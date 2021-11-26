Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы?

В четверг президент Владимир Путин своим указом освободил от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и назначил на его место заместителя главы МВД генерала Аркадия Гостева.

Член общественного совета ФСИН Антон Цветков назвал смену руководства ведомства «хорошим событием для ведомства и его честных и профессиональных сотрудников». «Гостев – честный, порядочный, жесткий генерал. У него уникальная способность помнить каждую цифру и любую деталь. Его принципиальность, профессионализм и способность контролировать любую ситуацию достойны восхищения», – заявил Цветков.

«За время своей работы Гостев не был втянут ни в какие скандалы. Это говорит о его профессионализме. Очевидно, что он будет демонстрировать большую открытость в отношениях с общественностью на посту главы ФСИН», – сказал RT политолог Константин Калачев.

«Гостев обладает большим опытом работы в центральном аппарате МВД. Но надо учитывать, что для решения особенно сложных вопросов необходимо знать специфику ФСИН, – возразил в интервью газете ВЗГЛЯД полковник ФСИН в отставке Александр Маланкин. – Эта организация представляет собой государство в государстве. Хорошо, если Гостев будет прислушиваться к мнению более опытных сотрудников, потому что ключевые ошибки прежних начальников зачастую были связаны с переоценкой ими собственного опыта».

Бывший представитель России в Европейском комитете по предупреждению пыток Наталья Хуторская тоже полагает, что Гостеву в тюремном ведомстве будет очень трудно. «Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве. Так что ему можно только посочувствовать. В идеале, чтобы эффективно руководить этой системой, надо пройти там внутри путь наверх с самого низа», – считает собеседница.

В свою очередь адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский увидел в назначении Гостева намек на предстоящее воссоединение МВД со ФСИНом.

«Как мне представляется, он будет планомерно переводить ведомство под юрисдикцию МВД»,

– допустил юрист в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. Подполковник запаса МВД Олег Иванников приветствует такую идею. «Одно время тюремная система уже входила в МВД, и тогда порядка было больше – у оперативных органов была возможность наблюдать за преступником с момента его заключения под стражу до выхода из колонии. И даже после отбытия наказания освободившийся оставался в поле зрения полиции, что было эффективной мерой для предупреждения повторных преступлений», – пояснил Иванников. Сейчас, по его словам, после освобождения бывшие преступники предоставлены сами себе. «Мы видим, как много преступлений совершается рецидивистами», – подчеркнул собеседник.

«Надеюсь также, что при новом руководителе будут «перезагружены» советы при региональных управлениях ФСИН, а Общественные наблюдательные комиссии получат новое развитие. Возможно, будут расширены полномочия общественности по контролю за местами содержания преступников», – добавил Иванников.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987-м окончил Московскую высшую школу милиции по специальности «правоведение», а в 2000-м – Академию управления МВД. В органах внутренних дел работает с 1987 года. Прошел путь от следователя УВД Советского райисполкома Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного округа города. С 2012 года Гостев работал замминистра внутренних дел России. В 2016 году ему было присвоено звание генерал-полковника полиции.

Что касается увольнения генерал-лейтенанта Александра Калашникова, то аналитики связывают его с недавним скандалом вокруг пыток. Напомним, в сентябре в Сети были опубликованы видео с издевательствами над заключенными в Областной туберкулезной больнице № 1 Управления ФСИН по Саратовской области. По данным фактам открыто четыре уголовных дела, их передали в центральный аппарат Следственного комитета. Из регионального управления УФСИН уволены 18 сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Глава рабочей группы СФ по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО Людмила Нарусова предположила, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. «ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки», – напомнила она РИА Новости.

Как сообщал на прошлой неделе «Коммерсантъ», в Совете Федерации разработан законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за пытки заключенных. Его авторами стала Людмила Нарусова и еще несколько сенаторов.

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При прежнем руководстве ФСИН тормозила своим бездействием распространение информации о горячей линии в колониях и СИЗО, которая могла бы предотвратить нарушения в ряде регионов России, заявил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. «Возлагаю надежду на то, что в Москве будет возобновлен покамерный обход для ОНК, а также на то, что ФСИН выполнит взятые на себя обязательства в рамках содействия размещению информации о горячей линии для заключенных и их родственников в колониях и СИЗО», - сказал он ТАСС

Разумеется, престиж ФСИН теперь необходимо поднимать, согласен Цветков. «Пока мало кто готов идти туда работать. Проще пойти в полицию или в армию, где денег больше, а работа престижней», – пояснил член Общественного совета ФСИН. По мнению Цветкова, для решения проблемы престижа пенитенциарной системы нужно создать конкурентоспособные условия для личного состава, чтобы удержать в ней действующих профессионалов и привлечь новых.

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