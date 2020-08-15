Лукашенко вспомнил о Союзном государстве

Взгляд
15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Лукашенко вспомнил о Союзном государстве

    После президентских выборов давление на Лукашенко со стороны Запада усилилось    15 августа 2020, 20:35
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    ЕС согласовал персональные санкции против белорусских чиновников - за фальсификацию выборов и насилие к участникам акций протеста. Обсуждая санкции, в Европе опасались - излишнее давление на Лукашенко толкнет его в объятия Москвы. И действительно, в субботу президент Белоруссии говорил о Союзном государстве. Так смогут ли новые санкции против белорусского руководства повлиять на интеграцию Москвы и Минска?

    По итогам прошедшего в пятницу вечером внеочередного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза было принято единогласное решение ввести санкции против Белоруссии. Об этом написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок. Санкции грозят белорусским чиновникам, ответственным за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов». Пока составляется поименный список. Конкретные фамилии пока не называются.

    По информации агентства Reuters, ограничительные меры введут до конца месяца. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал санкции «концом политики». Как передает агентство БелаПан, дипломат подчеркнул, что для Минска взаимодействие с Евросоюзом является одним из приоритетных направлений внешней политики и Белоруссия настроена сохранять и продолжать «пусть и сложный, но диалог».

    По итогам голосования 9 августа, по данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская – 10,1%. Политик называла себя победителем и обещала оспорить результаты выборов, но в начале недели покинула республику и находится в соседней Литве.

    Как сообщает РИА «Новости», в итоговом заявлении министры призвали Минск прекратить «непропорциональное применение силы против участников протестов» и тщательно расследовать случаи «неподобающего обращения» с людьми и условия их содержания в местах заключения. «Европейский союз представит белорусским властям предложение о поддержке в налаживании диалога власти с оппозицией и обществом с целью разрешения возникшего кризиса», – говорится в документе.

    В субботу министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил, что санкции будут только персональными. Чиновник пояснил, нельзя задеть интересы «обычных людей», а «санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах». Таким образом, санкции грозят в первую очередь главам силовых ведомств и руководителям Центризбиркома.

    При этом ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич отмечал, что в случае введения санкций со стороны Евросоюза, у Белоруссии не останется выбора: «Что означает применение санкций?

    Без сомнения, это означает, что Белоруссия будет полностью втянута в сферу влияния России».

    Однако замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин призвал «не ожидать усиления интеграционных процессов с Лукашенко». «Всей своей деятельностью за последние годы он доказал, что таких надежд питать не стоит вне зависимости от того, давил на него Запад или нет. Лукашенко отказывался от любых вариантов серьезного усиления экономической интеграции с Россией или хотя бы самых минимальных политических элементов. Он не сделает этого даже сейчас», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь,  председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников уверен в том, что Лукашенко «вполне может» пойти на усиление интеграционных процессов с Россией. «Сомневаюсь насчет полного слияния, но мне кажется, что последние события могут сподвигнуть руководство Белоруссии на углубление союзного договора, о чем мы давно говорим и даже работаем в специально созданной группе», – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

    Сейчас обе страны согласуют «дорожные карты» по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Вероятным сроком вступления дорожных карт в силу назывался январь 2021 года. В конце прошлого года в Белоруссии прошло несколько несанкционированных акций против интеграции с Россией. В феврале этого года Лукашенко говорил о готовности страны к дальнейшей интеграции, но указывал на «понуждении» с российской стороны. Более того, белорусский лидер утверждал, что Москва намекала ему на возможность присоединения республики к России в обмен на единые цены на энергоносители. «У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны», – говорил Лукашенко в начале года.

    В июле Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что оба государства должны строить союз на равноправной основе и в наше время «уже нельзя захватить какое-либо государство и подчинить его на 100-150 лет». В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко опроверг слухи о предложении стать спикером Госдумы объединенного государства.

    Калашников уверен, что у Лукашенко никогда «не было иллюзий насчет Запада, потому что он раньше России попал под санкции, побывал «последним диктатором Европы». Евросоюз впервые ввел санкции против белорусского руководства в 1997 году и с тех пор неоднократно усиливал их или ослаблял, но полностью ограничения не отменены. «Если у кого-то в Белоруссии были иллюзии насчет Запада, то они развеются», – уверен глава комитета. Между тем Жарихин подчеркивает, что Евросоюз не стал обсуждать секторальные санкции, которые могли бы ударить по белорусской экономике.

    Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что в данной ситуации в выигрыше может оказаться и сам Лукашенко. «Вполне возможно, что его обещания стоят немногого. Москва, к сожалению, утратила в Белоруссии какое-либо системное влияние на уровне элит и гражданского общества и все решала на самом верхнем уровне с помощью экономических рычагов. Но сегодня этого недостаточно для того, чтобы реализовать свой сценарий. Поэтому Москва и ведет себя достаточно пассивно в этом кризисе», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

    Политолог подчеркивает, что главный аргумент на переговорах России с Белоруссией – это экономика. И в случае разворота республики на Запад и системных мер по приведению ее социально-экономического пространства в соответствие с европейскими требованиями, последствием этого выбора будет деиндустриализация и крах нынешнего уклада Белоруссии. «К сожалению, эти аргументы и доводы действуют в долгую и требуют адекватных партнеров-переговорщиков с той стороны. Сегодня у нас нет ни долгого времени, в кризис все будет решаться достаточно быстро, ни адекватных переговорщиков», – пояснил эксперт. 

    Тем временем, стоит отметить, что после достаточно продолжительного этапа, сявзанного с задержанием российских граждан, обвиненных Минском в подготовке массовых беспорядков, в лексикон Лукашенко вернулось словосочетание «Союзное государство». «Это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», - заявил в субботу белорусский президент.

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