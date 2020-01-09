С кем США воевали на Ближнем Востоке?

Взгляд
9 января, четверг  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
Разделы

Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
Перейти а раздел…

Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
              Иран отказался от переговоров с СШАВ Абхазии протестующие пошли на штурм администрации президентаЗападная разведка назвала версию крушения украинского авиалайнераНазваны самые популярные имена рожденных в 2019 году
              Появилось видео с места обстрела американской базы в ИракеНа Украине остались недовольны последствиями запуска «Турецкого потока»В Италии объяснили выход России на ведущую роль по урегулированию в ЛивииПремьер Грузии извинился за туристический кризис на горных курортах
              Соловьев оценил версию о причастности России к катастрофе украинского BoeingРоссийская фигуристка разбилась на репетиции церемонии открытия юношеских игрЭксперты объяснили, почему на разбившемся украинском Boeing было много канадцев и иранцевОпубликовано видео с места убийства женщины дочерью-школьницей в Омске

              Главная тема


              Трамп толкает Иран под новый удар

              внезапное падение


              Украина назвала три основных версии крушения самолета в Тегеране

              ракетные стрельбы


              Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала»

              сверхтяжелый транспортник


              Названа стоимость проектирования российского Ан-124 «Руслан»

              Видео

              глобальный кризис


              Когда мир окунется в новую рецессию

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              сша против ирана


              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              Итоги 2019 года


              Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              С кем США воевали на Ближнем Востоке?

              		   9 января 2020, 16:20
              Фото: ZUMA/ТАСС

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «В течение последних 12 лет в результате военных операций США на Ближнем Востоке погибло 1,3 миллиона человек. Это число жертв только в трех странах – Ираке, Афганистане и Пакистане», – это слова из доклада международной некоммерческой организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», опубликованного в 2015 году. 

              С тех пор прошло 5 лет, и число военных операций США лишь возросло – к Ираку и Афганистану добавились Сирия, Ливия и Йемен. Увеличилось и число погибших – насколько, определить довольно трудно. В одном только Йемене насчитывается уже более 100 тысяч погибших со всех сторон. Конечно, далеко не везде американские военные являются или являлись двигателем конфликта. При этом говорить о том, что именно позиция американских властей по Ближнему Востоку, формировавшаяся в течение всего XX века, во многом привела ситуацию туда, где она находится сейчас, можно смело. 

              Придя в регион в конце XIX века в первую очередь для исследования местных культур, довольно скоро американцы увидели и экономический потенциал ближневосточных стран. И даже сам термин «Ближний Восток» породили американцы – его ввел в 1902 году морской офицер Альфред Мэхан, один из идеологов геополитики США того времени. Термин появился в статье Мэхана «Персидский залив и международные отношения», в которой контр-адмирал пытался объяснял экономическую важность морских путей в этом регионе. 

              Но экономикой все не ограничилось – незадолго до начала Второй мировой под землей Аравийского полуострова и соседних с ним областей нашли нефть. Так что очень скоро регион стал объектом борьбы за влияние – прежде всего между «коммунистами» и «капиталистами». И если проследить, как менялась позиция Вашингтона по Ближнему Востоку, можно отметить интересные тенденции. 

              Сначала это была борьба с «красной угрозой». Все началось в 1957 году, когда свою доктрину озвучил Дуайт Эйзенхауэр. Согласно ей, любая страна мира (но прежде всего ближневосточная) могла попросить Штаты прислать войска для «сохранения территориальной целостности» и борьбы с угрожавшими ей коммунистическими режимами. Первым просителем оказался Ливан, в котором в 1958 году разгорелась гражданская война. При этом прямой угрозы от коммунистов не было – оппозиция была недовольна прежде всего попытками местного президента сохранить за собой власть путем изменения конституции. В итоге 14 тысяч американских солдат за два месяца решили проблему – поставив, правда, нового президента. 

              Затем доктрину Эйзенхауэра сменила доктрина Никсона, который решил предоставить союзникам в регионе возможность разбираться в своих конфликтах самим, без прямого участия американских военных. США же при этом ограничивали свою роль финансовой и технологической помощью. Это был логичный шаг на фоне никак не прекращавшейся Вьетнамской войны, отбиравшей львиную долю армейских ресурсов страны. В 70-е годы США было попросту не до Ближнего Востока, так что все вооруженные конфликты тех лет развивались максимум при их поддержке, но без непосредственного участия. 

              Дальнейшие доктрины Джимми Картера и особенно Рональда Рейгана, по сути, и поставили внешнюю политику США в военной сфере на те рельсы, по которым она едет и сейчас. Речь о сочетании прямого противостояния «Советам» в неспокойных регионах и косвенного, путем финансирования. И здесь Ближний Восток вышел уже на первый план, в особенности из-за войны в Афганистане. Начало новой американской стратегии было положено в 1979-м с масштабной и дорогостоящей операцией «Циклон», финансировавшей афганских моджахедов в их противостоянии с СССР. 

              80-е стали десятилетием терактов – атак на европейские аэропорты, клубы, захватов пассажирских лайнеров. И это привело к тому, что военно-политическая концепция США начала меняться. Штаты начали постепенно отходить от риторики «борьбы за демократические ценности» и «свободного мира», тем более в их искренности уверенных не осталось. Аргументы, обосновывающие ту или иную военную операцию на Ближнем Востоке, уже говорили о борьбе с «международным терроризмом». Все остальные свои интересы теперь можно было попытаться реализовать, прикрывшись этим универсальным одеялом. 

              Так, начав с нескольких воздушных конфликтов у берегов Ливии между своими и ливийскими истребителями, к 1986 году США дошли до прямых бомбардировок страны. Ливийская система ПРО к удару оказалась не готова, в итоге погибли около 40 мирных жителей. Основанием для налета были террористические атаки в аэропортах Рима и Вены, вину за которые США возложили на Муамара Каддафи. Ливия, или как минимум ряд официальных лиц страны, ответили, но по-другому – взорвав Boeing-747 компании Pan American над Локерби.

                

              Далее была нужная прежде всего Кувейту война в Персидском заливе, в которую США ввязались в том числе из-за запущенной американскими же пиарщиками «утки» о зверствах иракских солдат, «выбрасывавших младенцев из инкубаторов в одной из больниц». Всего за 6 месяцев войны погибли несколько десятков тысяч человек.  

              Ну а затем пришли «Аль-Каида» и ИГИЛ* (террористические организации, запрещенные в России), и вектор окончательно сместился на борьбу с терроризмом. Началось противостояние уже не с политическими режимами, а с различными группировками боевиков, действующими по всему Ближнему Востоку. Первые удары американцы нанесли в 1998 году по базе Аль-Каиды в афганском Хосте и фармацевтической фабрике в Суданском Хартуме – командование в США считало, что там создавали нервно-паратилическое вещество для боевиков. 

              В конечном итоге вышло так, что с начала нового века большинство своих военных операций США проводят на Ближнем Востоке. За это время многое изменилось. Родилось понятие «Большого Ближнего Востока» – так американцы очертили новые границы своего влияния в регионе, существенно их расширив.

              Никак не прекращающиеся войны с радикально настроенными группировками вроде «Аль-Каиды» или ИГИЛ в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии помогли США утвердить в общественном сознании образ нового врага – им перестал быть коммунист и стал «исламский террорист». При этом ранее, говоря о целях своей политики в ближневосточном регионе, американцы неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить там экономическую, политическую и социальную стабильность. Но военных операций меньше не становится. Зачастую бывает наоборот. И даже в тех странах, где американские власти сокращают контингент своих солдат и увеличивают финансовую помощь, там эти деньги идут прежде всего на тренировки местных армии и полиции, а не на поддержку экономики.  

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............