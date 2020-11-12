В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

То, что мы живем в мире с непредсказуемым будущим, очевидно. Непредсказуемое прошлое – тоже хорошо знакомый феномен: историю так часто переписывают или переписывать запрещают, что работа историка скоро превратится в декодировку смыслов. Но теперь и погружение в реальность представляет квантовый эксперимент, в котором состояние окружающего мира всякий раз зависит от наблюдателя.

Главная новость – Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Факт победы Азербайджана, который вернул часть захваченных у него 30 лет назад земель, очевиден. А дальше начинаются интерпретации. У человека неподготовленного голова может пойти кругом: всё смешалось в доме Облонских.

Дежурные князья курбские – Бабченко и Муждабаев – в шоке от очередной победы Путина, которого теперь может остановить только великий полководец Байден; а великий полководец Стрелков сетует на то, что Россия в очередной раз всё слила. Патриотическому диссиденту вторит либерал Шлосберг, который рассказывает о том, как Россия предала Армению. И тут же – внезапным диссонансом – оппозиционный профессор Зубов заявляет, что Путин продиктовал Алиеву ультиматум.

Азербайджанские блогеры проклинают Россию, которая встала на пути их блицкрига, патриотически настроенные армяне (в моей ленте, как правило, из-за границы) пишут о России, которая предательски остановила их сопротивление. Ну, и вообще предала (видимо, не отправившись на войну вместо них). Искать виновников собственных проблем где угодно, кроме как в зеркале, свойственно всем. Однако этот случай интересен особенно.

Разве не логично: за 30 лет не суметь договориться с разгромленным и униженным соседом о взаимоприемлемом компромиссе, разворовать армию и разрушить национальное единство во внутриполитических склоках, чтобы после вторжения жаловаться на коварство реваншистов и равнодушие всего мира, не признавать Арцах, не отправлять туда войска, бросив добровольцев на произвол судьбы, и гневно требовать помощи от России?

И как не обвинить ее в предательстве после того, как Путин добился мира перед неминуемым взятием Степанакерта? И кто, кроме России, виноват в том, что пассионарные патриоты не стояли насмерть в Шуше, а штурмовали правительство в Ереване? Ненависть к России, наверное, можно понять: без ресентимента не выудишь и рыбку из пруда. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов – при том, что сами они ради них и пальцем пошевелить не готовы. Разве что по клавиатуре.

Дружба народов – настолько затасканный мем, что все постоянно забывают о его содержании, в манипуляционных целях вдохновляясь романтикой советского лозунга. Характерный исторический пример судьбы одного карабахского хана приводит в написанной больше века назад статье «Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества» русский военный историк генерал Потто: «Угрожаемый с одной стороны русскими войсками, с другой – персиянами, питавшими к нему непримиримую ненависть со времени Ага-Магомет-шаха, Ибрагим буквально очутился между наковальней и молотом.

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«Хотя по поведению вашему, – отвечал Цицианов хану, – не следовало бы мне вступаться и брать вас в защиту от персиян, которые по своему обыкновению выкололи бы вам глаза или отрезали бы нос и уши, хотя, повторяю, мне следовало бы, напротив, предать вас им в руки, и потом уже отнять у них Шушу и Карабах, но, подражая неизреченному милосердию моего государя, который, подобно светлому дневному солнцу красному, греет, питает, благотворит и освещает всех желающих наслаждаться им, объявляю вам священным, громким и преславным именем Императора и Самодержца всея России, что Он соизволяет даровать вам прощение, предает все забвению и приемлет вас в блаженное Всероссийской Империи подданство с тем, чтобы вы соблюли верность непоколебимую, утвердив то своей присягой, отдали бы крепость русскому войску, дали бы в аманаты старшего вашего сына, и для оказания подданства платили бы дани 8 тысяч червонцев ежегодно».

Любая страна защищает в первую очередь свои интересы. Либо очень наивные люди, либо очень наивные манипуляторы убеждены, что Россия должна была ввязаться в конфликт – чтобы вместо трех контрагентов получить двух врагов и одного союзника на час. Если в свое время Россия без войн и упреков распустила нерушимый союз, это не значит, что она должна в ущерб себе решать проблемы бывших заклятых братьев. Весьма вражески к нам настроенный азербайджанский публицист констатирует:

«Советские народы, кое-кто тихо и бесшумно, но большинство с руганью и криками, но разошлись. Среди тех, кто выходил со скандалом, отличились кавказские народы: грузины, армяне и азербайджанцы. Уж эти горячие кавказцы! Никак не могут без скандала и выпендрежа. Прибалты вышли тихо и скромно, без большого шума и без всяких территориальных потерь. Кавказцы же передрались между собой и вышли с большими потерями. Грузины потеряли Абхазию и Южную Осетию, азербайджанцы потеряли Карабах, а армяне – потеряли Армению. То есть она стала формально независимой, а де-факто неоколонией России. Чему армяне, с одной стороны, несказанно рады, потому что Россия гарантирует ей безопасность, который они понимают как безнаказанность за оккупацию Карабаха, а с другой, чрезвычайно недовольны, потому что русское ярмо все время натирает шею, и по этой причине армянскому народу больно. Иногда больно до слез. Но терпят. Из-за Карабаха».

Представление, что тебе все должны и кто-то виноват во всех твоих бедах – крайне непродуктивная картина мира: и для человека, и для народа, и для страны. За все надо платить: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Армяне считают Карабах своим по историческому праву, международное сообщество признает юридическое право Азербайджана. Но решать эту проблему миром никто не торопился. Никто не хотел уступать. Тогда предложение, от которого никто не смог отказаться, нашлось у России.