  • Над Воронежской областью перехватили украинский беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Подмосковье
    Нанесены ракетные удары по танковому заводу ВСУ в Харькове
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    9 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 13:00

    Бразилия захотела уравнять свои права с США

    Бразилия захотела уравнять свои права с США
    @ IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    В Бразилии подтвердили, что рассматривают возможность выхода страны из состава Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России. Это стало бы разрушительным ударом по той политической архитектуре, которая обслуживает интересы Запада, но действительно ли бразильцы решатся на такой шаг? К сожалению, не факт.

    «Международный уголовный суд принадлежит некоторым странам, а не всем… Другими словами: либо все присоединяются, либо нет смысла иметь суд, который судит только одних, но никогда – других», – заявил министр юстиции Бразилии Флавио Дино.

    Ранее о возможности отзыва подписи Бразилии под Римским статутом (то есть, проще говоря, о выходе из состава участников Международного уголовного суда в Гааге) заявил президент и лидер бразильских левых Лула да Силва:

    «На данный момент я хочу тщательно изучить этот вопрос об этом Уголовном суде, потому что Соединенные Штаты не являются его стороной, Россия не является его стороной. Я хочу знать, почему Бразилия должна соблюдать решения суда, которые США не соблюдают. Потому что мы неполноценны и нам приходится что-то принимать? Для развивающихся стран абсурдно подписывать что-то, что наносит им вред».

    Эту инициативу связывают с проведением в 2024 году в Бразилии саммита G20. В теории на него должен приехать Владимир Путин, против которого МУС в марте этого года выдал ордер на арест за спасение детей от обстрелов ВСУ.

    Президент Лула, конечно, заявил о том, что никто российского лидера арестовывать не станет, и Бразилия не допустит «такого проявления неуважения». Однако, к сожалению для Лулы, таких гарантий он дать не может, что сам потом и подтвердил. «Вопрос о задержании по ордеру МУС решает судебная власть, а не правительство», – вынужден был признать президент. Но он ошибся – вопрос о задержании тоже решает не суд.

    Дело в том, что задержание должно выполняться местной полицией. Проще говоря, если в руководстве бразильской полиции есть какие-то люди, находящиеся в оппозиции к главе государства (а таких людей должно быть много, среди бразильских силовиков популярны правые взгляды), они вполне могут начать какие-то процедуры по попытке ареста президента России, ссылаясь на ордер МУС. Разумеется, взять под стражу российского лидера им не позволит ФСО, однако возникнет грандиозный скандал, который навредит и Бразилии, и России. 

    Таким образом, единственной гарантией недопущения скандала является выход Бразилии из МУС. Но решится ли на это Бразилия?

    С большой долей вероятности – нет, побоится. Даже отказ от соблюдения Римского статута, не говоря уже об отзыве подписи, станет свидетельством того, что Бразилия отказалась от нейтралитета и в противостоянии Запада и России сделала выбор не в пользу Запада. И этот выбор очень сильно расстроит Запад.

    В условиях крайне низкой эффективности антироссийских санкций он держится за символические моменты. Например, за тот же самый вердикт МУС. Поэтому готовность лидеров развивающихся стран проигнорировать его (хотя бы для того, чтобы подчеркнуть собственный суверенитет) будут купировать страхом от наказания. Проще говоря, шантажом.

    Именно это показала история с другим членом МУС – Южной Африкой, принимавшей саммит БРИКС в 2023 году. Руководство страны-хозяйки долго и демонстративно колебалось. С одной стороны, оно хотело видеть российского лидера в числе очных участников саммита. С другой стороны, боялось скандала по «бразильскому сценарию», описанному выше, который серьезно ударил бы по репутации ЮАР как в регионе, так и в мире.

    При этом сперва Преторию как будто не волновала возможность попасть под жесткий ответ Запада из-за нарушения Римского статута. Тем более у нее уже был опыт подобного нарушения: в 2016 году ЮАР принимала тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, на арест которого тоже существовал ордер МУС. После этого южноафриканское руководство попало под шквальный огонь критики со стороны западных СМИ и политиков.

    Но исторический момент таков, что визит Путина – это гораздо более громкая, важная, значительная история, чем визит аль-Башира. Только лишь критикой ЮАР бы не отделалась. Видимо, ее руководству это доходчиво объяснили, и оно стало опасаться того, что готово было проигнорировать, – реакции Запада.

    В итоге колебания оказались предельно широкими. Президент Сирил Рамафоса от лица правящей партии заявил о «целесообразности выхода Южной Африки из числа стран – участниц МУС… прежде всего из-за манеры, в которой суд решает подобного рода вопросы». Но уже через несколько часов последовало опровержение этого заявления.

    Если бы ЮАР действительно вышла из МУС, был бы создан важнейший прецедент отказа от участия в глобальном институте по причине того, что этот институт используется Вашингтоном в политических целях.

    Подобный выход мог бы повлечь за собой цепную реакцию.

    Поэтому Преторию запугали. И Бразилия, скорее всего, цепную реакцию запускать тоже не станет. По крайней мере, до тех пор, пока не увидит, что американский Акелла промахнулся, но показать это нужно силами российской армии на территории Украины.

    Главное
    У побережья Крыма сбили шесть украинских беспилотников
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
    Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    США импортировали удобрения из России на рекордные 944 млн долларов
    Российские военные приняли участие в параде в честь Дня независимости Мексики
    Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина открыли в Петербурге
    В Москве завели уголовное дело за жестокое обращение с котенком

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Бразилия захотела уравнять свои права с США

    В Бразилии подтвердили, что рассматривают возможность выхода страны из состава Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России. Это стало бы разрушительным ударом по той политической архитектуре, которая обслуживает интересы Запада, но действительно ли бразильцы решатся на такой шаг? К сожалению, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как победить осенний стресс и вирусы

    Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности

    Перейти в раздел

    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............