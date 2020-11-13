Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

Взгляд
13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
Разделы

Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
Перейти в раздел…

В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Как я был таксистом

Игорь Коняхин, актер театра Ленком
И я стал догадываться, почему у нас народ такой темный. А как же не быть темным, если ты большую часть своей жизни проводишь за добычей хлеба насущного? Где взять время, чтобы задуматься, а зачем всё это? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...

Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
Как вы относитесь к межконфессиональным бракам?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Большая часть запасов вакцины Pfizer от COVID-19 оказалась распродана богатым странам
    В России не согласились с позицией нидерландского прокурора по делу ЮКОСа Песков сказал, когда Путин поздравит избранного президента США Путин поддержал идею предоставления «Сириусу» статуса федеральной территории Турция решила оштрафовать Google на 25,6 млн долларов
    Путин озвучил число жертв карабахского конфликта В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты через QR-коды Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии
    В Кремле прокомментировали встречу Небензи с Тихановской Microsoft заявила об атаке «российских хакеров» на фармацевтические компании Украина присоединилась к лунной программе НАСА Эксперт назвал варианты проведения новогоднего корпоратива в условиях COVID

    доверие избирателей


    Лукашенко о нежелании Зеленского называть его президентом: Чья б корова мычала

    место для селфи


    Гоблин обвинил Михалкова в непочтении молодежи к месту казни Космодемьянской

    утечка воздуха


    В российском модуле МКС нашли еще одно повреждение

    Видео

    план войны


    Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

    остановить президента


    Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

    модернизация РВСН


    Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

    жемчужина у моря


    Во что обойдется России покупка Одессы

    российское гражданство


    Глеб Простаков: Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

    ничего не изменится


    Никита Коваленко: России не стоит жалеть о поражении Трампа

    кризис среднего возраста


    Игорь Мальцев: В сексе нет ничего увлекательного

    цена на газ


    Газпром указал полякам на их жадность

    на ваш взгляд


    Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?

    Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

    В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата    13 ноября 2020, 21:35
    Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
    Текст: Андрей Самохин

    Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры?

    «На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет». Так посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы в четверг оценил гибель экипажа российского вертолета Ми-24, который в начале недели был сбит азербайджанской ракетой над территорией Армении. В результате командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин погибли, третий член экипажа был тяжело ранен.

    На замечание посла резко откликнулись в российском МИДе: «Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным». МИД исходит из того, что Азербайджан больше не допустит со своей стороны никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, там напомнили президенту Алиеву о взятых на себя обязательствах провести расследование гибели Ми-24 и наказать виновных.

    Руководство Азербайджана, как известно, сразу же после инцидента признало вину своих военных. Президент Ильхам Алиев тогда позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, принес извинения и выразил готовность к беспристрастному расследованию и к выплате компенсации. Очевидно, что Баку стремится как можно скорее сгладить последствия одного из самых спорных эпизодов Второй карабахской войны. Поэтому на легкомысленное высказывание 75-летнего посла Бюль-Бюль оглы в пятницу последовала жесткая отповедь из Баку.

    «Комментарий посла по этому вопросу неуместен», – передало слова помощника президента Хикмета Гаджиева агентство «Азертадж». Представитель Алиева указал, что главы дипмиссий «и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны» и политике, которую проводит глава государства».

    Нынешний казус – пожалуй, первый публичный прокол в уже 14-летней дипломатической карьере Полада Бюль-Бюль оглы. Он – дуайен дипломатического корпуса в Москве, то есть самый старший по возрасту из послов, аккредитованных в нашей столице. Посольством он руководит с 2006 года, а до этого почти два десятилетия возглавлял министерство культуры сначала Азербайджанской ССР, а затем и одноименной независимой республики. В Баку отмечают, что министерский пост он сохранял при четырех президентах, в том числе при Гейдаре Алиеве и его сыне Ильхаме, нынешнем главе государства.

    Но всему бывшему Советскому Союзу Бюль-Бюль оглы известен в первую очередь как эстрадный певец, композитор – и, как говорили в советские времена, продолжатель творческой династии. Он сын народного артиста СССР оперного солиста Муртузы Мамедова, более известного под сценическим псевдонимом Бюль-Бюль (Соловей). Поладу не было и 20 лет, когда он прославился своими песнями – «Песня о Москве», «Песня о Сумгаите», «С первого свидания», «С добрым утром». Бюль-Бюль оглы также сочинил несколько песен для своего друга детства Муслима Магомаева. В 1981 году главным хитом телесезона стал двухсерийный фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой», в котором будущий посол сыграл главную роль и исполнил одну из самых известных своих песен.

    Еще в 1976 году Бюль-Бюль оглы возглавил Эстрадный ансамбль Азербайджанской ССР, с которым он объездил весь Союз и побывал более чем в 70 странах. В азербайджанской и российской прессе позднее утверждали, что у Бюль-Бюля оглы порой возникали ссоры с Магомаевым, и мирить их приходилось лично Гейдару Алиеву, который покровительствовал обоим звездам. Считается, что благожелательное отношение лидеров республики к Бюль-Бюлю оглы способствовало его карьере и в Минкульте, а затем в дипломатии. Но, как отмечают эксперты, после нынешнего скандала президент Ильхам Алиев может сменить милость на гнев.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в свою очередь допускает, что заявление Бюль-Бюль оглы не было простой оговоркой отдельно взятого дипломата. «На посла могли повлиять эйфорические настроения в политической элите Азербайджана... Упоение победой притупляет чувство осторожности и ведет к импульсивным высказываниям, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. – В перспективе эти настроения могут быть опасны – головокружение от успехов ни к чему хорошему не приводит».

    «Зачастую послы делятся на две категории. Есть профессиональные дипломаты, а есть пиар-агенты своих стран с менее формальной манерой деятельности. Бюль-Бюль оглы относится к дипломатам второго типа», – добавил Кортунов.

    Эксперты в Баку не исключают, что Бюль-Бюлю оглы скандал может стоить должности. «Промах, допущенный послом – серьезный. Он может нанести ущерб нашим отношениям, – сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. – Теперь все зависит от милости президента. Это было неудачное и необдуманное высказывание, но, с другой стороны, это не убийственная, не смертельная ошибка. Поэтому вряд ли посла уволят. А если и снимут, то не сразу, чтобы не выглядело так, что за одну оговорку, за неудачную фразу сразу отправили в отставку».

    Собеседник добавил, что казус с Бюль-Бюлем оглы говорит о более масштабной проблеме азербайджанской дипломатии. «Думаю, наш посольский корпус нуждается в серьезном усилении, – в омоложении.

    Пусть придут получившие современное образование люди, более профессиональные, а не певцы или танцоры.

    Нужны сильные молодые кадры, которые умеют держать язык за зубами и говорить публично только то, что необходимо нашему государству», – заметил Ализаде.

    Наличие прямого диалога между президентами России и Азербайджана позволяет исключить возможность провокаций в связи с подобными заявлениями, отмечает другой бакинский эксперт, глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «Сложно сказать, почему посол сделал такое заявление. Он достаточно опытный человек, долго пребывающий на своем посту. В любом случае для нас основной является оценка события со стороны президента», – сказал Велизаде газете ВЗГЛЯД.

    Важно, что президент Алиев лично пресекает подобные шапкозакидательские настроения, добавляет Кортунов. На отношения Москвы и Баку скандал не повлияет, поскольку «основные политические решения принимаются путем личного общения между президентами, которые хорошо друг с другом знакомы. Посол в данном случае играет меньшую роль», – подчеркнул политолог.

    Что касается реакции МИД России, то она, по оценке собеседника, была и оперативной, и верной. «Ведь легкомыслие посла было неуместно, учитывая, что речь идет о гибели людей. Уже был случай, когда турки сбили наш самолет, и Россия долго добивалась извинений, прежде чем они последовали. Учитывая турецкий опыт, Баку оперативно признал вину», ­– резюмировал Кортунов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •