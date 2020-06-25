Как отбирают солдат для парада Победы на Красной площади?

Непосредственно перед началом парада Победы в Москве произошел небольшой инцидент – СМИ сообщили, что солдат-срочник из 27-й гвардейской мотострелковой бригады имени 60-летия СССР, дислоцированной в поселке Мосрентген Новой Москвы, вспылил после исключения из рядов парадного расчета и разбил незаряженным ППШ лобовое стекло автомобиля ФСО, стоявшего неподалеку.

Примерно за полчаса до начала парада солдат повздорил с сослуживцем, после чего отвечавший за бригаду военный контрразведчик рекомендовал командиру заменить его на запасного бойца. Это солдату не понравилось, и у него окончательно сдали нервы – покинув автобус резерва, он начал кричать, как ненавидит ФСО и ФСБ, и разбил прикладом пулемета лобовое стекло стоявшего рядом минивэна Volkswagen. В итоге его задержали. Уголовного дела заводить не стали. По данным СМИ, больше всего солдата огорчило, что о своем участии в параде он уже сообщил близким, в том числе своей девушке.

Инциденты, подобные этому, ранее если и происходили, то как минимум не афишировались. Обычно во время парадов все сводится максимум к небольшим курьезам вроде потери туфли или части обмундирования, медалей – все это, по слухам, после парадов, по крайней мере в Москве, собирает на площади специальная команда. Иногда длительное нахождение под палящим солнцем вкупе с переутомлением приводит к обморокам, которые случаются довольно регулярно – в этом году солдаты и юнармейцы теряли сознание в ходе парадов в Минске и Казани, несколько лет назад то же самое произошло в Новосибирске. И это неудивительно – стоять неподвижно около двух часов, до команды «Шагом марш!», особенно под солнцем и волнуясь в присутствии высших чинов, совсем не просто.

По Красной площади обычно проходит более-менее стандартный список парадных расчетов – это почетные караулы, исторические роты (представителем одной из них и был бунтовавший солдат), суворовцы, кадеты, нахимовцы, отдельные полки Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, РВСН, ВДВ, роты ФСБ, инженерных, железнодорожных войск, батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи, батальоны МЧС России и Росгвардии и парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.

Численность парадного расчета может отличаться – от военного училища РВСН, например, 24 июня по Красной площади прошли около 600 человек, в среднем же от отдельных дивизий и бригад направляют по 300–400 человек, офицеров и солдат. Выбирают их командиры – прежде всего по антропометрическим данным и моральным качествам. Есть расхожее мнение, что военнослужащих ниже 176 см не берут – оно берет свое начало с 1945 года, тогда к участникам парада действительно были определенные требования: рост выше 176 см, возраст меньше 30 лет, наличие фронтовых наград. Сейчас же официальных документов, регламентирующих этот момент, нет, но слишком низких или слишком высоких солдат, скорее всего, не возьмут. СМИ писали о необходимых границах роста в 178–199 см, но военные эту информацию не подтверждают.

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Что же касается моральных качеств, здесь тоже все, как правило, на усмотрение командира. Однако в последние несколько лет в отдельных военных округах для отобранных солдат начали внедрять обязательное психологическое тестирование накануне начала тренировок. Так, например, делают в Западном военном округе. Сначала солдаты отвечают на 200 вопросов теста, который должен определить особенности их характера, темперамента и личных качеств, затем по результатам беседуют с психологом. Правда, в ЗВО утверждают, что тест нужен не для того, чтобы кого-либо забраковать, а для «лучшего формирования экипажей боевых машин и парадных расчетов». Другие подобные тестирования в военном округе проводят для всех призывников, чтобы составить их психологический портрет – склонен ли к суициду, стрессоустойчив ли, подвержен ли зависимости от алкоголя или наркотиков и так далее. Кроме того, затем солдат, как минимум уже перед началом парада (на отсутствие в стволах и магазинах патронов), проверяют сотрудники ФСО.

Все отобранные военнослужащие, прежде чем попасть на Красную площадь, в течение трех месяцев перед парадом регулярно тренируются – сначала в своих частях, а затем вместе на полигоне в Алабино. Все начинается с двухчасовых тренировок и заканчивается шести- или семичасовыми, в течение которых солдаты проходят строевым шагом до восьми километров. Это довольно тяжело не только морально, но в первую очередь физически, поэтому кормят будущих участников парада по максимуму – как говорил в 2019 году начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Тришункин, суточный паек предусматривает около 4800 килокалорий, притом что норма для 18-летнего человека, регулярно занимающегося физическим трудом, составляет около 3000 килокалорий в день.

Несмотря на нагрузки, многие, если не большинство, готовы терпеть – по данным внутриармейских опросов, для 60% солдат-срочников возможность поучаствовать в параде является одной из главных целей службы вообще. И кто-то, как видно по случаю с солдатом из бригады имени 60-летия СССР, делает на это уж слишком большую ставку.