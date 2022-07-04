Как санкции открыли новые возможности для Чувашии

«Самое главное – разрушить миф, что в Чувашии невозможно получить хорошее образование, самореализоваться и получать высокую зарплату. Он сидит глубоко в головах людей». О том, как этот миф разрушается прямо сейчас, каким образом Чувашия возрождает промышленность и привлекает молодежь, газете ВЗГЛЯД рассказал глава региона Олег Николаев.

Российские регионы традиционно отличаются очень разным уровнем развития – и промышленного, и социального. Поволжье, в том числе и Чувашия, долгое время считались не самой лучшей территорией для жизни.

Однако в последние годы ситуация начала меняться. За счет чего это происходит? Какие отрасли и направления могут принести в регион деньги и рабочие места? Как меняются настроения местных жителей? На эти вопросы отвечает глава республики Чувашии Олег Николаев.

ВЗГЛЯД: Олег Алексеевич, сегодня для всей страны становится все более актуальной тема патриотического воспитания. Какое внимание уделяете этому направлению политики?

Олег Николаев: Это направление сквозной деятельности для всей системы управления Чувашской Республики. Очевидно, что тема патриотизма актуальна во все времена. Основы изменения жизни к лучшему – это любовь к Родине, к тому месту, где ты живешь, к деятельности, которой занимаешься. Поэтому тема патриотизма, на мой взгляд, не стала актуальной сиюминутно. Мы плотно занимаемся ей еще с 2020 года, причем системно, с разных сторон, затрагивая сферы и обучения, и воспитания.

Прежде всего, мы должны были найти ответ на вопрос о том, что могло бы выступить в роли объединяющей ценности для жителей региона. Обратили внимание на факты из истории Чувашской Республики: строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

ВЗГЛЯД: Почему именно эти исторические сюжеты?

О. Н.: Великая Отечественная война, 1941 год, морозы. Страна была в шоке, а из Чувашии на фронт ушло 208 тысяч мужчин, больше половины из которых домой не вернулись. Более 57 тысяч тех, кто ушел на фронт, были награждены, и 81 из них – Герои Советского Союза. Фронт имел колоссально важное значение для победы, но он должен был обеспечиваться всем необходимым. Все это делал тыл.

Глава Чувашии Олег Николаев (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Учитывая, что западная часть России – кормилица – была либо оккупирована, либо выступала зоной боевых действий, Приволжье и Сибирь начали брать на себя ее функции. Туда эвакуировали заводы, которые с колес начинали выпускать продукцию военного назначения, там лечили раненых. И была стратегическая задача обеспечения защиты Отечества. С этой целью был построен Волжский оборонительный рубеж, который охватывал семь регионов страны. Эти страницы истории малоизучены.

ВЗГЛЯД: Какую роль в строительстве рубежа сыграла Чувашская Республика?

О. Н.: На долю Чувашии выпало строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа, входящих в Волжский оборонительный рубеж. Республика, имея протяженность 200 км, построила 380 км оборонительных рубежей, в то время как другие регионы – чуть меньше. Строительство продолжалось 100 дней, а участвовали в нем в основном женщины и дети-подростки.

Оборонительный рубеж – это не просто окопы, а противотанковые рвы шириной 6 метров и глубиной 4 метра, укрепленные огневые точки, землянки и так далее. Мы попытались визуализировать, сколько земли было вынуто тогда в процессе строительства фактически руками этих женщин и детей. Если эту землю погрузить на современные КАМАЗы и выстроить в колонну, то она протянется от города Чебоксары до Новосибирска. Мы начали работать с историей: передавать ее в виде книг, концертов, спектаклей, стихов, песен, конкурсов. В эту работу включились даже детские сады: снимали тематические мультфильмы.

ВЗГЛЯД: Сюжеты из истории стали основанием регионального патриотизма?

О. Н.: Да, поскольку в процесс популяризации исторических фактов включились все люди. Объединение жителей Республики вокруг исторической идеи показало, что мы поймали ту волну, которая дорога каждому: она объединяет всех. Благодаря тому, что мы задействовали разные форматы подачи информации, получилось затронуть чувства и эмоции людей, достучаться до них. Также с учетом того, что оборонительные рубежи строили семь регионов, мы запустили серию межрегиональных патриотических марафонов.

Мы увидели, что это очень интересно детям, когда провели марафон совместно с Республикой Татарстан, и поняли, что наша идея закладывает хорошую воспитательную базу в подрастающем поколении. За счет такой работы мы продуктивно реализуем задачу, поставленную президентом страны, – создавать архивно-документальные центры и визуализировать память о подвиге наших предков. Это позволяет уверенно двигаться вперед, понимая, кто мы, откуда и чего хотим.

ВЗГЛЯД: Развитие российских регионов в условиях санкций неразрывно связано с курсом на импортозамещение. Как к внешним вызовам адаптируется экономика Чувашии?

О. Н.: Тема импортозамещения – совсем не новая. По поручению президента мы занимаемся ей последние несколько лет. Насыщаем наш рынок отечественными решениями с точки зрения технологий и подходов к их реализации. Обеспечиваем современные мировые стандарты продукции. Чувашия планомерно двигалась по этому пути, реализуя несколько ключевых направлений импортозамещения.

Первое из них – электроснабжение и энергообеспечение, где перед нами стоит задача создания замкнутых энергоэффективных контуров как энергообеспечения, так и защиты критической инфраструктуры. Республика – флагман производства электротехнической продукции.

Второе направление – машиностроение. Чебоксары – центр мирового тракторостроения. В России была утрачена компетенция строительства тракторов малой и средней мощности, и в прошлом году мы выиграли СПИК 2.0 (специальный инвестиционный контракт) по локализации таких тракторов. На полях Петербургского международного экономического форума мы заключили второй для республики СПИК 2.0. по производству перекиси водорода антрахиноновым методом. Новое производство позволит полностью импортозаместить перекись водорода. Таким образом, Чувашия стала центром в стране по указанным двум компетенциям. Также мы успешно импортозамещаем гербициды и пестициды.

ВЗГЛЯД: Как санкции повлияли на процессы импортозамещения в регионе?

О. Н.: Ускорили их и открыли перед нашей промышленностью новые возможности. Есть два направления возможностей. Первое – это процесс срочного решения задач технологического цикла, связанных с логистикой и поставками запчастей. Решения находятся, и в этом здорово помогает инфраструктура, созданная в рамках реализации промышленной политики Российской Федерации: центр прототипирования, центры, поддерживаемые по линии Фонда развития промышленности. Это позволяет очень быстро смоделировать детали, разработать конструкторскую документацию, протестировать, запустить и использовать запчасти в производстве.

Второе направление связано с производством хмеля. 98% хмеля в Россию сегодня завозится из-за рубежа. При этом 93% из тех 2% хмеля, которые производятся в России, приходятся на долю Чувашии. У нас есть компетенции, есть семенной фонд, технология производства продукции из хмеля. Мы давно вынашивали планы расширения продукции, а новая рыночная ситуация стимулирует нас ускориться и стать центром компетенций для других регионов, которые намерены включиться в процесс хмелепроизводства.

ВЗГЛЯД: Как выстраиваете работу с конкретными промышленными предприятиями в новых условиях?

О. Н.: К примеру, у нас есть Чебоксарский агрегатный завод. Ранее он производил запчасти и агрегаты для тракторной и дорожной техники. В силу определенных обстоятельств в начале 2000-х годов он утратил рынок. Теперь у нас есть возможность вернуть рынок и восстановить производство огромного завода, где раньше работало примерно 7 тысяч человек. Понятно, что столько же рабочих мест создать теперь не получится из-за влияния новых технологий, будет порядка одной тысячи высококвалифицированных кадров. Это будет производство совсем другого уровня с точки зрения производительности труда.

И мы не перестаем искать, что еще может быть реализовано в рамках курса на импортозамещение или, если точнее выразиться, на обеспечение технологического суверенитета. Это возможности и диверсификации экономики, и создания новых рабочих мест, и дальнейшего развития региональной экономики.

ВЗГЛЯД: За счет чего привлекаете молодых специалистов в промышленный сектор?

О. Н.: Нельзя сказать, что все плохо. Фиксируем позитивный тренд. Традиционно в Чувашии была сильная система среднего профессионального образования. Сегодня эти направления сохранены, но они требуют существенной перенастройки с точки зрения направлений развития экономики. Ровно этим сейчас занимаемся.

Работает Чувашский госуниверситет, в состав которого входят факультеты по множеству направлений. Около 20 лет в республике существует электротехнический кластер, куда включен госуниверситет, и на базе него региональные предприятия создали полноценные лаборатории. Студенты уже на стадии обучения не просто пользуются технологиями, а начинают работать на предприятиях с третьего курса. Но, к сожалению, такой подход не покрывает потребности предприятий в кадрах полностью.

ВЗГЛЯД: Как выстраивается работа в этом направлении с младшим поколением, со школьниками?

О. Н.: Активно работаем и, начиная с прошлого года, реализуем системный подход к ранней профориентации детей. С раннего возраста определяем способности и желания ребят и выстраиваем для них персональные траектории развития. Также мы в 2022 году открыли пять учебно-производственных классов в школах региона, а в этом году их будет уже порядка четырехсот.

Самое главное – разрушить миф, что в Чувашии невозможно получить хорошее образование, самореализоваться и получать высокую зарплату. Он есть и сидит глубоко в головах людей. Но мы уверены, что благодаря системному подходу добьемся изменений в общественных настроениях на этот счет.

ВЗГЛЯД: За счет чего планируете разрушать этот миф?

О. Н.: Думаю, прежде всего, мы должны создавать в регионе комфортную среду жизни для людей. Последние исследования показывают, что у молодежи формируется такой тип отношения к жизни, при котором они хотят иметь свободу передвижения, арендный фонд жилья и так далее. Формируется рынок потребностей, и регионам все эти потребности важно учитывать в развитии территории, производств, подготовки кадров, жилищного строительства. Все это – вызов для системы управления, и об этом надо задумываться.

ВЗГЛЯД: В сентябре будет два года с момента вашего вступления в должность главы республики. Что удалось сделать за прошедшее время?

О. Н.: Промежуточные итоги подводить можно и нужно. Только так можно понять, какой эффект дают те или иные действия, и куда следует двигаться дальше.

На старте мы с командой думали, как повысить эффективность региональных программ и использования бюджетного рубля. Сделали главное – разработали комплексную программу социально-экономического развития республики. У себя в головах мы понимали, что для нас это – не очередной документ, а инструмент синхронизации всех действующих программ. Самое главное – это возможность увидеть образ будущего каждой территории, изменить настроения жителей республики.

ВЗГЛЯД: Получается, что в центре региональной политики – человек?

О. Н.: Позитивное настроение жителей – это фундамент успеха регионального развития. Мы должны общаться с людьми. Мы должны понимать, чего они хотят. Кроме этого, важно собирать их и спрашивать, как сделать так, чтобы достичь полезных и ценных для них результатов политики, которые захочется беречь.

Например, оптимизируем процесс оказания услуг в регионе. Если раньше для получения справки в Министерстве труда и соцзащиты человек тратил 48 часов, то теперь он получает ее за 1,5–2 часа. Позитивные социальные эффекты у нас есть, пусть пока и не во всех сферах.

ВЗГЛЯД: Один из трендов региональной политики сейчас – развитие туризма. Есть ли у Чувашии стратегия в этом направлении?

О. Н.: Подписали соглашение с Ростуризмом. Представили проект «Рунический путь», где собрали все, что у нас есть с точки зрения особенностей чувашской национальной культуры, региональной специфики, инфраструктуры. Будем развивать национальную кухню, культурные традиции, создавать индустрию гостеприимства.

Запустили с 1 июня межрегиональные пассажирские перевозки между Чебоксарами и Казанью на подводных крыльях «Валдай 45 Р». За три часа можно добраться до столицы Татарстана по воде в комфортных условиях. Зашел посмотреть, как продаются онлайн-билеты: они раскуплены на неделю вперед. Потребность у людей, очевидно, есть, и мы ее поддерживаем.

ВЗГЛЯД: Управление регионом – комплексный сложный процесс, который требует не только знаний, но и компетенций. Какой предыдущий опыт больше других помогает вам на текущей позиции?

О. Н.: Опыт каждого этапа жизни очень важен. Вычеркивать нельзя ничего. Каждому дается по способностям и возможностям. Когда мы «созреваем» до чего-то, соответствующая нагрузка приходит к нам в роли вызова, и с ним нужно справиться достойно.

Для меня важна следующая формула: если берешься за дело, то должен сделать его лучшим образом. Это заставляет включить различные внутренние подходы, в том числе вовлекать в процесс людей, которые могут быть полезны для решения конкретных задач.

Кроме этого, важно постоянно быть в коммуникации с людьми, для которых решаешь задачу. Я работал на разных должностях, но перечисленные принципы универсальны и от должности не зависят.

ВЗГЛЯД: У вас есть любимый формат коммуникации с жителями региона?

О. Н.: В статусе главы региона несравнимо больше коммуникаций с людьми, чем это было ранее. Они тотальны, ежесекундны и абсолютно содержательны, связаны с конкретными проблемами. Максимальная открытость, желание решить задачу лучшим образом и задействовать для этого все ресурсы с пользой для людей – основные приоритеты.

Настроения людей – ключевая зона моего внимания. Чтобы прочувствовать эти настроения, пользуюсь всеми доступными каналами: соцсети, личное общение, социологические исследования, мнения экспертов, аналитические материалы. Здесь кашу маслом не испортишь.

ВЗГЛЯД: Насколько продолжителен ваш горизонт управленческого планирования?

О. Н.: Моя первая профессия – строитель. А строить надо на века.