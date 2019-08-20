Как в России следят за радиационной обстановкой?

В середине августа несколько российских радионуклидных станций перестали передавать данные мониторинга радиационной обстановки в Международный центр данных в Вене, принадлежащий Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Американские СМИ моментально связали этот момент с недавним взрывом на военном полигоне под Северодвинском, в котором пострадали пятеро сотрудников «Росатома», намекая на ухудшение радиационного фона. Однако эксперты уже заявили, что уровень радиации в регионах, расположенных недалеко от полигона, давно находится в норме.

ДВЗЯИ был открыт для подписания в сентябре 1996 года в Нью-Йорке, согласно ему страны-участники обязуются не проводить никаких ядерных взрывов, даже во время испытаний. Россия подписала и ратифицировала его.

Для того, чтобы следить за соблюдением этого договора, была создана Международная система мониторинга. Это сеть из 321 станции по всему миру. 170 из них – сейсмические, 60 – инфразвуковые, 11 – гидроакустические и еще 80 – радионуклидные. Кроме того, есть еще 16 специальных лабораторий для анализа результатов с последних 80 станций.

Выглядеть станции могут по разному, в зависимости от задач, которые они выполняют. Радионуклидные, к примеру, изучают пробы воздуха и выглядят вот так, сейсмические занимаются волновыми полями, в то время как инфразвуковые – звуковыми волнами, и выглядят вот так.

В России сеть начали строить в 1998 году, работы продолжаются до сих пор. Как сообщало постпредство России при международных организациях в Вене, стоимость всех объектов оценивалась в 15 млн долларов, причем финансировало их строительство Организация ДВЗЯИ. Сейчас в стране 19 сейсмических станций, 4 инфразвуковых, 8 радионуклидных и 1 радионуклидная лаборатория. Практически все они принадлежат Минобороны. Лишь 8 вспомогательных сейсмических находятся в ведении Геофизической службы РАН.

Так вот, в Минобороны есть легендарное и секретное 12-е «ядерное управление», которое еще с 1947 года отвечает за разработку, хранение, испытание и применение ядерных разработок. Подчиняется оно, как и ответственное за гидронавтов Главное управление глубоководных исследований, напрямую министру обороны. К 12-му управлению и приписаны почти все российские станции.

«Служба специального контроля (ССК) входит в состав 12 главного управления МО РФ – центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний», – так о ССК говорится на сайте Минобороны.

Работает эта служба в подмосковной Дубне – там находится Национальный центр данных, открытый в 2005 году. В это здание стекается вся информация с 24 станций, принадлежащих ведомству. Там ее обрабатывают, после чего передают в Международный центр данных, который расположен в Вене, при штаб-квартире организации ДВЗЯИ.

ССК работает с 1958 года, и в прошлом году к ее 60-летию Минобороны впервые более-менее подробно рассказало о ее деятельности. Так, в январе 2016 года именно специалисты ССК впервые зафиксировали подземное ядерное испытание в КНДР, вызвавшее землетрясение магнитудой 4,9. Анализируя показатели со станций, в ССК вычисляют примерное местоположение взрыва, время, дату, мощность, магнитуду.