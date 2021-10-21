Переименованием великой войны Украина затмила Оруэлла

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
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Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Переименованием великой войны Украина затмила Оруэлла

    Переименование ВОВ является технологичным и в перспективе эффективным шагом по изменению украинского менталитета
    		   21 октября 2021, 17:30
    Фото: Халдей Евгений/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Главный инструмент президента Владимира Зеленского по управлению государством – Совет национальной безопасности и обороны – ввел новые меры по защите Украины от «российской агрессии». Стране предписывается отказаться, например, от таких понятий, как «Донбасс», «Крымский мост» и «Великая Отечественная война». К сожалению, это не столь безобидно и глупо, как может кому-то показаться.

    «С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, а также продвигать российские пропагандистские стратегии», – заключили государственные мужи в Киеве.

    И приняли своего рода «антиоккупационный словарь», в котором призвали органы госвласти и прочих патриотов использовать в устной и письменной речи «только правильные термины». Например, не «Аннексия Крыма и Севастополя», а «Временная аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя».

    Вместо «Крымский мост» следует говорить «незаконно построенный мостовый переход между временно оккупированной Автономной Республикой Крым и РФ через Керченский пролив».

    «Сборник патриотического новояза»

    Украинский политолог Андрей Манчук назвал этот сборник «словарем патриотического новояза» и предложил чиновникам из СНБО новые варианты правильных терминов. «Думаю, скоро в словарь добавят что-то про так называемый газопровод «Северный поток – 2», по которому якобы идет так называемый газ. Этот ваш Оруэлл – жалкий щенок на фоне будничных украинских реалий», – иронизирует он.

    Но помимо смешных и комичных переименований, часть из которых уже инкорпорирована в украинский язык (так, переворот 2014 года там называют «Евромайданом» или «Революцией достоинства», хотя он не принес Украине достоинства и лишь отдалил ее от Европы в цивилизационном смысле), словарик СНБО содержит и гораздо более серьезные подмены. Так, например, Великую Отечественную войну предложено переименовать в советско-немецкую.

    «Уверена, что предки воевавших за Отечество в той страшной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и представить себе не могли, что наследники Великой Победы в XXI веке на Украине допустят подобные кощунственные высказывания, предавая память и героизм своих предков»

    – заявила по этому поводу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

    Другие эксперты называют предложение СНБО «пощечиной ветеранам, детям концлагерей и всем, кто пережил то время». Или же считают украинскую инициативу еще одним свидетельством того, что Киев живет в «виртуальной реальности».

    «В этой реальности с ними воюет Россия, в этой реальности они уже послезавтра военными усилиями при помощи несуществующего эффективного оружия, вроде танков «Оплот», которые не заводятся, захватывают Крым, ставят его на колени. И в этой реальности... я не знаю, летят в космос, вступают в НАТО, Евросоюз и достигают сверхэкономики на аграрной основе, и тому подобные бредовые идеи», – перечисляет политолог Александр Асафов.

     

    Война со смыслами

    Увы, ничего смешного или виртуального тут нет. Предложение о переименовании Великой Отечественной войны (точнее, об искоренении этого термина из украинского информационного пространства) является технологичным и в перспективе эффективным шагом для переформатирования украинского менталитета. Частью того самого проекта по превращению Украины в Антироссию, о котором говорил Владимир Путин

    Речь идет не просто о переписывании истории. Великая Отечественная война несет огромное количество положительных смыслов, чуждых и даже враждебных нынешнему украинскому режиму.

    В частности, сам термин «Великая Отечественная» подразумевает героизацию подвига советских солдат, воевавших за свое общее Отечество. В том числе и миллионов советских граждан, родившихся на территории Украины. Однако для нынешнего Киева «подвиг советских солдат» – это возвращение под «москальскую оккупацию». Проще говоря, нацисты выгнали Советы, затем Советы выгнали нацистов – а украинский народ страдал.

    Также он подразумевает противопоставление Советского Союза и нацизма как античеловечного режима. Однако в рамках современной украинствующей историографии советский и германский режимы отождествляются, позиционируются как одинаково враждебные и антицивилизационные.

    Это не украинская придумка – отождествление СССР и Третьего рейха (а также Сталина и Гитлера) активно используется как западными, так и отечественными интеллектуалами для десакрализации подвига советского народа.

    В рамках концепции «Великой Отечественной» происходит осуждение СС (в том числе и дивизии СС «Галичина», дни памяти которой регулярно отмечаются украинскими националистами) и всех коллаборационистов, вставших на сторону Гитлера и зачастую совершавших еще более ужасные преступления, чем СС. То есть тех самых коллаборационистов, которые входят в пантеон героев современной Украины и называются «борцами за независимость».

    Дно за дном

    С этими терминологическими манипуляциями Украина в итоге может заиграться.

    К примеру, киевская пропаганда (как государственная, так и продуцируемая «свидомыми» журналистами) называет ввод советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года «оккупацией» и «агрессией». Раз так, никто не мешает Украине восстановить историческую справедливость и вернуть Польше то, что СССР отторг у нее по итогам этой «агрессии». То есть в данном случае территорию Западной Украины и исторический польский город Львов.

    Если Киев не хочет отдать добровольно, то в минуты распада Украины Польша может попробовать сделать это самостоятельно, опираясь на украинскую же позицию об «оккупационном» характере событий 1939 года.

    Это – вариант на будущее. Вопрос в том, как реагировать на эскапады Киева в настоящем. И реагировать не Варшаве, а Москве, которую переписывание истории Великой Отечественной искренне волнует.

    Одни предлагают оставить все, как есть. «Это Украина, у них своя судьба, своя политическая конъюнктура, свои отношения с Россией, причем очень плохие... Самое корректное в данном случае – позволять им делать со своей историей то, что они хотят с ней делать», – уверен российский правозащитник Николай Сванидзе. Видимо, по мнению Сванидзе, политика 90-х и начала нулевых, когда Россия не обращала внимание на специфику (зачастую антироссийскую) национального строительства в странах постсоветского пространства и воспитания там гражданского общества на прозападных смыслах, привела к большому успеху для Москвы и укрепила ее позиции на ближайшей периферии.

    Другие российские эксперты предлагают «перестать просто так взирать на это» и «научить истерично лающую собачку вести себя пристойно». Вероятно, под этим предложением подпишется значительная часть населения России, уставшая от постоянного лая из Киева. Однако сразу же встает вопрос: каким образом учить?

    Российское государство пока что воздерживается от введения жестких санкций в отношении Киева и от разрыва дипломатических отношений с украинским режимом. Ряд российских политиков считают, что безумства украинской власти не продлятся долго, что в конечном итоге Киев пробьет очередное дно абсурда, после чего украинское общество оглянется и содрогнется от тех реалий, в которые оно попало благодаря своему руководству.

    Но оно по-прежнему не хочет оглядываться. А за каждым новым дном уже виднеется следующее.


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