Когда положено включать и отключать отопление в жилых домах?

Согласно постановлению правительства № 354, а точнее пятому пункту его второй статьи, отопление в России нужно включать, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. И наоборот – отключать его, если за окном теплее этой отметки.

Так что все довольно просто. Если температура выше или ниже восьми градусов, власти выпускают распоряжение – и подачу отопления запускают или прекращают. Но по факту часто бывает, что отопительный сезон чиновники начинают раньше – обычно «по многочисленным просьбам граждан». Кроме того, во многих городах жители платят за отопление круглый год, так что финансовый фактор не должен играть серьезной роли.

А как рассчитывается среднесуточная температура?

Здесь тоже все несложно. Возьмем на примере Москвы. Гидрометцентр или любой погодный центр фиксирует температуру воздуха, которую определили их метеостанции, каждый час в течение суток. Получается 24 показателя за 24 часа. Все показатели затем суммируются, и полученное число делится на 24. То есть если, например, какого-то мая в столице температура колебалась от +4 до +8, что сейчас не редкость, среднее значение будет примерно +6, для этого можно даже не слишком углубляться в расчеты.

Сложно ли запустить систему отопления снова?

В разных регионах по-разному, но моментально этого нельзя сделать практически нигде. В России с ее системами центрального отопления, оставшимися еще с 70-80-х годов прошлого века, кипяток проходит довольно долгий путь, прежде чем достигнет рядовой квартиры. От ТЭЦ он идет в тепловые пункты, там смешивается с холодной водой, разогревает ее, и уже она направляется в тепловые узлы домов, они обычно расположены в подвалах. В этих узлах, как правило, стоят термометры, способные регулировать подаваемую в батареи температуру до нужного уровня. Если их нет – все это делается специалистами вручную. И на каждом этапе требуется время на предварительную проверку сетей, в противном случае протечки или прорывы могут привести к плачевным результатам.

В столице, где теплотрассы регулярно ремонтируют и проверяют, а работа ТЭЦ довольно неплохо автоматизирована, процесс запуска отопления перед зимними холодами обычно занимает до пяти дней. А в Хабаровске, например, вдвое больше. Причем многоквартирные дома обычно последние в очереди, перед ними школы, детсады и больницы.

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С учетом того, что в ряде регионов вроде Москвы и Подмосковья отопительный сезон завершился буквально неделю назад, риски от резкого запуска, безусловно, ниже, чем после летнего простоя, и перезапустить системы можно быстрее. Энергетики Московской области, например, говорят, что им потребовались всего сутки. В Москве, можно предположить, сроки будут не больше.

Стоит ли запускать отопление сейчас?

Если говорить о Москве и исходить из нормы выше/ниже +8°C, то тут ситуация пограничная. С одной стороны, пять дней ниже +8°C в столице если еще не прошли, то вот-вот наберутся, а с другой – уже с понедельника, 25 мая, ожидается серьезное и долгосрочное потепление. Подмосковные власти при этом долго думать не стали и включили отопление 20-го числа.

Между тем каждый день без тепла может ухудшить ситуацию с COVID-19, считают вирусологи.

«Ни для кого не секрет, что во время постоянного переохлаждения человек наиболее восприимчив к вирусам. Сейчас уже начинают выявлять все больше и больше латентных больных коронавирусом. То есть пациентов со скрытой инфекцией. Такое течение болезни обоюдовыгодное, так как у человека возникает так называемый нестерильный иммунитет, а у вируса есть место для обитания, за счет чего он не убивает организм. Сейчас иммунитет латентных пациентов сдерживает вирус, но как только он ослабится, появится симптоматика. А это значит, что и нагрузка на организм будет больше, появляется риск перейти в категорию средних и тяжелых больных», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

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