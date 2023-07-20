Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

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20 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глобальный разворот российской торговли с запада на восток и на юг состоялся, констатировала ФТС. Санкции помогли взрывному росту торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном. Однако резкое изменение логистики неизбежно привело к ряду проблем. Россия стоит на пороге нового инфраструктурного бума, который необходим для дальнейшего роста торговли.  Подробности...
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Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам. Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
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Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Подробности...
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Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры
    		  
    20 июля 2023, 17:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?

    В четверг хакерская группировка RaHDit опубликовала результаты расследования и маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.

    Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

    Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых Островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Констанцу.

    РИА «Новости» связалось с представителем компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. Он отметил, что утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности.

    «В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания Marine Traffic. Эта новость не соответствует действительности», – сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы. Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер «никоим образом не связан с военной деятельностью», заявил собеседник агентства.

    Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой атаке.

    Что касается сообщений хакеров RaHDit, то если эта версия все-таки подтвердится, возникает следующий вопрос: являются ли владельцы коммерческих судов соучастниками теракта и каким образом Россия может привлечь их к ответственности.

    «Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их к ответственности через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и со временем применять какие-то меры», – отметил он.

    «Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.

    «Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием три-пять километров. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того, чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.

    «Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145-й опоры, поскольку она ближе к Краснодарскому краю – и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще одна причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения мы могли бы вешать неподалеку БПЛА», – полагает он.

    «В целом применение безэкипажных катеров полупогружного типа, которые были использованы для теракта на Крымском мосту, подразумевает наличие судна-носителя. Поэтому версия о том, что эти катера были запущены с одного из кораблей, следующих по тем или иным маршрутам в Черном море, вполне состоятельна», – сказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    «Запустить катера с берега теоретически возможно, но тут нужно понимать, с какого именно. С украинской территории все же более вероятно, чем, например, с турецкой. При этом такой запуск гораздо сложнее и влечет за собой больше рисков, тогда как с корабля можно сделать все более эффективно», – отметил он.

    «Вместе с тем я бы предпочел дождаться проведения расследования российскими профильными структурами, а не доверять только хакерам. Поскольку делать выводы нужно только на основе официальной и проверенной информации», – добавил собеседник. «Совершенно очевидно, что произошедшее – акт международного терроризма. Я глубоко убежден, что ответ на него должен быть не столько юридическим, сколько военным и желательно – превентивным.

    Российские ВКС должны топить корабли и танкеры, использующиеся для организации терактов против нашей страны.

    Но для этого должна хорошо работать разведка, необходимо собирать доказательства и фактуру о готовящихся терактах», – полагает Коротченко. В свою очередь военный эксперт Максим Климов полагает, что «расследование хакеров может быть вбросом». «Это обусловливается рядом факторов, в частности, расстояния в этом районе позволяли операторам дронов работать с побережья, а еще 16 июля были сделаны снимки группы катеров возле острова Змеиный», – отметил он.

    «Кроме того, мне видится нелогичным то, что две иностранные коммерческие компании решили так подставиться, разрешая использовать свои танкеры для этой атаки. Поэтому у меня нет оснований и аргументов, чтобы доверять этой версии», – убежден эксперт.
     
     
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