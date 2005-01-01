Сколько электричества нужно Крыму?

Две долгожданные ТЭС в Крыму – Балаклавская и Таврическая – запущены на полную мощность при личном присутствии президента Владимира Путина. Эти станции уже работают с октября 2018 года, но лишь наполовину, а сегодня вводится еще два новых блока, и общая мощность двух ТЭС удваивается до 940 МВт. Это 90% текущего энегопотребления полуострова.

Однако после энергетической блокады Украины Крым, конечно, не сидел без света. Эта проблема была решена окончательно еще несколько лет назад. Благодаря введенному в 2016 году энергомосту «Кубань-Крым», Крым стал полностью энергетически независимым от украинской электроэнергии. Энергомост связал полуостров с Единой энергоситемой России.

По словам Путина, сейчас общее энергопотребление на полуострове составляет 1000-1100 МВт. с Теперь с вводом новых ТЭС энергетические мощности Крыма вдвое превышают собственное потребление. Зачем Крыму так много электроэнергии?

«Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы», - сказал Путин.

На самом деле, Крым уже сейчас отдает мощность в ОЭС Юга. Энергосистема Кубани пополнялась за счет излишков электроэнергии, производимой крымскими ТЭС в ходе испытаний.

Если говорить о перетоке элекричества из Крыма в соседние регионы, то следует говорить о Краснодарском крае, так как Ростовская область – энергоизбыточна благодаря Ростовской АЭС и благодаря большой угольной и газовой генерации, и Новочеркасской ГРЭС.

«Возможность перетока электроэнергии из Крыма в материковую Россию как новая опция играет важную роль. Если раньше у диспетчера не было возможности таким образом оптимизировать загрузку мощностей, то теперь она появилась. Летом, в период пиков, когда возникает необходимость вывести часть мощностей в ремонт, такого рода перетоки могут оказаться востребованными», – говорит старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

Диверсификация источников электроэнергии необходима на случай, если один источник выходит из строя, либо надо провести плановые ремонтные работы.

«Возможность питаться от разных источников – это очень важно. За последние полтора года было несколько достаточно крупных отключений энергомоста из-за аварий, когда часть полуострова сталкивалась с проблемой энергоснабжения. В течение нескольких часов проблемы устраняли, но все-таки дефицит собственной генерации чувствовался», – говорит Кондратьев. Теперь таких проблем возникать уже не должно.

«Кроме того, учитывая высокую долю потребления на полуострове электроэнергии в сфере услуг, могут быть высокие пики в моменте. Поэтому по факту все эти мощности могут быть востребованы», – добавляет собеседник. Так, максимальное пиковое потребление в Крыму может достигать 1400 МВт.

Кроме того, энергетическая инфраструктура строится в соответствии с потенциалом экономического роста на полуострова, который выльется в рост спроса на электроэнергию.

«Подушевое потребление электроэнергии в Крыму сейчас на 30-40% ниже, чем в прибрежных районах Краснодарского край. У Крыма в этом плане большой потенциал. Сфера услуг будет активно развиваться – это и новые гостиницы, кафе, рестораны, и освещение дорог и много других статей энергопотребления, которые вместе могут создать достаточно серьезный дополнительный спрос», – говорит Кондратьев.

«Не стоит сбрасывать со счетов и индустриализацию, которая происходит на полуострове, ориентацию части предприятия на оборонно – промышленный комплекс и обслуживание военно-морского флота. С приходом полноценного железнодорожного сообщения через Крымский мост многие проекты промышленной кооперации окажутся выгодными и востребованными на полуострове», – отмечает собеседник.

Президент напомнил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла всего 160 МВт. «Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к единой системе энергоснабжения России. 160 МВт – это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭС, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», – отметил президент.

«У нас основные работы в этом смысле можно сказать завершены, но еще есть над чем работать, в том числе по сетям. Я выражаю слова благодарности за то, что уже сделано, хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как и прежде», - заключил Владимир Путин.

Это событие имеет историческое значение, так как завершает строительство новой энергетической инфраструктуры на полуострове.

Если энергомост обеспечил Крыму независимость от украинской электроэнергии, то две новые ТЭС – усилили энергетическую безопасность полуострова не только на сегодня, но и на годы вперед.

«Крым постепенно решает все свои инфраструктурные проблемы, которые достались ему после выхода из Украины. Одна из последних проблем, которую предстоит решить и которая теперь выйдет по актуальности на первое место – это орошение водой сельского хозяйства», – добавляет Кондратьев. Напомним, что были построены не только энергомост и две новые ТЭС, также был проложен газопровод в Крым, построен Крымский мост, строятся новые автомобильные и железнодорожные дороги, реконструирован и расширен аэропорт.