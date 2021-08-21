Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

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21 августа, суббота  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
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За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

    Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно    21 августа 2021, 17:22
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу?

    В субботу полиция в течение дня задержала в Бурятии всех семерых преступников, сбежавших из республиканского психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района. Временно оказавшиеся на свободе преступники были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    По предварительным данным, побег был совершен около полудня после бунта в психдиспансере, где в отделении на втором этаже принудительно лечат осужденных. Мужчины принялись крушить помещение, разбивать окна и выламывать решетки. Пятеро санитаров пытались утихомирить 59 заключенных, но при побеге группа злоумышленников ранила осколком стекла одного санитара, порезав ему лицо. По информации Следственного комитета, преступники, воспользовавшись заминкой персонала, спрыгнули со второго этажа, а затем перелезли через бетонный забор.

    Это оказались мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет, пятеро жители Курумканского района, один – Иволгинского и еще один – Улан-Удэ. По данным «Известий», в числе поставленных им диагнозов – расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость. Сразу после известий о побеге глава Бурятии Алексей Цыденов попросил земляков проявлять бдительность «и следить за детьми». В Улан-Удэ и восьми районах республики был объявлен план «Сирена», к поимке привлекались бойцы СОБРа и ОМОНа. За информацию о преступниках было объявлено вознаграждение.

    Отметим, что это второй подобный случай за август. В начале месяца пятеро подсудимых сбежали из изолятора временно содержания (ИВС) в Истре. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, застреленного из арбалета в ноябре 2020 года.

    По предварительным данным, к побегу может быть причастен дежурный, который по просьбе одного из заключенных перевел Мавриди в другую камеру и не закрыл так называемую кормушку – небольшое окошко в двери для передачи пищи. В результате заключенные «отжали» и скрутили замки на дверях. По другой версии, преступники воспользовались гаечным ключом для взлома камеры. Инструмент, по версии следствия, могла принести адвокат Мавриди Мария Суркова. Источник в правоохранительных органах заявлял, что именно сотрудники полиции могли поспособствовать побегу, потому что кроме двери в камере нужно было преодолеть другие препятствия. Позже их задержали и арестовали.

    Следы беглецов обрывались на видео с камеры одного из домов в Истре. Их розыск начался по всей России, а МВД объявило награду за помощь в поимке Мавриди, который считается самым опасным из этой пятерки. Первых двух беглецов – 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану – оперативники обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий сам сдался полиции. Его личность не раскрывается.

    В минувшую среду в одном из поселков Новгородской области был пойман четвертый беглец – Александр Бутнару. Таким образом, на свободе остается только Мавриди. По одной из версий, он уже мог покинуть пределы России и скрыться в родном Казахстане, где начиналась его криминальная карьера.

    Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин уверен, что большинство из сбежавших в Бурятии лишь симулировали психические отклонения, «чтобы отсидеться и выйти через пару лет на свободу со справкой». По его мнению, сбежать из диспансера намного проще, чем из ИВС.

    «Из изолятора побег невозможен, если тебе кто-то чего-то не откроет. А в Бурятии осужденные могли сбежать спонтанно или подкупить персонал»,

    – полагает Пашкин.

    В экспертной среде считают, что два крупных побега за один месяц – повод для серьезных разбирательств и проверок в структурах МВД. Адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов отметил, что за охрану изолятора и психдиспансера отвечали сотрудники не ФСИН, а МВД.

    «Система МВД страдает от кадровых проблем, не хватает людей. Причины лежат на поверхности – мизерные зарплаты, отсутствие льгот. В советское время милиционеры имели 50-процентную скидку при оплате услуг ЖКХ, пользовались правом бесплатного проезда на общественном транспорте. А что самое главное – намного быстрее решались проблемы с выдачей квартир, поэтому у молодых людей был стимул делать карьеру именно в структурах МВД», – рассказал Черноусов.

    По его словам, работа в МВД перестала быть престижной из-за отсутствия гарантий профессионального роста и дальнейшего обучения. Черноусов утверждает, что тем, кто все-таки решил стать полицейским, «приходится приспосабливаться к коррупции, либо увольняться». «Из-за ненужных сокращений появилось больше работы, а зарплаты не растут. Престиж полиции страдает из-за коррупции, которая поразила систему МВД с верхушки в центральном аппарате и до нижнего звена. Что видят молодые и честные сотрудники, которые только пришли работать в полицию? Как их руководители прячут свои особняки, которые не купишь на официальную зарплату.

    Коррупция охватила МВД как ржавчина корабль, который опускается на дно»,

    – считает эксперт.

    Другой проблемой остается отсутствие должных проверок сотрудников охраны ИВС и принудительных медучреждений. Подобные побеги – это веский повод собрать коллегию и провести повсеместные проверки вплоть до министерского уровня. По мнению полковника милиции, проведенные реформы оказались поверхностными и новая полиция не стала «по-настоящему народной».

    «Когда я работал в милиции то понимал, что в случае побега заключенных лишусь работы в три дня вне зависимости от моих регалий. Когда я приходил в отдел внутренних дел, то начинал с проверок дежурств в ИВС, кто именно его несет. Любой побег – это угроза жизни людей, особенно женщин и детей. Я сторонник самого сурового наказания при допущении подобной халатности», – признался Черноусов.

    Пашкин согласен, что в советское время массовый побег из изолятора вряд ли был бы возможен. «Посадили бы не только начальника ИВС, но и истринского УВД. Начальника главка – сняли бы, а министр получил бы взыскание», – уверен эксперт.

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