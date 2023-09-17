  • Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
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    17 сентября 2023, 18:56

    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ

    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ
    @ Ukrinform TV/YouTube

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские военные вновь нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу. Там, как сообщают в Минобороны, противник ремонтировал поврежденные в ходе боев танки. В чем сложность разрушения этого объекта и почему так важно его ликвидировать?

    В Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Это не первый случай, когда российские военные наносят удар по заводу в Харькове. Так, в сентябре прошлого года были поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ. Аналогичные сообщения поступали и в апреле минувшего года.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, указывают – Харьковский бронетанковый завод будет очень непросто разрушить полностью. Советское наследие, которое досталось Украине, построено на совесть. Ну а сами предприятия представляют из себя массив железобетонных конструкций и укреплений. В связи с этим, полагают собеседники, России стоит пересмотреть опыт взятия «Азовстали» в Мариуполе.

    «Я был на Харьковском заводе. И могу сказать, что это предприятие мало чем отличается от «Азовстали». В советские годы производства строились таким образом, чтобы быть в состоянии пережить войну», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Цеха мощные, перекрытия железобетонные. Кроме того, объект заглублен в землю. Даже если взять, скажем, ФАБ-1500, то большая часть мощи уйдет просто на пробитие бетона. В связи с этим, на мой взгляд, России надо действовать максимально жестко и напористо», – считает он.

    «Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года. Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно», – добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше, – убежден аналитик. – Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны».

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр. Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное», – указал Онуфриенко.

    «Для того, чтобы вывести завод из строя, по нему должен быть нанесен мощный удар с расходом не менее двух-трех сотен бомб с головной частью 500 кг. Только превратив территорию предприятия в «лунную поверхность», мы сможем ликвидировать угрозу», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

    «Когда наносится удар по отдельному цеху или объекту, у противника остается шанс его восстановить. Сроки починки могут быть разными, но так или иначе они уложатся в пару месяцев. А вот если завод разрушен полностью, то на отстройку может уйти порядка трех-четырех лет», – замечает собеседник.

    По словам военного эксперта Василия Кашина, «против нас сыграло то наследие, которое досталось Украине после развала СССР». «Типовая головная часть того же «Калибра» – это всего 500 кг. Соответственно,

    при попадании ракета может разрушить лишь цех, но не полностью.

    Чтобы вывести из строя такое основательное предприятие, по нему необходимо одномоментно запустить несколько десятков, а то и сотню-другую, ракет», – пояснил он.

    «Второй вариант разрушения советского завода – это применение авиации с большим количеством пятисоткилограммовых и даже полуторатонных авиабомб. Но для этого, как минимум, необходимо полностью подавить ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    «Большую роль играет и разведка. Сейчас, судя по всему, мы наносим точечные удары по мере того, как получаем информацию о работе того или иного цеха. При этом надо понимать – если лишить противника возможности быстро ремонтировать технику, это серьезно упростит достижение поставленных в рамках СВО целей», – убежден эксперт.

    «Бронетанковая техника, особенно танки, получает повреждение достаточно часто. Для них нормальна ситуация круговорота между фронтом и ремонтными базами. И чем дольше они будут идти до места, а также чем длительнее будет процесс восстановления, тем меньше их будет на поле боя», – заключил Кашин.

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