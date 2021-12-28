Нейтральность даст Польше пользу от соседства с Россией

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28 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Просвирнин показал, что родину можно любить молодежно

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Егор Просвирнин оказался самой яркой звездой на этом национальном небе без земли, самым буйным хулиганом в школе, где нет учителей, мастером моды, которую создал в пустоте, не имея ни цеха, ни крепкой руки, что могла бы его вовремя остановить. Подробности...
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В борьбу с вакциной вступают корыстные мотивы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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Что ждать от Совета Россия – НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Само по себе решение провести многосторонние переговоры демонстрирует готовность НАТО обсуждать российские проекты документов, в том числе и самое важное – о нерасширении НАТО на восток. Подробности...
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    Нейтральность даст Польше пользу от соседства с Россией

    «Мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в сфере влияния РФ», заявляют в Польше, но это ложь
    		   28 декабря 2021, 19:00
    Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Поляков опять запугивают русскими, убеждая таким образом оставаться в ЕС. Сейчас евроскептики Польши переживают рост популярности, что прямо связано с «новой этикой» и обогащением страны. Чтобы Варшава не пошла по лондонскому пути, потребовалась очередная сказка об агрессивной Москве, хотя нейтральный статус поляков сулит пользу и им самим, и России.

    «Трагедией» и «катастрофой» назвал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий возможный выход Варшавы из Евросоюза, призвав ни в коем случае его не допустить и подстраховаться, оперативно перейдя на евро.

    «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – подчеркнул также он. 

    В том, что польский политик считает попадание в российскую сферу влияния «трагедией» и «катастрофой», ничего удивительного, конечно, нет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала историко-политические причины ненависти поляков к Москве, которые подчас выражены даже ярче, чем у украинцев (по крайней мере, Украина не претендует на роль ведущей восточноевропейской державы и не пытается из-за этого конкурировать с Россией).

    Но примечательно, что это говорит представитель партии, которая в свое время относилась ко вступлению ЕС с изрядным скепсисом. Более того, той самой партии, интересы целевого электората которой от конфликта Москвы и Запада пострадали в наибольшей степени. Речь о польских аграриях, для чьих товаров восточная граница страны закрылась с началом «войны санкций».

    «Польские яблоки» на какое-то время даже стали недомемом – синонимом погибшего урожая. Есть теория, согласно которой часть яблок и других продуктов все-таки нашли свой путь в Россию под видом произведенных в Белоруссии товаров, но эти обходные дороги закрылись после ставки Варшавы на Светлану Тихановскую

    Объяснить этот политический парадокс, в общем-то, просто, но объяснение будет состоять из двух частей. В одной из них речь пойдет о подлоге, который позволяет себе пан Либицкий. Но начнем со второй:

    такое может не укладываться в картину мира евроскептиков, но Польша выиграла от членства в ЕС больше, чем любая другая страна, если брать в расчет не общий объем полученной прибыли, а соотношение с объемом национального богатства в добрюссельский период.

    С национальным богатством у поляков все хорошо. Либеральные экономические реформы Лешека Бальцеровича, которого еще называют «польским Гайдаром», в отличие от реформ самого Гайдара, обеспечили быстрое обогащение нации, а последовавшая за этим поддержка в виде «выравнивающих траншей» от Брюсселя была распределена с пользой.

    Считая от распада просоветских блоков ОВД и СЭВ, объем польской экономики удвоился – она более-менее стабильно росла в течение последних 29 лет, другой такой страны в ЕС нет, а в Европе в целом подобным может похвастаться только Швейцария, но даже нефтеносная Норвегия не сможет.

    Чуть больше трех лет назад в классификаторе ООН Польша переместилась из списка развивающихся стран в список развитых.

    Парадоксальным образом именно это подстегнуло национальную польскую мысль о возможном выходе из Евросоюза.

    Логика не то чтобы точная, но, как представляется части польских деятелей, очевидная. Пока их страна недотягивала до среднеевропейского уровня, она получала дополнительные средства из Брюсселя. Но недалек тот час, когда поднявшиеся паны будут больше платить в бюджет ЕС, чем получать обратно, а получать лишь на те направления, которые одобрят еврочиновники, например на защиту прав ЛГБТ или права женщин на аборт – чего-то, что резко не нравится польским консерваторам. 

    Они – вторая сила после эконом-популистов, транслирующая нарастающий евроскепсис (а он именно нарастающий – за выход из ЕС сейчас выступают 17% поляков, больше, чем когда-либо). Их конфликт с Брюсселем позиционный, идеологический – и такие люди представлены на самом верху польской власти

    Как правило, все они являются русофобами – для Польши это естественная ситуация, в отличие от многих других стран ЕС, где евроскептики, напротив, настроены на сотрудничество с Россией. И именно к ним обращает свое предупреждение Либицкий, мол, как только выйдете из Евросоюза – русские за вами тут же придут.

    Сенатор врет. В общем и целом Москве действительно был бы выгоден выход Варшавы из ЕС – но не потому, что здесь есть какие-то виды на Польшу, которая однозначно воспринимается как навсегда отрезанный ломоть, а потому, что это ослабило бы неформальную фракцию русофобов в ЕС. Тогда с Брюсселем стало бы гораздо легче общаться

    Идеально, если поляки захватят с собой прибалтов и румын. Это кардинальным образом изменило бы политический расклад внутри Евросоюза и способствовало бы нормализации отношений Москвы и Брюсселя как ничто другое. Под такое дело Россия готова была бы предоставить «отказникам» любые гарантии безопасности, хоть кровью подписанные – не жалко, лишь бы держали свою русофобию внутри своих границ и не портили бы нам бизнес с более вменяемыми правительствами Европы.

    Подчеркнем: это были бы гарантии безопасности в довесок к тем, что имеются от НАТО. Манипуляция Либицкого в том, что он уравнивает нахождение Варшавы в ЕС и НАТО, будто бы одно вытекает из другого, что не так: Финляндия в ЕС, но не в НАТО, Норвегия в НАТО, но не в ЕС – и так далее. От «российской угрозы», кстати, не страдает ни одна, ни другая.

    То есть, разумеется, Россия была бы всеми руками за то, чтобы поляки покинули Североатлантический альянс. Но для того, чтобы отодвинуть его военную инфраструктуру от своих границ, а не для того, чтобы придвинуть свою к чужим, напав на Польшу.

    Паранойя тут предопределена русофобией, а масштаб ее таков, что мысли «перевоспитать Польшу» и «возродить славянское братство» в России давно уже закончились и не представлены даже в публицистике. В отличие от поляков, русские оценивают своего соседа трезво и на появление на карте «пророссийской Польши» не рассчитывают.

    Иными словами, сенатор от крестьянской партии переубеждает все более скептично настроенных к Брюсселю поляков заведомо ложными предпосылками.

    Россию устроил бы выход Польши из ЕС не из-за желания как-то влиять на Польшу, а из-за желания избавить сам ЕС от польского влияния. В чью пользу у поляков с Брюсселем при этом бухгалтерия сойдется – вопрос не к нам, но реалистично мыслящая Россия при таких раскладах в любом случае стала бы для Польши не источником военной угрозы, а дополнительной возможностью для обогащения. В том лишь, конечно, случае, если поляки сами захотят отказаться от политики санкций в пользу нормального бизнеса и доступа на огромный потребительский рынок к востоку от своих границ.

    Наверняка в том, чтобы навсегда похоронить мысль о выходе из ЕС, для Польши тоже есть какие-то плюсы. Но лучше тогда говорить о них, потому что запугивать евроскептиков Россией глуповато даже для поляка. 
     
     
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