Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры?

«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет». Так посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы в четверг оценил гибель экипажа российского вертолета Ми-24, который в начале недели был сбит азербайджанской ракетой над территорией Армении. В результате командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин погибли, третий член экипажа был тяжело ранен.

На замечание посла резко откликнулись в российском МИДе: «Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным». МИД исходит из того, что Азербайджан больше не допустит со своей стороны никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом, заявили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, там напомнили президенту Алиеву о взятых на себя обязательствах провести расследование гибели Ми-24 и наказать виновных.

Руководство Азербайджана, как известно, сразу же после инцидента признало вину своих военных. Президент Ильхам Алиев тогда позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, принес извинения и выразил готовность к беспристрастному расследованию и к выплате компенсации. Очевидно, что Баку стремится как можно скорее сгладить последствия одного из самых спорных эпизодов Второй карабахской войны. Поэтому на легкомысленное высказывание 75-летнего посла Бюль-Бюль оглы в пятницу последовала жесткая отповедь из Баку.

«Комментарий посла по этому вопросу неуместен», – передало слова помощника президента Хикмета Гаджиева агентство «Азертадж». Представитель Алиева указал, что главы дипмиссий «и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны» и политике, которую проводит глава государства».

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Нынешний казус – пожалуй, первый публичный прокол в уже 14-летней дипломатической карьере Полада Бюль-Бюль оглы. Он – дуайен дипломатического корпуса в Москве, то есть самый старший по возрасту из послов, аккредитованных в нашей столице. Посольством он руководит с 2006 года, а до этого почти два десятилетия возглавлял министерство культуры сначала Азербайджанской ССР, а затем и одноименной независимой республики. В Баку отмечают, что министерский пост он сохранял при четырех президентах, в том числе при Гейдаре Алиеве и его сыне Ильхаме, нынешнем главе государства.

Но всему бывшему Советскому Союзу Бюль-Бюль оглы известен в первую очередь как эстрадный певец, композитор – и, как говорили в советские времена, продолжатель творческой династии. Он сын народного артиста СССР оперного солиста Муртузы Мамедова, более известного под сценическим псевдонимом Бюль-Бюль (Соловей). Поладу не было и 20 лет, когда он прославился своими песнями – «Песня о Москве», «Песня о Сумгаите», «С первого свидания», «С добрым утром». Бюль-Бюль оглы также сочинил несколько песен для своего друга детства Муслима Магомаева. В 1981 году главным хитом телесезона стал двухсерийный фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой», в котором будущий посол сыграл главную роль и исполнил одну из самых известных своих песен.

Еще в 1976 году Бюль-Бюль оглы возглавил Эстрадный ансамбль Азербайджанской ССР, с которым он объездил весь Союз и побывал более чем в 70 странах. В азербайджанской и российской прессе позднее утверждали, что у Бюль-Бюля оглы порой возникали ссоры с Магомаевым, и мирить их приходилось лично Гейдару Алиеву, который покровительствовал обоим звездам. Считается, что благожелательное отношение лидеров республики к Бюль-Бюлю оглы способствовало его карьере и в Минкульте, а затем в дипломатии. Но, как отмечают эксперты, после нынешнего скандала президент Ильхам Алиев может сменить милость на гнев.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в свою очередь допускает, что заявление Бюль-Бюль оглы не было простой оговоркой отдельно взятого дипломата. «На посла могли повлиять эйфорические настроения в политической элите Азербайджана... Упоение победой притупляет чувство осторожности и ведет к импульсивным высказываниям, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. – В перспективе эти настроения могут быть опасны – головокружение от успехов ни к чему хорошему не приводит».

«Зачастую послы делятся на две категории. Есть профессиональные дипломаты, а есть пиар-агенты своих стран с менее формальной манерой деятельности. Бюль-Бюль оглы относится к дипломатам второго типа», – добавил Кортунов.

Эксперты в Баку не исключают, что Бюль-Бюлю оглы скандал может стоить должности. «Промах, допущенный послом – серьезный. Он может нанести ущерб нашим отношениям, – сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. – Теперь все зависит от милости президента. Это было неудачное и необдуманное высказывание, но, с другой стороны, это не убийственная, не смертельная ошибка. Поэтому вряд ли посла уволят. А если и снимут, то не сразу, чтобы не выглядело так, что за одну оговорку, за неудачную фразу сразу отправили в отставку».

Собеседник добавил, что казус с Бюль-Бюлем оглы говорит о более масштабной проблеме азербайджанской дипломатии. «Думаю, наш посольский корпус нуждается в серьезном усилении, – в омоложении.

Пусть придут получившие современное образование люди, более профессиональные, а не певцы или танцоры.

Нужны сильные молодые кадры, которые умеют держать язык за зубами и говорить публично только то, что необходимо нашему государству», – заметил Ализаде.

Наличие прямого диалога между президентами России и Азербайджана позволяет исключить возможность провокаций в связи с подобными заявлениями, отмечает другой бакинский эксперт, глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «Сложно сказать, почему посол сделал такое заявление. Он достаточно опытный человек, долго пребывающий на своем посту. В любом случае для нас основной является оценка события со стороны президента», – сказал Велизаде газете ВЗГЛЯД.

Важно, что президент Алиев лично пресекает подобные шапкозакидательские настроения, добавляет Кортунов. На отношения Москвы и Баку скандал не повлияет, поскольку «основные политические решения принимаются путем личного общения между президентами, которые хорошо друг с другом знакомы. Посол в данном случае играет меньшую роль», – подчеркнул политолог.

Что касается реакции МИД России, то она, по оценке собеседника, была и оперативной, и верной. «Ведь легкомыслие посла было неуместно, учитывая, что речь идет о гибели людей. Уже был случай, когда турки сбили наш самолет, и Россия долго добивалась извинений, прежде чем они последовали. Учитывая турецкий опыт, Баку оперативно признал вину», ­– резюмировал Кортунов.

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