Приднестровье ставит Россию перед трудным выбором

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9 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
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Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...
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Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

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Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Приднестровье ставит Россию перед трудным выбором

    В плане инфраструктуры Тирасполь представляет собой заповедник социализма. Это место, где время замерло
    		   9 марта 2022, 17:30
    Фото: Hannah Wagner/dpa/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Специальная операция Вооруженных сил России на Украине превратила позабытое было всеми Приднестровье в территорию со стратегическим значением. Тирасполь намекает, что итогом всех конфликтов он видит свою государственную независимость. Но может ли Россия обеспечить ее так же, как в случае ДНР и ЛНР?

    В качестве формальной причины, выбранной Тирасполем для того, чтобы вновь потребовать от Кишинева признания своей независимости, названо намерение Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

    Президент Майя Санду подписала ее 3 марта, последовав примеру Грузии и Украины, но в первую очередь все-таки Украины. Тамошний президент Владимир Зеленский первым это придумал, пытаясь внушить согражданам веру в «европейское будущее» в условиях специальной военной операции ВС РФ.

    Шансов на присоединение Киева к ЕС в сколь-либо обозримой перспективе нет приблизительно никаких. Но это не мешает ему комично ревновать европейцев к Тбилиси и Кишиневу.

    «Подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба украинским СМИ.

    Тирасполь в компании перечисленных – единственный, кто не хочет в ЕС ни тушкой, ни чучелом, вот и требует официального оформления развода с Кишиневом.

    «Подача заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания...», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», – заявили в МИД непризнанной ПМР.

    Там видят свое будущее в рамках «мирных добрососедских отношений» с молдавским государством и не готовы передать суверенитет «наднациональным органам в Брюсселе».

    На эту перепалку можно было бы не обращать никакого внимания – уж сколько их таких было за последние 30 лет. Но ситуация на Украине теперь такова, что самый тихий и скучный из неурегулированных сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве – приднестровский – может оказаться в центре внимания российской политики.

    Парадоксально, но отношения между Москвой и яро пророссийским Тирасполем достаточно сложные. Кое-чем мы приднестровцам помогаем, но сверх того пытаемся игнорировать их существование – как родственников со сложным характером. Главная сложность в том, что политические элиты ПМР ни в какую не хотят договариваться с Молдавией об объединении на правах, допустим, конфедерации, а в качестве непризнанного государства ПМР для РФ бесполезное обременение.

    Чтобы нормально обеспечивать этот мятежный регион, нужны либо общая граница, либо нормальные отношения с Украиной, держащей ПМР в блокаде, потому как у приднестровцев даже нормальных аэропортов нет. Последний раз российский борт приземлялся в ПМР 2012 году – и это уже после того, как Россия выделила деньги на минимальную реконструкцию тираспольского аэродрома, во времена СССР использовавшегося только для военных целей.

    Поэтому настрой у Москвы был на примирение враждующих сторон. Вливание Приднестровья в Молдавию с предоставлением ему широкой автономии сделало бы электорат единого молдавского государства преимущественно пророссийским и перечеркнуло бы вопрос о возможности вступления Кишинева в НАТО – полномочия властей ПМР работали бы в этом случае как предохранитель.

    При этом одним неурегулированным этнополитическим конфликтом в Европе станет меньше и именно благодаря России – чем плохо?

    Все это подразумевал т.н. «план Козака» – того самого Дмитрия Козака, который до недавнего времени отвечал в администрации президента РФ за переговоры вокруг Донбасса. Еще конце позапрошлого десятилетия ему с большим трудом удалось добиться согласия на свой план широкой автономии от Тирасполя, но он был неожиданно отвергнут тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным по прямому указанию США.

    Американцы тоже просчитали все плюсы, которые могла поручить Россия от этой сделки, и решили ей препятствовать.

    Это породило крупную ссору Москвы со всеми причастными – с Вашингтоном, с Ворониным и даже с Приднестровьем, где более не соглашались на компромиссы: только независимость – и не меньше. Время шло, власть в непризнанной республике регулярно менялась демократическим путем, но эта позиция оставалась неизменной.

    Сейчас история сулит Тирасполю окно возможностей, в которое он попытается пролезть, став для Москвы не обузой со сложным характером, а незаменимым союзником. Планы Генштаба ВС РФ касательно дальнейшего продвижения по территории Украины там не известны, но такие планы вполне могут включать столь крупный и важный город, как Одесса, а оттуда до границы ПМР уже рукой подать.

    Участие в спецоперации наших миротворцев, дислоцированных сейчас в Приднестровье, исключается – на то они и миротворцы, что им подобное категорически запрещено писаными законами и неписаными правилами (за исключением случая, если ВСУ вздумают перейти границу ПМР, – отразить подобное нападение прямая задача российского контингента). 

    Однако при военном давлении на крупнейший порт Украины территория Приднестровья сама по себе приобретет стратегическое значение. Очевидно, что «легкой прогулки» по укрепленной силами ВСУ Одесской области для российской армии не предвидится. Опора на приднестровские земли упростила бы её задачу.

    Понятно, что в этом случае характер наших отношений с Тирасполем изменится. Как минимум придется обеспечить снятие блокады со стороны Украины и прописать дальнейшее отсутствие оной в будущем договоре с украинской властью. И то – этого многим покажется недостаточным: коли «русские своих не бросают», нужен коридор к «своим».

    Сама ПМР, подчеркнем, стремится к независимости и, напоминая сейчас о своем существовании, акцентирует внимание именно на этом. Но надо понимать еще и то, что с Молдавией во всей этой истории нельзя обойтись, как с Украиной. Это недопустимо даже с моральной точки зрения.

    Речь совсем не о том, что Кишинев пока что не вводил санкций против РФ (а он действительно не вводил, хотя Запад на этом категорично настаивал). А в том, что молдаване в отношении приднестровцев все эти годы веди себя прилично – украинцам в их кейсе с ДНР-ЛНР не чета.

    Война 1992 года унесла больше тысячи жизней. Однако одновременный огневой удар восьми дивизионов и шести минометных батарей, совершенный по позициям молдаван по приказу генерала Лебедя, надежно заморозил конфликт – более Кишинев на его военное разрешение не покушался.

    При этом Молдавия в деле «собирания земель» на постсоветском пространстве своего рода отличник. За вспышкой агрессивного прорумынского этнонационализма в последние месяцы жизни СССР последовало протрезвление. Уже в 1994 году абсолютно бескровно был разрешен конфликт с гагаузами – их автономия с преимущественно пророссийским населением добровольно вернулась в состав Молдавии.

    С приднестровцами, имевшими кровавый счет, договориться не получилось, но отношение к ним в Кишиневе скорее как к тем самым непутевым родственникам, нежели как к врагам. Молдаване позволяет сепаратистам использовать свою критическую инфраструктуру (те же аэропорты) и пропускает через свою территорию приднестровские товары, предназначенные в том числе для ЕС. Никакой блокады, никаких обстрелов – как люди себя ведут, а не как украинцы.

    Какие границы по итогам операции ВС РФ на Украине обретет «русский мир» и каким будет геополитическая конструкция вокруг него, сказать невозможно – все зависит от хода этого операции, в частности, того, какую роль Приднестровью выпадет в ней сыграть. Но выбор перед Москвой может стать довольно трудный – между помощью союзнику, протянувшего руку в исключительной ситуации, и конфликтом с молдавским народом, который после «срыва» 1991 года ничем этого конфликта не заслужил.

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