Когда положено включать и отключать отопление в жилых домах?

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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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              Когда положено включать и отключать отопление в жилых домах?

              		   22 мая 2020, 14:30
              Фото: Bernhard Classen/Global Look Press

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              Согласно постановлению правительства № 354, а точнее пятому пункту его второй статьи, отопление в России нужно включать, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. И наоборот – отключать его, если за окном теплее этой отметки. 

              Так что все довольно просто. Если температура выше или ниже восьми градусов, власти выпускают распоряжение – и подачу отопления запускают или прекращают. Но по факту часто бывает, что отопительный сезон чиновники начинают раньше – обычно «по многочисленным просьбам граждан». Кроме того, во многих городах жители платят за отопление круглый год, так что финансовый фактор не должен играть серьезной роли. 

              А как рассчитывается среднесуточная температура?

              Здесь тоже все несложно. Возьмем на примере Москвы. Гидрометцентр или любой погодный центр фиксирует температуру воздуха, которую определили их метеостанции, каждый час в течение суток. Получается 24 показателя за 24 часа. Все показатели затем суммируются, и полученное число делится на 24. То есть если, например, какого-то мая в столице температура колебалась от +4 до +8, что сейчас не редкость, среднее значение будет примерно +6, для этого можно даже не слишком углубляться в расчеты.

              Сложно ли запустить систему отопления снова?

              В разных регионах по-разному, но моментально этого нельзя сделать практически нигде. В России с ее системами центрального отопления, оставшимися еще с 70-80-х годов прошлого века, кипяток проходит довольно долгий путь, прежде чем достигнет рядовой квартиры. От ТЭЦ он идет в тепловые пункты, там смешивается с холодной водой, разогревает ее, и уже она направляется в тепловые узлы домов, они обычно расположены в подвалах. В этих узлах, как правило, стоят термометры, способные регулировать подаваемую в батареи температуру до нужного уровня. Если их нет – все это делается специалистами вручную. И на каждом этапе требуется время на предварительную проверку сетей, в противном случае протечки или прорывы могут привести к плачевным результатам. 

              В столице, где теплотрассы регулярно ремонтируют и проверяют, а работа ТЭЦ довольно неплохо автоматизирована, процесс запуска отопления перед зимними холодами обычно занимает до пяти дней. А в Хабаровске, например, вдвое больше. Причем многоквартирные дома обычно последние в очереди, перед ними школы, детсады и больницы. 

              С учетом того, что в ряде регионов вроде Москвы и Подмосковья отопительный сезон завершился буквально неделю назад, риски от резкого запуска, безусловно, ниже, чем после летнего простоя, и перезапустить системы можно быстрее. Энергетики Московской области, например, говорят, что им потребовались всего сутки. В Москве, можно предположить, сроки будут не больше.

              Стоит ли запускать отопление сейчас?

              Если говорить о Москве и исходить из нормы выше/ниже +8°C, то тут ситуация пограничная. С одной стороны, пять дней ниже +8°C в столице если еще не прошли, то вот-вот наберутся, а с другой – уже с понедельника, 25 мая, ожидается серьезное и долгосрочное потепление. Подмосковные власти при этом долго думать не стали и включили отопление 20-го числа. 

              Между тем каждый день без тепла может ухудшить ситуацию с COVID-19, считают вирусологи. 

              «Ни для кого не секрет, что во время постоянного переохлаждения человек наиболее восприимчив к вирусам. Сейчас уже начинают выявлять все больше и больше латентных больных коронавирусом. То есть пациентов со скрытой инфекцией. Такое течение болезни обоюдовыгодное, так как у человека возникает так называемый нестерильный иммунитет, а у вируса есть место для обитания, за счет чего он не убивает организм. Сейчас иммунитет латентных пациентов сдерживает вирус, но как только он ослабится, появится симптоматика. А это значит, что и нагрузка на организм будет больше, появляется риск перейти в категорию средних и тяжелых больных», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 

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