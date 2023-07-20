Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?

В четверг хакерская группировка RaHDit опубликовала результаты расследования и маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.

Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых Островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Констанцу.

РИА «Новости» связалось с представителем компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. Он отметил, что утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности.

«В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания Marine Traffic. Эта новость не соответствует действительности», – сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы. Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер «никоим образом не связан с военной деятельностью», заявил собеседник агентства.

Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой атаке.

Что касается сообщений хакеров RaHDit, то если эта версия все-таки подтвердится, возникает следующий вопрос: являются ли владельцы коммерческих судов соучастниками теракта и каким образом Россия может привлечь их к ответственности.

«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их к ответственности через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и со временем применять какие-то меры», – отметил он.

«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.

«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием три-пять километров. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того, чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.

«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145-й опоры, поскольку она ближе к Краснодарскому краю – и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще одна причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения мы могли бы вешать неподалеку БПЛА», – полагает он.

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«В целом применение безэкипажных катеров полупогружного типа, которые были использованы для теракта на Крымском мосту, подразумевает наличие судна-носителя. Поэтому версия о том, что эти катера были запущены с одного из кораблей, следующих по тем или иным маршрутам в Черном море, вполне состоятельна», – сказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Запустить катера с берега теоретически возможно, но тут нужно понимать, с какого именно. С украинской территории все же более вероятно, чем, например, с турецкой. При этом такой запуск гораздо сложнее и влечет за собой больше рисков, тогда как с корабля можно сделать все более эффективно», – отметил он.

«Вместе с тем я бы предпочел дождаться проведения расследования российскими профильными структурами, а не доверять только хакерам. Поскольку делать выводы нужно только на основе официальной и проверенной информации», – добавил собеседник. «Совершенно очевидно, что произошедшее – акт международного терроризма. Я глубоко убежден, что ответ на него должен быть не столько юридическим, сколько военным и желательно – превентивным.

Российские ВКС должны топить корабли и танкеры, использующиеся для организации терактов против нашей страны.

Но для этого должна хорошо работать разведка, необходимо собирать доказательства и фактуру о готовящихся терактах», – полагает Коротченко. В свою очередь военный эксперт Максим Климов полагает, что «расследование хакеров может быть вбросом». «Это обусловливается рядом факторов, в частности, расстояния в этом районе позволяли операторам дронов работать с побережья, а еще 16 июля были сделаны снимки группы катеров возле острова Змеиный», – отметил он.

«Кроме того, мне видится нелогичным то, что две иностранные коммерческие компании решили так подставиться, разрешая использовать свои танкеры для этой атаки. Поэтому у меня нет оснований и аргументов, чтобы доверять этой версии», – убежден эксперт.