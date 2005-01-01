Как американцы унизили жену Ходорковского?

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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            Как американцы унизили жену Ходорковского?

            		   26 марта 2019, 20:50
            Фото: arenastage1/youtube.com
            Текст: Анна Кукушкина

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            Супруга олигарха Инна Ходорковская подала иск о защите чести и достоинства в федеральный суд столичного округа Колумбия (США) на режиссеров Кеннета Лина и Жаклин Гэй. Ходорковская оскорблена тем, что в их пьесе «Клептократия» ее героиня изображена «проституткой и убийцей». В качестве возмещения ущерба от режиссеров Ходорковская потребовала 75 тыс. долларов.

            Режиссера Лина трудно назвать маргиналом – он известен тем, что выдвигался на премию «Эмми» за сценарий к нескольким сериям сериала «Карточный домик».

            Премьера спектакля состоялась 18 января на сцене вашингтонского театра Arena Stage. Спектакль показывали до 24 февраля.

            Известно, что «Клептократия» повествует о карьере и уголовном преследовании Ходорковского, который был осужден по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, провел в заключении около 10 лет, после чего был помилован президентом России. В кратком содержании спектакля, размещенном на сайте театра, говорится следующее:

            «Распался Советский Союз. В последующем вихре «гиперкапитализма» олигархи, новый класс баронов-грабителей, ввергают Россию в ужасный темный век хаоса и коррупции. Когда самый богатый и самый беспощадный олигарх пытается реформировать и открыть российские рынки для всего мира, он сталкивается с молодым Владимиром Путиным, который намечает собственный путь к власти. Эта мировая премьера драмы Кеннета Лина («Карточный домик») привлекает внимание к отношениям США и России, в которых тема нефть превращается в язык дипломатии». 

            Кстати, пьеса открывается сценой, изображающей госпожу Ходорковскую проституткой, отмечает портал Commentarii.ru.

            Как заявила Инна Ходорковская, несмотря на крайне негативный общий образ российской власти в произведении, автор пьесы явно выступает на стороне Кремля. По словам Ходорковской, ее муж «был ярым противником коррупции в стране и сторонником демократии, за что и был неугоден власти». 

            Также Ходорковскую возмутило то, как режиссерами освещено убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшее в 1998 году. В заявлении супруги экс-главы ЮКОСа сказано, что в пьесе показывается, как она якобы поощряет убийство мэра, подсказывая мужу, что оно пойдет их семье «на пользу».

            «В момент совершения убийства (Петухова) показано, что Ходорковский и Ходорковская стоят совсем рядом. Показано, что на Ходорковского брызжет кровь Петухова, а он снимает с себя ответственность, умывая руки в стиле Понтия Пилата», – пишет истица суду.

            По мнению юристов, перспектив у иска Ходорковской в суде не так уж и много, поскольку авторы литературного произведения всегда могут сослаться на принцип свободы слова и на общественный интерес к вопросам обсуждения российских олигархов – главной теме пьесы американских режиссеров.

            «Иск Инны Ходорковской против автора и режиссера «Клептократии» явно противоречит Первой поправке (к Конституции США), защищающей свободу слова. Литераторы имеют широкие возможности самовыражения, и к тому же вопросы, касающиеся российских олигархов вроде Михаила Ходорковского, являются предметом общественного интереса», – сказал по этому поводу РИА «Новости» американский юрист Брюс Маркс, партнер фирмы Marks & Sokolov. Стоит заметить, что ни один из пунктов обвинения, по которым был осужден сам Михаил Ходорковский, ни в пьесе, ни в иске его жены не опровергаются.

            Маркс добавил, что в свое время сам выступал в суде против Ходорковского по делу о выводе активов производителя титана АВИСМА и «не является фанатом Ходорковского».


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