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26 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Жесткий эксперимент Эрдогана закончился кризисом

Президент Турции сам спровоцировал валютный кризис в стране Altan Gocher/ZUMA/Globla Look Press
Экономическая политика президента Турции, который подмял под себя Центробанк, привела к валютному кризису в стране. Местная валюта поставила исторический антирекорд, люди вышли на улицу. Результат был очевидным для экономистов, но только не для Эрдогана. Зачем он действует вопреки экономической логике и какой выход у него есть? Подробности...
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Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Китай будет долго наказывать Литву

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Давление Пекина на Литву, которая доставляет достаточно много хлопот и самой России, неизбежно станет фактором российской политики на европейском направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зеленского принесут в жертву ради Майдана

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания? Подробности...
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Зачем Китаю нужен Афганистан

Олег Качалин
Олег Качалин, политолог
Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом. Подробности...
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

    		    26 ноября 2021, 08:50
    Фото: Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы?

    В четверг президент Владимир Путин своим указом освободил от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и назначил на его место заместителя главы МВД генерала Аркадия Гостева.

    Член общественного совета ФСИН Антон Цветков назвал смену руководства ведомства «хорошим событием для ведомства и его честных и профессиональных сотрудников». «Гостев – честный, порядочный, жесткий генерал. У него уникальная способность помнить каждую цифру и любую деталь. Его принципиальность, профессионализм и способность контролировать любую ситуацию достойны восхищения», – заявил Цветков.

    «За время своей работы Гостев не был втянут ни в какие скандалы. Это говорит о его профессионализме. Очевидно, что он будет демонстрировать большую открытость в отношениях с общественностью на посту главы ФСИН», – сказал RT политолог Константин Калачев.

    «Гостев обладает большим опытом работы в центральном аппарате МВД. Но надо учитывать, что для решения особенно сложных вопросов необходимо знать специфику ФСИН, – возразил в интервью газете ВЗГЛЯД полковник ФСИН в отставке Александр Маланкин. – Эта организация представляет собой государство в государстве. Хорошо, если Гостев будет прислушиваться к мнению более опытных сотрудников, потому что ключевые ошибки прежних начальников зачастую были связаны с переоценкой ими собственного опыта».

    Бывший представитель России в Европейском комитете по предупреждению пыток Наталья Хуторская тоже полагает, что Гостеву в тюремном ведомстве будет очень трудно. «Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве. Так что ему можно только посочувствовать. В идеале, чтобы эффективно руководить этой системой, надо пройти там внутри путь наверх с самого низа», – считает собеседница.

    В свою очередь адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский увидел в назначении Гостева намек на предстоящее воссоединение МВД со ФСИНом.

    «Как мне представляется, он будет планомерно переводить ведомство под юрисдикцию МВД»,

    – допустил юрист в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. Подполковник запаса МВД Олег Иванников приветствует такую идею. «Одно время тюремная система уже входила в МВД, и тогда порядка было больше – у оперативных органов была возможность наблюдать за преступником с момента его заключения под стражу до выхода из колонии. И даже после отбытия наказания освободившийся оставался в поле зрения полиции, что было эффективной мерой для предупреждения повторных преступлений», – пояснил Иванников. Сейчас, по его словам, после освобождения бывшие преступники предоставлены сами себе. «Мы видим, как много преступлений совершается рецидивистами», – подчеркнул собеседник.

    «Надеюсь также, что при новом руководителе будут «перезагружены» советы при региональных управлениях ФСИН, а Общественные наблюдательные комиссии получат новое развитие. Возможно, будут расширены полномочия общественности по контролю за местами содержания преступников», – добавил Иванников.

    Аркадий Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987-м окончил Московскую высшую школу милиции по специальности «правоведение», а в 2000-м – Академию управления МВД. В органах внутренних дел работает с 1987 года. Прошел путь от следователя УВД Советского райисполкома Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного округа города. С 2012 года Гостев работал замминистра внутренних дел России. В 2016 году ему было присвоено звание генерал-полковника полиции.

    Что касается увольнения генерал-лейтенанта Александра Калашникова, то аналитики связывают его с недавним скандалом вокруг пыток. Напомним, в сентябре в Сети были опубликованы видео с издевательствами над заключенными в Областной туберкулезной больнице № 1 Управления ФСИН по Саратовской области. По данным фактам открыто четыре уголовных дела, их передали в центральный аппарат Следственного комитета. Из регионального управления УФСИН уволены 18 сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

    Глава рабочей группы СФ по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО Людмила Нарусова предположила, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. «ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки», – напомнила она РИА Новости.

    Как сообщал на прошлой неделе «Коммерсантъ», в Совете Федерации разработан законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за пытки заключенных. Его авторами стала Людмила Нарусова и еще несколько сенаторов.

    При прежнем руководстве ФСИН тормозила своим бездействием распространение информации о горячей линии в колониях и СИЗО, которая могла бы предотвратить нарушения в ряде регионов России, заявил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. «Возлагаю надежду на то, что в Москве будет возобновлен покамерный обход для ОНК, а также на то, что ФСИН выполнит взятые на себя обязательства в рамках содействия размещению информации о горячей линии для заключенных и их родственников в колониях и СИЗО», - сказал он ТАСС.

    Разумеется, престиж ФСИН теперь необходимо поднимать, согласен Цветков. «Пока мало кто готов идти туда работать. Проще пойти в полицию или в армию, где денег больше, а работа престижней», – пояснил член Общественного совета ФСИН. По  мнению Цветкова, для решения проблемы престижа пенитенциарной системы нужно создать конкурентоспособные условия для личного состава, чтобы удержать в ней действующих профессионалов и привлечь новых.

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