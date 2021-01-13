В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 13 января 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод». «В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне. «Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова. Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники.

В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО 10 января 2021, 14:02

Фото: mil.ru

Текст: Вера Басилая

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада. «Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван». Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров. Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист. По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний 12 января 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК. Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей. Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе. Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» 13 января 2021, 08:33

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости». «Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», – пишет журналист. Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист. В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». «Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели. США обещали продолжить сокращать производство комплектующих к F-35 в Турции 11 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации вокруг российских ЗРК С-400 производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 продолжит сокращаться, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. Он подчеркнул, что в политике Вашингтона по вопросу «статуса Турции в программе F-35» изменений не предвидится. Как заявили в военном ведомстве, «членство Турции в программе F-35 приостановлено», поэтому «производство большинства комплектующих было перенесено» в другие государства. Производство «будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», передает ТАСС. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации. Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий. Индия назвала сроки отправки в Россию военных для обучения на С-400 11 января 2021, 09:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Индия в январе направит в Россию 100 военных специалистов для обучения работе с российской зенитной ракетной системой С-400, сообщил источник в индийском минобороны. «Первая команда из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января для обучения эксплуатации и техническому обслуживанию систем С-400. Вторая команда ВВС последует их примеру через несколько месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India слова источника. Он отметил, что «с началом поставок систем С-400 в Индию в сентябре-октябре этого года первая часть должна вступить в строй в Индии к концу 2021 или началу 2022 года». Подчеркивается, что Индия уже выплатила России «существенный аванс» по контракту и разрабатывает механизм дальнейшей оплаты, чтобы обойти режим санкций США. Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале. Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. В июне сообщалось, что Индия намерена ускорить поставки зенитных систем С-400 из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой 10 января 2021, 14:59 Текст: Вера Басилая

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) в 2021 году. «Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 в прошлом году более 20 раз патрулировали в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тыс. километров. Как уточняется пресс-службой флота, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств. Ранее сообщалось о том, что Ту-142 провели 11-часовой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Генштабы России и США обсудили международную безопасность 11 января 2021, 19:44 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире. «11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира. В декабре замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций. Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Тигр» 11 января 2021, 10:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 (шифр «Щука-Б») после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ «Тигр» планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», – сообщил источник ТАСС. АПЛ «Тигр» прибыла на судоремонтный завод «Нерпа» в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена. В Центре судоремонта «Звездочка» не стали комментировать информацию о сроках окончания ремонта. Всего на «Звездочке» и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота. Сейчас в боевом составе 24-й («звериной» по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что АПЛ «Леопард» вернется в строй в 2021 году, «Волк» – в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе. Новый «Солнцепек» получил цифровую аппаратуру связи и навигации 11 января 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила цифровую аппаратуру связи и навигации. сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). «На боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система стандарта GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря, а также графически отображать положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как отметили в УВЗ, к концу декабря 2020 года Омский завод транспортного машиностроения (входит в УВЗ) выполнил гособоронзаказ на капитальный ремонт с модернизацией партии ТОС-1А. «Сегодня ТОС-1А имеется на вооружении у нескольких стран мира и входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники», – проинформировали в пресс-службе. Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка. Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне пандемии 11 января 2021, 10:05 Текст: Алина Назарова

Военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер отметил, что на международной арене сейчас происходят большие изменения, прежде всего это связано с пандемией, но есть и другие причины, передает РИА «Новости». «Для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15%. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить», – уверен Горбачев. Он высказал надежду, что в нынешних условиях «государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие». Однако нужны и личные встречи лидеров, добавил экс-президент СССР. Кроме того, Горбачев рассказал, что из-за пандемии коронавируса ему приходится особенно строго соблюдать карантин и ограничивать встречи, но он продолжает работать, в том числе готовит новую статью. «Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет», – рассказал Горбачев. Он отметил, что в этих условиях использует самое проверенное средство связи – телефон, в том числе для общения с семьей и близкими. Он уточнил, что находится в постоянном контакте и с сотрудниками основанного им Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). «Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю», – добавил бывший советский лидер. В декабре в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что его перестали навещать члены семьи. Глава пресс-службы Горбачев-фонда, помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией. Шойгу поставил задачу по переоснащению армии и флота 12 января 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поставил задачу в 2021 году не терять темпа переоснащения армии и флота. «Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», – передает ТАСС слова Шойгу. Министр напомнил, что верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период. «Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», – сказал Шойгу. Другая важная задача, по оценке министра, – развитие военной науки и внедрение новых способов применения войск. «При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах», – подчеркнул Шойгу. «В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», – отметил он. По словам Шойгу, в Минобороны продолжится работа над совершенствованием системы социальной защищенности военнослужащих, в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения. «Перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешным будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для вооруженных сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперед верховный главнокомандующий обратил особое внимание», – напомнил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует». Президент отметил, что, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада – стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы – остается ключевой гарантией безопасности России. Масштабные учения танкистов начались в Челябинской области 11 января 2021, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 3 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа вышли на межвидовой полигон в Челябинской области для проведения учебных стрельб и вождения боевой техники. Учения продлятся до конца недели, сообщила пресс-служба ЦВО. «В ходе практических действий уральские танкисты отрабатывают скоростной марш-подход в район боя, маневрирование в обороне с боевой стрельбой. Также танковым экипажам предстоит отразить контратаки противника в дневное и ночное время, действуя при поддержке мотострелковых и артиллерийских подразделений», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что в практических эпизодах задействовано более 3 тыс. военнослужащих, а также современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и техника специальных войск. Напомним, в октябре военные инженеры ЦВО при помощи магнитного поля нейтрализовали условного противника в ходе учений в Удмуртии. МИД заявил о готовности работать с США по афганскому урегулированию 12 января 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Россия готова сотрудничать с США по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что у него «налажен хороший диалог» с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, передает РИА «Новости». «Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным», – заявил Кабулов. По его словам, Москва не исключает, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены. По его словам, скорее всего, «следует ожидать изменений параметров вывода американских войск». «Возможны и другие варианты, например, замена регулярных ВС США на частные военные компании, что, на наш взгляд, было бы ошибкой», – подчеркнул высокопоставленный российский дипломат. В прошлом году президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. При этом Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Также Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».