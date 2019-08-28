Как в Кургане чиновникам закручивают гайки

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28 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Россия строит новые корабли для освоения Арктики

«Восточная верфь» спустила на воду уникальный танкерФото: Юрий Смитюк/ТАСС
На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики

Болсонару – автор таких «хитов», как «Пиночет должен был убить больше людей» и «Я вас не изнасилую, потому что вы не достойны»Фото: Adriano Machado/Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался извиняться перед президентом Франции и его женой, которых ранее оскорбил. Вместо него «тысячу раз» извинился писатель Пауло Коэльо, наряду со всей бразильской интеллигенцией шокированный происходящим. Болсонару называют «самым невыносимым главой государства в мире» – и для этого есть основания. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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Русским надо учиться рассказывать о себе

Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...
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Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак

Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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    Как Россия вызволяла своих граждан

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

    Слабые звенья «Большой семерки»

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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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          • Нет

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          • Им просто повезло

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              Как в Кургане чиновникам закручивают гайки

              Основные областные города, включая донельзя изношенную столицу, по расчетам Шумкова, можно привести в человеческий облик за пять лет   28 августа 2019, 16:25
              Фото: vk.com/kurgan_region
              Текст: Юрий Васильев,
              Курган – Москва

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              Курганская область давно и плотно обосновалась в ряду наиболее проблемных регионов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, что именно и. о. главы Курганской области Вадим Шумков делает для того, чтобы переломить ситуацию и улучшить жизнь в Зауралье.

              – Если запорете БКД, – оборачивается Вадим Шумков к коллегам, заполнившим инспекционную «газель», – то портрет одного из вас я повешу во-от на этом здании. А портрет второго – на соседнем. С подписью «Их разыскивает город Курган».

              «Безопасные и качественные дороги», она же БКД – нынче едва ли не самая актуальная для Кургана программа. Наряду с аналогичной по благоустройству. Где в городе не ремонтируют улицу – более сорока километров одновременно, – там, скорее всего, перекопан тротуар. Или тротуар уже закопали. Или улицу уже отремонтировали. Или поставили и то и другое в ближайшие планы – которые, стало быть, очень желательно не запороть.

              – А знаете, в чем главная угроза? – спрашивает Шумков. – Что рисовать ваши портреты тоже буду я!

              На самом деле очередным объездом города – по спонтанному маршруту, с единственным звонком в мэрию «Ну что, в субботу, как всегда?», в компании десятка курганских и областных чиновников – Вадим Михайлович, скорее, доволен.

              – В октябре 2018 года впервые проехал вот по этой улице Омской, – вспоминает Шумков первые дни в качестве и. о. губернатора Курганской области. За окном – длинная окраинная трасса, вьющаяся вдоль строительных магазинов, пустырей и частных одноэтажек. – Сеном торговали, чуть ли не навозом. А теперь практически праздник какой-то…

              Квадрат за квадратом

              Основные областные города, включая донельзя изношенную столицу, по расчетам Шумкова, можно привести в человеческий облик за пять лет.

              – Ехать по хорошей дороге, по освещенной улице – не было даже в центре Кургана нормального освещения, теперь есть… Ехать по всему этому вдоль классного тротуара к отличному скверу – все это правильно само по себе, – рассуждает и. о. главы региона. – Если на это наложить хорошо работающий аэропорт – не один, а два-три рейса в Москву ежедневно, и раз в неделю в Питер, и еще в Крым летом, да пару раз в неделю на севера, потому что вахтовики, – то в принципе-то из города уезжать и незачем. А если к этому прикрутить несколько крупных компаний-работодателей, превратить старые промышленные площадки в индустриальные парки…

              Площадок здесь изрядно: Зауралье и его столица – это прежде всего оборонка. На заводе колесных тягачей, с 2011 года покойном, при Вадиме Шумкове уже успели отремонтировать четыре блока, то есть 30 тысяч квадратных метров. На подходе договоренность с Курганским машиностроительным заводом. Там дела получше: предприятие работает, недавно вошло в структуру «Ростеха». Предмет переговоров – уже 60 тысяч «квадратов» ранее брошенных цехов.

              – Через федеральный центр попробуем обустроить для курганских заводов особую экономическую зону, чтобы были налоговые льготы, – объясняет и. о. губернатора.

              – А если с ОЭЗ не получится?

              – В любом случае будет отличная привлекательная площадка, – говорит Шумков. – У КМЗ есть семь тысяч человек, которые умеют работать по металлу, причем речь идет о высокоточных работах. А вся нефтянка – это именно такие работы по металлу. Привозил в Курган наших нефтегазовых гигантов – смотрят, думают, какая продукция им может быть интересна. Активно думают…

              Бежать смысла нет

              Что уже есть за пределами Кургана – это три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): Варгаши, Катайск, Далматово. При них, объясняет и. о. главы Курганской области, будут сформированы индустриальные парки:

              – Такой подход даст более-менее стабильный рост экономики. Нормальные рабочие места для людей.

              – Думаете, вы первые на это надеетесь?

              Вопрос не праздный, по свежим следам поездки в соседнюю для Зауралья Челябинскую область. Там в Верхнем Уфалее некогда отвели под ТОСЭР целый никелевый комбинат. Идеальная инфраструктура. И за два года – четыре резидента, меньше ста работников.

              – Не ТОСЭР, а…

              – Слово на бумаге? – подсказывает Шумков. – Знаем разный опыт, видели. В Уфалее что с социалкой?.. Ага, я так и думал. А при развитии среды проживания – полетит, никуда не денется. И у соседей, и у нас.

              Если говорить коротко, то социалка в Курганской области убита везде и вся. Заменить все, везде и сразу Вадим Шумков обещать не может. А вот в основных райцентрах – берется и уже делает:

              – Те же Варгаши, 28 километров по трассе от Кургана. Планируется девять заводов. В самом поселке Варгаши такого количества работников нет. Значит – что? Агломерация с ближайшими населенными пунктами. На какой основе? На основе улучшения жизни.

              Жизнь улучшается так: одну среднюю школу ремонтируют полностью, вторую частично. Впервые за сорок лет дождались ремонта больница и детский сад. Плюс въезд в поселок. Плюс пока что несколько километров асфальта в центре Варгашей...

              – Если будет работа и нормальная жизнь, плюс свое хозяйство, своя корова – куда ты побежишь из региона? Смысла же нет, – уверен врио губернатора. – И так далее, по всем намеченным точкам.

              SOS: появились деньги

              Среди афоризмов от Вадима Шумкова, успевших укорениться в курганском быту – «есть две неприятности: когда денег нет и когда деньги есть».

              – Это не афоризм, а истина актуальной жизни, – уверяет и. о. главы Курганской области. – Мы убеждаем федеральный центр, получаем деньги, выделяем их районам – и не можем эти деньги нормально проторговать. Потому что либо а) не заявляются подрядчики, либо б) подрядчики некачественные. Есть в индийском деловом языке такое понятие – «карма подрядчика», так вот у таких карма не чищена с самого начала… Либо в) технические задания готовятся безобразно – без расчетов и реальных обоснований.

              Культура муниципального заказа, констатирует Шумков, в регионе практически отсутствует:

              – Все делается кустарно. Даю обещание жителям, выделяю деньги – обещание не выполняется, потому что торги не проходят. Серьезнейшая проблема, будем решать...

              Типичный случай Зауралья: в поселке Мишкино – это полтора часа езды от Кургана – не могут поставить давно обещанный ФОК. Причина – пункт а) по Шумкову: никто из подрядчиков на торги не заявился. ФОК, если что, типовой. Значит, с проектно-сметной документацией особо возиться не придется – ни по утверждению, ни по тратам на эту самую ПСД, а это, между прочим, миллионы. Почему бы ближайшей строительной компании не выйти на торги и не заработать относительно быстрые деньги – решительно непонятно.

              – Раз непонятно, то и найдите мне эту ближайшую компанию, – сощуривается Шумков. – Для областных строителей объем контракта уже под сто миллионов рублей считается большим. ФОК стоит дороже. Большие игроки на территории области уже загружены, им этот ФОК ни к чему. А сильных строителей-середняков в регионе пока просто нет. Когда денег и заказов было на порядок меньше – не было загрузки, не было и компаний. Заказ вырос – привлеченные деньги, деньги нацпроектов, – а работать некому.

              – Но ведь кто-то работает уже сейчас?

              – Сейчас много тюменских коллег пришло, спасибо им, – говорит и. о. губернатора Курганской области. – Я с «нулевых» работал в администрации Тюменской области. Никогда ни о чем для себя не просил. Теперь попросил прийти к нам сюда. Ко мне прислушались. Знают, что прошу для дела…

              «Впервые в жизни начали работать»

              Привлекать руки и особенно деньги на их оплату – отдельная песня, учитывая финансовые реалии Зауралья. Глубочайшая дотация – 27 миллиардов регионального бюджета поступает «сверху», и это раз. Два – госдолг, чуть недотягивающий до собственных доходов губернии; а зарабатывает Курганская область 19 миллиардов. В итоге – один из десятки беднейших регионов России, с собственным специальным куратором от правительства. Правда, с куратором повезло: Антон Силуанов, первый вице-премьер и глава Минфина – министерства, за которым по любым проектам всегда остается последнее слово.

              – Госдолг тяготит прежде всего морально – хотя, конечно же, платить придется, – говорит Шумков. – Он бы не тяготил и морально, если бы я видел, куда эти 16 миллиардов были вложены. А они, – и. о губернатора делает паузу, – прожраны.

              – И что делать?

              – Прежде всего искать резервы…

              В этом деле Вадиму Шумкову приходится – практически по-ленински – крутиться, крутиться и крутиться. Начиная с относительных мелочей – вроде договора аренды городского сада в Кургане. До прихода нынешней команды арендаторы платили по пять тысяч рублей в месяц за семь гектаров. Привести высокие договаривающиеся стороны в чувство – и в соответствие с реальной стоимостью вопроса – хоть и не без труда, но удалось.

              Сложнее выходит, к примеру, с областным лесом. 94% на 1 января 2019 года были в аренде. И чаще всего – на специфических схемах хозяйствования.

              – По-русски говоря, все леса тут оказались частными. Абсолютный рекорд по России, – объясняют в региональной администрации. – Гнали лес-кругляк, что вообще ни в какие ворота. Курс – Казахстан, расчет – наличман, переработка и налоги стремились к нулю. Наводим порядок. Трудно.

              Искусство кройки по-кургански уже принесло, к примеру, более 230 миллионов рублей в областную систему здравоохранения. Вадим Шумков ни на этой, ни на прочих цифрах экономии останавливаться не собирается.

              – Количество муниципальных сотрудников в «богатейшей» Курганской области на тысячу человек – в два с половиной раза больше, чем в «нищей» Тюменской области, – не без сарказма сообщает и. о. главы Зауралья. – Бюджетных учреждений на тысячу человек здесь больше в два раза... А собственный доход бюджета у нас меньше в девять раз. Если это называть экономикой, то я, видимо, чего-то недопонимаю в этой жизни…

              С Шумковым чиновничеству тяжело, это правда. Разносы – впрочем, строго по выявленной фактуре – и «подтягивание верхней гайки», как называют в Зауралье управленческий стиль нынешнего и. о. губернатора, стали нормой аппаратной жизни и в Кургане, и особенно по районам. Авторство очередного изречения, настойчиво приписываемого Вадиму Михайловичу – «коллеги, это вам не работать тяжело стало, это вы впервые в жизни начали работать» – Шумков не подтверждает и не опровергает. Вместо этого он предлагает сделать еще несколько акцентов на то, что считает «прожранным»:

              – Сейчас мы делаем два пристроя к школам, поселки Канаши и Сафакульево. Это большая часть выделенного нам по соответствующему нацпроекту – 1 миллиард 300 миллионов. 16 миллиардов госдолга – это плюс-минус три десятка школ. Или под сотню детских садов – где новых, где отремонтированных, чтобы потом десятилетиями об этом не думать... Я был бы доволен таким результатом. Надеюсь, что даже при нынешних вводных жители будут довольны нашими результатами.

              «Деньги у меня государевы»

              В Курганском лицее для одаренных детей – лес, тишина, благодать – идет форум молодых предпринимателей.

              – Меня волнует отток населения, – берет слово Светлана, директор агентства по недвижимости.

              – Продавать некому, – понимающе кивает Шумков.

              Отток действительно велик. По официальным данным, в прошлом году из Курганской области (835 тысяч жителей) уехали 10 тысяч человек. И так – стабильно, ежегодно, плюс-минус тысяча-другая. Это без учета исканий лучшей жизни, не требующих смены регистрации.

              Безработица – почти на 5% выше средней по УрФО – лишь одна из причин. В частности, действенной программы помощи молодым семьям в области просто не было. Зато региональный материнский капитал – был такой – Шумков в свойственной ему манере определяет как «надувательство». Впрочем, имеет право:

              – Объявили по 350 тысяч рублей на 650 человек. А деньги завести почему-то забыли. Гасили эту задолженность мы, с огромным трудом...

              В числе новых работающих программ для молодых – льготы на индивидуальное строительство. Бесплатный участок для хозяйства и отдельная гордость – цена на комплект для постройки деревянного дома и бани: 105 тысяч рублей. Лес местный, убереженный от схем с «наличманом» и прочих махинаций. Начиная от первого ребенка – еще больше льгот.

              – Вы купили однокомнатную квартиру на 17-м этаже? И у вас там будут расти дети? Не смешите, – говорит Шумков. Не то молодым бизнесменам, не то жителям, раздумывающим об отъезде.

              – Гетто. Лезем в этажи, как будто у нас не одна седьмая часть суши. Услуги, за которые вы платите управляющим компаниям, оказываются коряво, часть денег присваивается. Да еще взносы на капремонт, до которого еще надо дожить. А так – ваш дом. Собственный.

              «Кто нужен государству – зависимый человек или хозяин?» – спрашивает Шумков. И сразу отвечает:

              – Мне – хозяин нужен.

              Бизнесмен Илья просит помочь профинансировать новую скотобойню. Шумков не против. Вроде бы.

              – Единственный вопрос – кого забивать собираетесь? – интересуется и. о. губернатора. – Субсидии-то найти можно, да вот поголовье крупного рогатого скота не растет. Новые, с иголочки, бойни стоят пустые. А бойня, как вам известно, работает на поток и живет с потока... А деньги у меня государевы. Мне будет жалко, если дело не пойдет. Расчеты сделайте, если экономика сойдется – я вас первый поддержу.

              «Кто, кроме тебя самого?»

              Аграрный сектор – то, что, по мнению полпредства в УрФО и лично Николая Цуканова, может помочь Курганской области найти свою нишу в окружном разделении труда. Такая ниша, уверен Вадим Шумков, не только существует, но и немало обещает:

              – Сделаем три завода по рапсовому маслу – с прицелом на экспорт: Китай его берет хорошо. Думаем, что делать по зерну. У нас 700 тысяч тонн переизбыток, перепродавцы тянут его кто куда, но цены не дают.

              Значит, переработка – не просто пожелание из центра, а жизненно важное дело. Вопрос, во что перерабатывать избытки урожая.

              – Рынок лизина заполнен до отказа, – рассуждает Шумков. – Варианты переработки – лимонная кислота, молочная кислота, фруктоза... Своей лимонной кислоты в России мало. Но необходимы технологии и много места.

              Мясо и молоко – тоже переработка. Традиционный «бизнес» Курганской области, еще при Советах – тушенка и сгущенка. А еще раньше здесь работали маслобойные заводы и артели – в основном на европейский рынок.

              – Сейчас таких маслобоен – десяток на всю Западную Сибирь, – говорит Шумков. – Хорошо бы возродить эту отрасль, имея в виду экспорт в тот же Китай.

              – Где взять людей в агросектор при таком оттоке?

              – Отток действительно проблема. В моем родном селе Шастово – это Варгашинский район, семьдесят км от Кургана – меньше 300 человек живет, – говорит Шумков. – Старики, женщины, детей немного и дюжина мужиков от 25 до 50. Большинство из них в жизни своей работали несколько раз, и все заканчивалось нервным срывом.

              Следует щелчок пальцами по горлу – резкий, звучный.

              – А у себя под боком – сотни невозделанных гектаров, – продолжает Шумков. – Возникает вопрос: где людям не повезло? Нет, я понимаю: живем, ждем подвига, подвига не происходит, начинается вино. Пьем либо сбегаем – в Тюмень, в Екатеринбург, в Москву. И потом жалуемся, что жить некому. Но кто тебе должен работу на земле создавать, кроме тебя самого?

              Самое главное, вновь повторяет Вадим Шумков – создать для людей нормальные условия для жизни. Чтобы компании на этой основе могли строить заводы, а агробизнес – фермы и переработку.

              – Господь многое за нас продумал. Здесь климат – намного лучше, чем в других регионах УрФО. И экология лучше, если убрать страшилки, – уверен и. о. главы Курганской области. – Остановить отток и обеспечить развитие можно только одним способом: показать людям, что человеческая жизнь возможна и здесь. Непросто, но вполне реально. Чем, с вашего позволения, и займемся.


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