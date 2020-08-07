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7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
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Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Госдеп открыто ищет в России предателей родины

    Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников    7 августа 2020, 13:30
    Фото: facebook.com/rewardsforjustice
    Текст: Людмила Суркова,
    Оксана Борисова

    Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США?

    В четверг россияне в разных регионах страны начали получать СМС о том, что объявлено вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в намеченные на 3 ноября этого года президентские выборы в США. Первым об этом рассказало издание Znak. В сообщении говорится: «Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». Далее указан телефонный номер в США.

    Скриншот заманчивого сообщения опубликовал в своем Telegram-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков. Политик заодно поделился ссылкой на Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с информацией о 10-миллионном вознаграждении. Екатеринбургское издание It's My City пишет, что в посольстве США ему подтвердили причастность к рассылке. Дипломаты напомнили, что программу презентовал накануне госсекретарь Майк Помпео. «Рассылка – часть кампании, которая включает и другие социальные сети, например, Twitter», – пояснили в диппредставительстве.

    Действительно, Помпео заявил, что такие огромные деньги будут выплачены в случае, если информация поможет установить или обнаружить «злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств». Как пояснило It's My City, «холодная» (то есть вслепую) СМС-рассылка была запущена со шлюзов массовой рассылки. К примеру, одна из жительниц Екатеринбурга получила сообщение с номера местного интернет-провайдера. Znak уточняет, что задействован сервис для спамовой рассылки и фальшивых СМС – программа CentrSoobsh, которой пользуются мошенники для взлома аккаунтов.

    На заявление Помпео откликнулась представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что многие россияне получили «удивительные сообщения» на свои мобильные о вознаграждении. Программа «Награда за справедливость», по ее словам, «не имеет ничего общего с благородными посылами».

    «Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси – получи»,

    – пояснила дипломат. По ее словам, подобными шагами «американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь». «Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» – написала Захарова в Facebook.

    Представитель МИДа добавила, что посредством своих площадок «американские дипломаты» пытаются собирать сведения о якобы имевшем или продолжающемся вмешательстве России в американские выборы. «Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных», – предупредила дипломат.

    Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов уверен, что на предложение Госдепа откликнутся исключительно мошенники. «Здесь чисто корыстный интерес, а не государственная измена. Человек, который будет сообщать какую-то информацию, наверняка не станет делать этого по открытым каналам. И это будут только мошенники, потому что реального вмешательства в американские выборы с нашей стороны просто нет. Утверждать, что Москва вмешивается в американские выборы – это полный абсурд. Думаю, среди россиян таких и не найдется», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

    Его коллега по Совету, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов полагает: «В этом вряд ли будут признаки государственной измены, если россияне начнут сообщать о фактах вмешательства в американские выборы со стороны других государств. Например, Украины или Великобритании. Я надеюсь, что подавляющая часть российских граждан – это люди, которым хватит ума не впадать в глупости и самообман. За четыре года проверок и всевозможных комиссий никаких улик вмешательства в предшествующие выборы США со стороны России выявлено не было. Поэтому это заявление – информационно-пропагандистский ход со стороны американских спецслужб», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, Госдеп на самом деле рассчитывает на «умников», которые «по ошибке выдадут информацию о деятельности российских правоохранительных органов».

    Как известно, в прессе США еще в 2016 году, после победы Дональда Трампа на выборах, поднялась шумная кампания о якобы российском вмешательстве в выборы. Следствие по этому поводу начал спецпрокурор США Роберт Мюллер. В прошлом году он завершил расследование, заявив, что вмешательство было, но оно происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом следов сговора россиян с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

    Накануне Госдеп опубликовал доклад, в котором назвал Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. По версии авторов доклада, «российская экосистема» якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. При этом, по мнению Госдепартамента, власти России ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

    Публикация этого отчета напрямую связана с программой по вознаграждению за информацию о вмешательстве в выборы. Оказывается, в первую очередь американцев интересует отнюдь не деятельность легендарных «русских хакеров», а система медиавещания на зарубежную аудиторию.

    Об этом заявила глава Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Леа Габриэль в интервью «Голосу Америки». «Правительство США не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы», – сказала она, добавив, что Госдеп «работает с партнерами по всему миру, которые делятся информацией о вмешательстве в выборы и о тактике, которую они видели в России и других странах».

    Напомним, в конце июля Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой». Агентство Associated Press и газета The New York Times тогда же публиковали материалы, в которых обвиняли Россию в кампании дезинформации о пандемии коронавируса.

    Замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев в четверг назвал доклад очередным примером курса на очернение России. «Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения», – заявил Зайцев, добавив, что США пытаются «заглушить любой голос», идущий вразрез с американскими подходами и установками.


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