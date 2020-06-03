Каким должно быть расстояние между объектами на даче по новым правилам?

В середине апреля в России вступил в силу новый свод правил (СП), касающихся застройки садовых участков. Из-за пандемии это событие прошло почти незамеченным, и отчасти незаслуженно, поскольку немалое количество россиян проектирует свои участки с оглядкой на СП.

С 1998 года в России действовал СНиП 30-02-97, который регламентировал все дачное строительство: какие дома строить, на каком расстоянии от забора, какой эти самые заборы должны быть высоты, где расположить баню, компостные ямы и туалеты, а также многое другое. Его несколько раз актуализировали, последняя редакция была в 2011 году.

С 15 апреля 2020-го в стране действует новая версия – СП 53.13330.2019, в которой многие нормы пересмотрели.

Основных изменения, пожалуй, два. Первое касается минимально допустимого размера участка. Было шесть соток (0,06 га), стало четыре (0,04). Это не значит, что всем дачникам придется уменьшать свои участки – новые правила обратной силы не имеют, так что касаются они лишь планировки новых СНТ и построек, которые пока не возведены.

Но по большому счету это изменение – лишь формальность, поскольку в России минимально и максимально допустимые размеры земельных участков, в том числе предназначенных для садоводства, устанавливают власти регионов. В Вологодской области, к примеру, вполне законны участки даже в три сотки.

То есть участки меньше шести соток в стране давно являются нормой, и Минстрой своим новым сводом правил это просто зафиксировал. А это изменение, в свою очередь, потребовало и пересмотра допускавшихся ранее расстояний между объектами, часть из них сократили.

Исключение касается расположения септиков, отдельно стоящих туалетов и компостных ям по отношению к соседскому участку. Раньше этот момент вообще никак не оговаривался – в СП было лишь прописано, что между постройками вроде туалета на вашем участке и соседским забором должно было быть не менее метра. Сейчас же в своде правил отдельно упомянули этот момент – от соседского забора до туалета, септика или компостной кучи должно быть как минимум два метра. А до стен соседского дома – и вовсе 12 метров. Это второе важное изменение.

Остальные – более мелкие. Например, крупные высокие деревья теперь могут быть на метр ближе к чужому забору – в трех метрах максимум. Расстояния внутри участка остались прежними – от дома до бани, душа, туалета или компоста – минимум восемь метров, от колодца до туалета или компоста – тоже восемь. До границы с соседями от дома должно быть три метра, от крупных хозпостроек вроде курятников или сараев – четыре, от кустарников – один метр.

Изменилась максимально допустимая высота заборов: была полтора метра, теперь – 1,8. Причем в документе отдельно прописано, что заборы по всему периметру участка рекомендуется делать сетчатыми, а не глухими. Иной вариант допускается только при письменном согласии соседей.

На эту тему

И этот момент довольно показателен. Любой россиянин знает, что далеко не все заборы в стране сетчатые. Скорее можно сказать, что их минимум. И дело здесь не только в том, что большую их часть возвели еще до появления нынешних СНиПов и СП, многие появились и совсем недавно. Дело в том, что ни актуальный свод правил по застройке дачных участков, ни его предшественники не являются документами, обязательными к исполнению.

В России есть федеральный закон «Требования к безопасности зданий и сооружений», к которому прилагается перечень под номером 1521 из более чем 70 ГОСТов и сводов правил, бывших СНиПов. Вот этим стандартам и правилам следовать нужно обязательно. СП 53.13330.2019 в их числе нет.

Он, точнее его предшественник, есть в другом списке, утвержденном приказом Росстандарта от апреля 2019 года. Это перечень ГОСТов и СП, которые можно применять добровольно.

Минстрой даже сам косвенно подтверждал, что правилам застройки дач следовать совсем не обязательно. В 2015 году в письме-ответе на один из запросов говорилось, что все правила и стандарты, не включенные в список 1521, «утрачивают обязательность применения и применяются на добровольной основе».

Так что следовать СП 53.13330.2019 хоть и стоит, ведь он составлен в том числе для того, чтобы сделать жизнь в садовых товариществах более комфортной, но делать это совсем не обязательно. И более того, решить спор в суде этот свод тоже не поможет, сослаться на него не получится как раз в силу его «добровольности». Единственный вариант – доказать, что, условно, нечистоты из стоящего вплотную к вашему забору соседского туалета отравили воду в вашем колодце. То есть показать суду конкретный ущерб.