Как американцы унизили жену Ходорковского?

Супруга олигарха Инна Ходорковская подала иск о защите чести и достоинства в федеральный суд столичного округа Колумбия (США) на режиссеров Кеннета Лина и Жаклин Гэй. Ходорковская оскорблена тем, что в их пьесе «Клептократия» ее героиня изображена «проституткой и убийцей». В качестве возмещения ущерба от режиссеров Ходорковская потребовала 75 тыс. долларов.

Режиссера Лина трудно назвать маргиналом – он известен тем, что выдвигался на премию «Эмми» за сценарий к нескольким сериям сериала «Карточный домик».

Премьера спектакля состоялась 18 января на сцене вашингтонского театра Arena Stage. Спектакль показывали до 24 февраля.

Известно, что «Клептократия» повествует о карьере и уголовном преследовании Ходорковского, который был осужден по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, провел в заключении около 10 лет, после чего был помилован президентом России. В кратком содержании спектакля, размещенном на сайте театра, говорится следующее:

«Распался Советский Союз. В последующем вихре «гиперкапитализма» олигархи, новый класс баронов-грабителей, ввергают Россию в ужасный темный век хаоса и коррупции. Когда самый богатый и самый беспощадный олигарх пытается реформировать и открыть российские рынки для всего мира, он сталкивается с молодым Владимиром Путиным, который намечает собственный путь к власти. Эта мировая премьера драмы Кеннета Лина («Карточный домик») привлекает внимание к отношениям США и России, в которых тема нефть превращается в язык дипломатии».

Кстати, пьеса открывается сценой, изображающей госпожу Ходорковскую проституткой, отмечает портал Commentarii.ru.

Как заявила Инна Ходорковская, несмотря на крайне негативный общий образ российской власти в произведении, автор пьесы явно выступает на стороне Кремля. По словам Ходорковской, ее муж «был ярым противником коррупции в стране и сторонником демократии, за что и был неугоден власти».

Также Ходорковскую возмутило то, как режиссерами освещено убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшее в 1998 году. В заявлении супруги экс-главы ЮКОСа сказано, что в пьесе показывается, как она якобы поощряет убийство мэра, подсказывая мужу, что оно пойдет их семье «на пользу».

«В момент совершения убийства (Петухова) показано, что Ходорковский и Ходорковская стоят совсем рядом. Показано, что на Ходорковского брызжет кровь Петухова, а он снимает с себя ответственность, умывая руки в стиле Понтия Пилата», – пишет истица суду.

По мнению юристов, перспектив у иска Ходорковской в суде не так уж и много, поскольку авторы литературного произведения всегда могут сослаться на принцип свободы слова и на общественный интерес к вопросам обсуждения российских олигархов – главной теме пьесы американских режиссеров.

«Иск Инны Ходорковской против автора и режиссера «Клептократии» явно противоречит Первой поправке (к Конституции США), защищающей свободу слова. Литераторы имеют широкие возможности самовыражения, и к тому же вопросы, касающиеся российских олигархов вроде Михаила Ходорковского, являются предметом общественного интереса», – сказал по этому поводу РИА «Новости» американский юрист Брюс Маркс, партнер фирмы Marks & Sokolov. Стоит заметить, что ни один из пунктов обвинения, по которым был осужден сам Михаил Ходорковский, ни в пьесе, ни в иске его жены не опровергаются.

Маркс добавил, что в свое время сам выступал в суде против Ходорковского по делу о выводе активов производителя титана АВИСМА и «не является фанатом Ходорковского».