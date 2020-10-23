Какие последствия для здоровья после лечения с аппаратом ИВЛ?

Причина многочисленных летальных исходов после подключения к ИВЛ связана не с техникой, а тем, что искусственную вентиляцию легких назначают практически безнадежным пациентам.

Зарубежные медики приводят неутешительную статистику: до 80% пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, имеют летальный исход после подключения аппарата ИВЛ. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, аппараты помогают справиться с инфекцией далеко не всем пациентам. Две трети больных, помещенных на аппараты искусственной вентиляции легких, все равно умирают, цитирует отчет Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) издание Daily Mail.

Получается, что одним из главных последствий лечения с применением аппарата искусственной вентиляции легких становится смерть.

Что касается российской статистики, то ситуация с использованием ИВЛ от мировой статистики мало отличается. С одной стороны в России растет число летальных исходов заражения коронавирусом (только за последние сутки скончалось 283 больных ковидом), а с другой - причина высокой смертности пациентов, помещенных на ИВЛ, заключается в том, что каждый из них находится в очень тяжелом состоянии к моменту подключения. «По всему миру ситуация схожая – очень высокая летальность пациентов. Однако стоит отметить, что если речь идет про использование ИВЛ для поддержания жизнедеятельности пациента с коронавирусом, – это крайне тяжелый больной, шансы на выздоровление которого изначально ниже, чем у других», - цитирует главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева «Газета.Ru».

Мышцы, которые отвечают за дыхание, после подключения к аппарату ИВЛ атрофируются за несколько часов, напоминает об одном из самых страшных последствий подключения Forbs. Если пациенту повезло и его организм при помощи квалифицированной медицинской помощи показал свою жизнестойкость, научиться заново дышать самостоятельно – равносильно научиться ходить.

«Отвыкание от ИВЛ происходят постепенно. Сначала отключают на 5 минут, потом на 10 и так далее. Без ИВЛ быстро появляется ощущение сухости в трахее. Когда человек уже может постоянно дышать сам, трахеостому вынимают. Чем дольше ты на ИВЛ, тем труднее с него слезть. Я был на аппарате больше года, а слезал месяц», - рассказал «Новой газете» подопечный фонда «Живи сейчас» Юрий Логинов, который вынужден пользоваться ИВЛ из-за редкого генетического заболевания.

О несовершенстве аппарата ИВЛ, изобретенного почти 100 лет назад, и малой изученности его влияния на организм ранее сообщало агентство Bloomberg. «Даже если пациенты переживают вентиляцию легких, некоторые из них останутся очень слабыми. Может дойти до того, что они не смогут заниматься совершенно обычными вещами - бриться, принимать ванну, готовить еду, или окажутся прикованными к постели», - предупреждает о последствиях ИВЛ руководитель отделения интенсивной терапии больницы в Кливленде Хасан Кхули.

Но вернемся к статистике. Та самая треть счастливчиков, которым удается выжить после пребывания в реанимации на системе искусственной вентиляции легких, к привычной доковидной жизни возвращается медленно и не всегда успешно. Этих пациентов ждет затяжное сопровождение симптомов болезни. Периодическая потеря вкуса и обоняния, а также обильное выпадение волос и упадок сил еще будут напоминать о себе некоторое время. А риск того, что исход будет все же летальным сохраняется на год, утверждают врачи.

У гаммы последствий ковида уже появилось не научное, но весьма точное определение – «американские горки». Один симптом исчезает и на его место приходит другой, рассказывает о последствиях заболевания Life. И если добавить к этому букет из тромбоза (следствие лечения сильными антибиотиками) и обострения всех имевшихся ранее хронических заболеваний, говорить о легкой послековидной жизни пациентов с ИВЛ не приходится.