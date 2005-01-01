Сколько электричества нужно Крыму?

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...

Черные трансплантологи – такой же миф, как «лунный заговор»

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

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            Сколько электричества нужно Крыму?

            		   18 марта 2019, 19:20
            Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Две долгожданные ТЭС в Крыму – Балаклавская и Таврическая – запущены на полную мощность при личном присутствии президента Владимира Путина. Эти станции уже работают с октября 2018 года, но лишь наполовину, а сегодня вводится еще два новых блока, и общая мощность двух ТЭС удваивается до 940 МВт. Это 90% текущего энегопотребления полуострова.

            Однако после энергетической блокады Украины Крым, конечно, не сидел без света. Эта проблема была решена окончательно еще несколько лет назад. Благодаря введенному в 2016 году энергомосту «Кубань-Крым», Крым стал полностью энергетически независимым от украинской электроэнергии. Энергомост связал полуостров с Единой энергоситемой России.

            По словам Путина,  сейчас общее энергопотребление на полуострове составляет 1000-1100 МВт. с Теперь с вводом новых ТЭС энергетические мощности Крыма вдвое превышают собственное потребление.  Зачем Крыму так много электроэнергии?

            «Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - сказал Путин.

            На самом деле, Крым уже сейчас отдает мощность в ОЭС Юга. Энергосистема Кубани пополнялась за счет излишков электроэнергии, производимой крымскими ТЭС в ходе испытаний.

            Если говорить о перетоке элекричества из Крыма в соседние регионы, то следует говорить о Краснодарском крае, так как Ростовская область – энергоизбыточна благодаря Ростовской АЭС и благодаря большой угольной и газовой генерации, и Новочеркасской ГРЭС.

            «Возможность перетока электроэнергии из Крыма в материковую Россию как новая опция играет важную роль. Если раньше у диспетчера не было возможности таким образом оптимизировать загрузку мощностей, то теперь она появилась. Летом, в период пиков, когда возникает необходимость вывести часть мощностей в ремонт, такого рода перетоки могут оказаться востребованными», – говорит старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

            Диверсификация источников электроэнергии необходима на случай, если один источник выходит из строя, либо надо провести плановые ремонтные работы.

            «Возможность питаться от разных источников – это очень важно. За последние полтора года было несколько достаточно крупных отключений энергомоста из-за аварий, когда часть полуострова сталкивалась с проблемой энергоснабжения. В течение нескольких часов проблемы устраняли, но все-таки дефицит собственной генерации чувствовался», – говорит Кондратьев. Теперь таких проблем возникать уже не должно.

            «Кроме того, учитывая высокую долю потребления на полуострове электроэнергии в сфере услуг, могут быть высокие пики в моменте. Поэтому по факту все эти мощности могут быть востребованы», – добавляет собеседник. Так, максимальное пиковое потребление в Крыму может достигать 1400 МВт.

            Кроме того, энергетическая инфраструктура строится в соответствии с потенциалом экономического роста на полуострова, который выльется в рост спроса на электроэнергию.

            «Подушевое потребление электроэнергии в Крыму сейчас на 30-40% ниже, чем в прибрежных районах Краснодарского край. У Крыма в этом плане большой потенциал. Сфера услуг будет активно развиваться  –  это и новые гостиницы, кафе, рестораны, и освещение дорог и много других статей энергопотребления, которые вместе могут создать достаточно серьезный дополнительный спрос», – говорит Кондратьев.

            «Не стоит сбрасывать со счетов и индустриализацию, которая происходит на полуострове, ориентацию части предприятия на оборонно – промышленный комплекс и обслуживание военно-морского флота. С  приходом полноценного железнодорожного сообщения через Крымский мост многие проекты промышленной кооперации окажутся выгодными и востребованными на полуострове», – отмечает собеседник.

            Президент напомнил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла всего 160 МВт. «Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к единой системе энергоснабжения России. 160 МВт – это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭС, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», – отметил президент.

            «У нас основные работы в этом смысле можно сказать завершены, но еще есть над чем работать, в том числе по сетям. Я выражаю слова благодарности за то, что уже сделано, хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как и прежде», - заключил Владимир Путин.

            Это событие имеет историческое значение, так как завершает строительство новой энергетической инфраструктуры на полуострове.

            Если энергомост обеспечил Крыму независимость от украинской электроэнергии, то две новые ТЭС – усилили энергетическую безопасность полуострова не только на сегодня, но и на годы вперед.

            «Крым постепенно решает все свои инфраструктурные проблемы, которые достались ему после выхода из Украины. Одна из последних проблем, которую предстоит решить и которая теперь выйдет по актуальности на первое место – это орошение водой сельского хозяйства», – добавляет Кондратьев. Напомним, что были построены не только энергомост и две новые ТЭС, также был проложен газопровод в Крым, построен Крымский мост, строятся новые автомобильные и железнодорожные дороги, реконструирован и расширен аэропорт. 


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