативно переброшены на любой потенциально опасный участок – вплоть до берегов Ла-Манша (под эту идею и создавались быстроходные Т-72 и Т-80).

    В-третьих, Советский Союз обеспечивал танками все страны блока Варшавского договора и страны социалистической ориентации, и здесь требовалось разнообразие в типах боевых бронированных машин. Экспортных моделей было больше, чем собственных. Сейчас, к примеру, в Индийской армии на вооружении более тысячи танков Т-90С, в то время как в ВС РФ Т-90, Т-90А, Т-90М насчитывается около 350 машин.

    Наконец, с помощью разных танковых КБ и множества заводов в Советском Союзе обеспечивалась внутривидовая конкуренция за создание наилучших систем вооружений.

    Танк, конечно, и сейчас нельзя назвать устаревшим видом вооружений, это убойная сила при мощной пушке и современных средствах защиты. Пехота танков боится, но имеет средства противодействия. Из основных российских танков сегодня можно назвать Т-90, представители которого усовершенствованны до уровня Т-90А и Т-90М, а также Т-72, представленных сейчас в новом варианте Т-72Б3, плюс Т-80, который модифицирован как Т-80БВМ. Танки эти, несомненно, вполне успешные и конкурентно способные, однако их век уже постепенно уходит. На смену должен прийти новый танк - и здесь единственный вариант это Т-14 «Армата».

    «За тридцать лет до развала Советского Союза отечественное танкостроение создало три принципиально отличающихся бронемашины, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник Виктор Мураховский, выпускник, к слову, Казанского танкового училища. – Это весьма высокий показатель, с учетом того, что наша страна в этот период не воевала, а «гонка вооружений» в большей степени была затратной по технологиям ядерных вооружений, различным военным космическим программам, развитию флота и стратегической авиации. Тем не менее, тогда было разработано и создано три принципиально новых направлений в танкостроении. Это танки серии Т-62-64, Т-72-90 и Т-80, которые являются основными танками армии и сейчас.

    Если взять аналогичный временной период после 1991 года, то был создан только один танк – Т-14 «Армата», известный как «объект 195». У него большие перспективы и это действительно танк будущего, который станет одним и основным танком Сухопутных войск России.

    Вероятно, это наиболее правильное решение на перспективное развитие танковых войск. Аналогично тому, как есть один основной танк в США – «Абрамс», или в Германии – «Леопард», они модернизируются, приобретают новый облик, но это все те же танки ранних модификаций, усовершенствование которых не требует особого дополнительного вложения средств.

    У нас по такому пути развивается серия Т-72 – Т-90, а вот с Т-80 с его газотурбинным двигателем и скоростными характеристиками не все так однозначно.

    Скорость для танка особо значения не имеет, скажем 99 процентов пробега для бронемашины приходится на продвижение в колонне, где любая другая техника тормозит продвижение. Быстрее по определению не получится, а чтобы вырваться на оперативный простор потребуется дополнительное время. И нынешнее продвижение Т-80, даже в усовершенствованном до уровня Т-80БВМ, это лишь система поддержки танкостроительной отрасли, в данном случае «Омсктрасмаша», где их производят. Это, по большому счету, проблемы бедности. Модернизировать проще, чем создавать что- то новое с «нуля».

    «Танки сейчас не в приоритете для российской армии, – продолжает Виктор Мураховский. – Основные средства оборонного бюджета идут на флот, гиперзвуковое оружие и другие приоритеты. Поэтому на танки особо не тратятся и тот же Т-14 «тормозится» из-за финансовых проблем. Это при том, что газотурбинный Т-80 съедает гораздо больше топлива и воздуха – при подводном вождении ему требуется две трубы для его подачи двигателю и экипажу, что тоже создает больше проблем. И здесь, конечно, оптимальным вариантом будет возможность модификации основного танка и постепенное избавление от прежних типов бронетехники».

    Одним из приоритетов в развитии танкостроения является унификация боевых машин. Это дешевле в эксплуатации, особенно в боевых условиях. У российских танков она в определенной степени присутствует. В первую очередь за счет единого калибра вооружения, который сейчас приведен к единому – 125-мм гладкоствольная пушка, позволяющая вести стрельбу как снарядами, так и управляемыми ракетами. Есть заменяемость запчастей, Т-72 и Т-90 имеют схожую ремонтную базу. С турбореактивным двигателем Т-80 несколько сложнее, его проще отремонтировать при помощи деталей от вертолета.

    Планируемая постепенная замена российских бронемашин на один основной танк, под которым подразумевается Т-14 «Армата», позволит подогнать бронепарк под единый стандарт. Впрочем, это не означает, что и нынешние Т-90, Т-80, Т-72 сразу уйдут под списание. Еще как минимум 20-30 лет они будут оставаться в строю.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •