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Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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              Как присваивают коды аэропортам?

              		   8 июня 2020, 17:00
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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              Смотря какие. Есть два наиболее известных типа кодов, первые четырехзначные, вторые – трех. Первые подбирают согласно строгому географическому принципу, вторые – исходя из названия аэропорта или города. 

              Собственно, пассажиры обычно видят перед собой второй вид кодов – при выборе аэропорта назначения в билетных сервисах, в расписаниях на онлайн-табло, он есть на самих билетах, на багажных бирках. Например, Шереметьево – SVO, Домодедово – DME. Это коды, которые присваивает ИАТА, Международная ассоциация воздушного транспорта. 

              Система зарождалась в США и Канаде в 30-е годы прошлого века. Первоначально в Америке пилоты пользовались двузначными кодами городов, которые присваивала им Национальная метеорологическая служба (LA – Лос-Анджелес, PD – Портленд и так далее), однако далеко не у всех населенных пунктов были свои идентификаторы, а в некоторых городах появлялось больше одного аэропорта, что делало эту систему непригодной. К тому же развитие международного авиасообщения требовало определенной унификации, без нее рейсы в другие страны были бы слишком накладны. В связи с этим ввели систему трехзначных кодов, максимальное число буквенных комбинаций в которой составляет 17576. Пока вакантными остаются около 5 тысяч из них – 12 тысяч уже заняты.

              Коды ИАТА довольно просты, в первую очередь ассоциация старается присвоить их по первым буквам города, в котором расположен аэропорт. Например, DEN – Денвер, ATL – Атланта. Название воздушной гавани тоже берется в расчет. К примеру, MOS – это код не Москвы или одного из столичных аэропортов, а код аэродрома Моузес-Пойнт на Аляске. В таких случаях действует принцип «кто успел – того и тапки». Иногда ассоциация учитывает название и аэропорта, и города – так, «Гагарин» в Саратове получил код GSV – Gagarin SaratoV. В общем, логика у IATA довольно проста. 

              К слову, присвоение кода – процедура небесплатная. В 2020 году, например, заявка обойдется аэропорту в 5700 долларов. И за эти деньги аэропорт может получить не самое однозначное кодовое имя – например, американский городок Су-Сити уже более 20 лет пытается заставить ИАТА поменять код SUX, созвучный ругательству «sucks». Мэр города неоднократно называл идентификатор местного аэропорта «позорищем». 

              Четырехзначные коды ИКАО, Международной организации гражданской авиации, используются прежде всего внутри отрасли – пилоты указывают их в плане полета, на них смотрят диспетчеры. Они формируются по географическому принципу – первая буква обозначает какой-то определенный континент или регион, вторая – конкретную область страны, если она большая, как Россия, например, и две последних уже указывают на название города или аэропорта. Простой пример здесь – страны бывшего СССР. У всех первая буква – U (от USSR), а затем уже идет разделение. Грузия, например, – UG, Украина – UK. Россия поделена на 11 регионов, вторая буква в кодификации наших аэропортов зависит от них. Например, центральноевропейская часть страны имеет букву U, североевропейская – L, Дальний Восток – H. В итоге получается комбинация вроде UUDD (Домодедово) или ULLI (Пулково).

              Поменять код можно, но это непросто. ИАТА придерживается позиции постоянства присвоенных аэропортам идентификаторов. То есть старается не менять коды, несмотря ни на что. При этом аэропорты меняют названия, города тоже, а коды, как правило, остаются неизменными. Самарский Курумоч по-прежнему KUF, поскольку ранее город назывался Куйбышев. Пулково – LED, от Ленинграда, и так далее. Все это объясняется тем, что смена кодов потребует корректировки сотен документов и программ, на которых держатся как система пассажирских авиаперевозок, так и грузовых. 

              Но в отдельных случаях ИАТА удается «победить». Казахские власти, например, три года пытались добиться от ассоциации смены кода аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. В списке ИАТА он значился как TSE – по старому названию города, Целинограду. При этом Целиноградом город перестал быть еще в 1992 году – сначала превратившись в Акмолу, затем в Астану, а сейчас – в Нур-Султан. В итоге 8 июня код местного аэропорта сменился на NQZ.

              В целом же смена кода – не такое уж и редкое явление. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, к примеру, менял его даже дважды – сначала он был IDL, поскольку первое название гавани звучало как Idlewild – ее построили на одноименном поле для гольфа. Затем в 1963 году, после убийства Джона Кеннеди, аэропорт назвали в его честь, а код стал KIA – Kennedy International Airport. Но в то время США вели военные действия во Вьетнаме, а на армейском жаргоне KIA означало killed in action – «убит в бою». Так что из-за недовольства общественности код пришлось оперативно менять. Получилось просто JFK.


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