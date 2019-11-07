Сколько союзники тратят на содержание у себя войск США?

Для военных союзников США прозвенел первый тревожный звонок: в ходе переговоров с южнокорейскими властями американцы озвучили новую цену на содержание своих войск в регионе – 4,7 млрд долларов. Это существенно выше, чем было раньше.

Тем самым стало ясно, что американские дипломаты приступили к реализации требований Дональда Трампа, озвученных им еще пару лет назад. Звучали они довольно просто: «Они заплатят!». Трамп неоднократно жаловался, что союзники недоплачивают США за обеспечение собственной безопасности, и вот к марту 2019 года американцы разработали простую формулу: «полная стоимость плюс 50».

Для ее полного понимания стоит сначала объяснить, как складываются расходы на содержание американских военных баз и солдат. Дело в том, что власти стран, где дислоцированы военные армии США, зачастую покрывают из своего кармана лишь часть расходов на содержание баз. Причем далеко не всегда эти выплаты идут наличными. Это могут быть скрытые платежи: например, в Германии, где американцы занимают территорию авиабазы Рамштайн и медицинский центр Ландштуль – им списывают арендные платежи, таможенные пошлины и налоги. В общей сложности набегает около 1 млрд долларов ежегодно. Но это лишь часть общих расходов – в нее не входят средства на обслуживание и эксплуатацию техники, на еду и жилье для военнослужащих и многое другое – аналитики утверждают, что как минимум в Европе примерно 2/3 расходов США покрывают из своего кармана.

Это-то им и не нравится. Отсюда и родилась формула, которую в марте 2019 года озвучил теперь уже бывший советник Трампа Джон Болтон.

Американцы не только хотят, чтобы союзники покрывали за них все расходы, но и еще 50% доплачивали сверху – просто в качестве привилегии за наличие военных из США на своей земле.

Здесь возникает еще один вопрос – а зачем азиатским, ближневосточным и европейским странам размещать у себя американских военных, и им ли одним это нужно. Всего в мире насчитывается несколько сотен американских военных баз, при этом основной контингент расположился в паре десятков государств – на 2016 год больше тысячи человек насчитывалось вообще всего в 16. Первая мысль – страны сами просят разместить у себя военных, для защиты. Отчасти это так, но не всегда и не везде.

Например, справедливо это для Азии, где Южная Корея и Япония всерьез боятся агрессии со стороны КНДР и Китая, и где власти, очевидно, считают, что им нужна помощь. В Корее сейчас дислоцированы около 25 тысяч американцев, в Японии – чуть меньше 40. Раз в несколько лет страны перезаключают контракт с США – для Кореи этот момент настал как раз сейчас. Условия могут меняться. Например, в случае с Японией в последние годы идет тенденция на понижение цены. Если с 1976 года, когда контракт заключили, сумма постоянно росла, пик был в 2000-м (2,5 млрд в год), то сейчас выплаты снижаются. В 2011-м страны заключили соглашение, по которому японцы ежегодно платят чуть менее 2 млрд долларов. Оно действует и сейчас. Причем параллельно японские власти взяли на себя обязанность создать для американцев новую военную базу стоимость 12 млрд. База будет располагаться в живописном районе Хэноко на острове Окинава, где служит большая часть американцев в Японии. Местные жители выступили против, но правительство не стало их слушать. Все это ведет к тому, что общественность требует снижения выплат на содержание американских военных. Поэтому сложно себе представить, как Трампу удастся заставить Синдзо Абэ платить в несколько раз больше, как он попытался сделать в Корее.

С корейцами у США история взаимоотношений несколько иная. Американцы разместили там своих солдат сразу после войны, в 1953-м, и практически 40 лет платили за все сами – сначала стране нужно было думать о восстановлении экономики, потом появились и другие причины. Как бы там ни было, первые отчисления пошли только в начале 90-х. До 2019-го их размер был около 800 млн долларов в год (по договору 2014 года), но, как и в случае с Германией, американцы этих денег не получают – это все скрытые платежи, которые идут на зарплаты рабочим на базах, на различные услуги, на строительство объектов и так далее.

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Если не брать в расчет Азию, то самый многочисленный американский контингент находится в Европе – всего около 65-70 тысяч человек. Здесь тоже у «хозяев» разные мотивы – если Польша, которая обещает платить США по 2 млрд в год, явно боится агрессии со стороны России, то вот у Германии подобных страхов явно нет. В стране находится львиная доля американских военных в Европе – около 35 тысяч из 65-70 всего, но они там не для того, чтобы защищать трепещущих перед внешней угрозой немцев. Просто там оборудованы все условия для полноценного функционирования армии – по сути, Германия представляет собой головной командный центр для всех действий армии США на Ближнем Востоке. К примеру, через авиабазу Рамштайн Штаты перебрасывали свои вооружения и солдат в Сирию. Создать подобные условия с нуля в другой стране будет затруднительно. В связи с этим немцы сейчас покрывают всего 1 млрд расходов американцев, да и те через непрямые платежи.

Оставшиеся 30 тысяч американских солдат в Европе разбросаны по странам вроде Италии (12 000), Великобритании (8 000), Испании (3 000) – от них США в том или ином виде получают еще около 1,5 млрд.

Выходит, что в общей сложности Европа отдает 2,5 млрд долларов ежегодно на содержание американских войск.

В последний раз эта цифра упоминалась в докладе RAND Corp. в 2013 году, но с тех пор изменилось немногое. Что же касается общих затрат, то когда в марте пошли разговоры про формулу «полная стоимость плюс 50», то американские власти заявили, что ежегодно тратят на зарубежные базы около 10 млрд ежегодно – ведь есть еще контингент на Ближнем Востоке (в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре) – но преимущественно речь идет о точках в Германии, Японии и Южной Корее, там больше всего как военных, так и техники.

Как американцы это терпят? Очевидно, что из-за политических и стратегических выгод. Как мы видим, в большинстве случаев подобное предприятие – штука для США убыточная, что, очевидно, и раздражает Трампа как бизнесмена больше всего. Однако аналитики уверены, что эти убытки окупаются. Во-первых, военное присутствие в регионе – это довольно сильный рычаг давления и инструмент сдерживания при решении тех или иных политических вопросов. Во-вторых, имея базы и головные центры в разных частях света, легче перебрасывать войска в горячие точки, где не обошлось без американского участия. В-третьих, по мнению некоторых экспертов, Штатам дешевле держать свои войска – а за рубежом служат около 190 тысяч американцев – вне границ своей страны, поскольку мало того что их возвращение обойдется в круглую сумму, так еще и расходы на дорогу до ближайших конфликтов (до Сирии, например) серьезно возрастут.