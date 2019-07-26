Как вылечить Челябинск от депрессии

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26 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...

Ветер истории дует с Востока

Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...
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Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Как вылечить Челябинск от депрессии

              Челябинские промышленные пейзажи мало способствуют оптимизму   26 июля 2019, 19:05
              Фото: Юрий Васильев/Взгляд
              Текст: Юрий Васильев, Челябинская область – Москва

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              На минувшей неделе Челябинск, где в 2020 году запланировано проведение саммитов ШОС и БРИКС, лишился наиболее статусной части мероприятий – встречи в верхах, которая теперь пройдет в Санкт-Петербурге. Почему это обстоятельство не слишком расстраивает Алексея Текслера? И что именно делает и.о. губернатора Челябинской области для того, чтобы вернуть уральскому региону перспективы.

              - Moving up slowly, inertia creeps, – звучит под сводами дома культуры в Нязепетровске, Челябинская область. Под композицию группы Massive Attack двигаются подростки из танцевальной студии – видимо, изображая медленно подкрадывающуюся инерцию. На каждом из них фиолетовая майка с названием студии: «Светлое настоящее».

              - А что с кондиционером? – не отрываясь от номера, вполголоса спрашивает Алексей Текслер у Любови Иванько, начальника отдела культуры Нязепетровского района.

              - Вот кондиционеров у нас нет вообще, - признается Любовь Валерьевна. – Нигде.

              В светлом настоящем Нязепетровска – 12 тысяч жителей. Последнее место в региональном рейтинге официальной безработицы – целых 7% при средних по области 1,3. Дороги, по которым в Нязепетровск не ходят даже автобусы из районных сел: перевозчики уходят с линий из-за состояния асфальта – там, где он еще есть. Максимальная отдаленность к северу от Челябинска, почти 250 километров. И, по последним опросам, 60% жителей района, не верящих в возможность улучшения.

              Жителей можно понять, увидев, к примеру, Нязепетровскую районную больницу. Сталинский ампир с причудливой лестницей и террасой, каменными вазонами у входа, колоннами. Ремонта, кажется, здесь тоже не было лет семьдесят. Ни снаружи, ни тем более внутри.

              - А вы из Москвы приехали? – спрашивают медики - Ну да, до столиц нам далеко...

              Почему же далеко. Как раз нечто подобное автор статьи наблюдал в центральной республиканской больнице «Джамхуриат». В Кабуле, в 2001 году – сразу же после того, как из столицы Афганистана выгнали талибов. А хирургическое отделение и вовсе один в один с афганским.

              - Больница в ужасном состоянии, - видно, что и.о. губернатора старается подбирать корректные определения. – Перечень основных проблем передаю министру здравоохранения, часть будем решать немедленно. Давно не видел таких больниц.

              Зато в моногороде Нязепетровске есть работающее предприятие – оставшийся с советских времен завод башенных кранов. 400 рабочих мест - в три раза меньше, чем было при Советах. Или 56% экономики Нязепетровского района. Смотря как считать.

              - Хороший завод, при всех понятных проблемах, – подчеркивает Текслер, осмотрев цеха с выкрашенными в оранжевое секциями кранов. – Строительная отрасль подсела в целом по стране. А вот если заняться буровым оборудованием для нефти и газа - тут есть перспектива для вас. Обращусь в Минэнерго, чтобы включить вас в программу импортозамещения.

              - А это реально? – спрашивает кто-то из заводчан.

              - Вполне, - отвечает Текслер, бывший несколько лет первым замминистра энергетики России.

              «Мы не пускаем, но их все больше»

              Ворота «Уфалейникеля» на окраине соседнего с Нязепетровском города Верхний Уфалей раскрыты настежь. На въезд - поскольку предприятия уже давно ничего не отгружает. История обычная: в начале прошлого века здесь открыли месторождения никелевой руды, а в 1930-х построили комбинат – ставший градообразующим для Верхнего Уфалея, где железные руды плавили с XVIII века.

              Некогда «Уфалейникель» давал 15% внутреннего рынка – второе место, после «Норникеля». Теперь – ноль: месторождение истощено, два года назад предприятие признали банкротом. Верхний Уфалей, где жителей – под тридцать тысяч, стал соседом Нязепетровска и по официальной безработице: второе место в областном рейтинге.

              (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              "Уфалейникель". Точнее, то, что от него осталось (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Сейчас «Уфалейникель» - огромные заброшенные площади с грудами металлолома. При том, что площадка – клад для тех, кто соберется наладить здесь производство, причем любое. «Инфраструктура, коммуникации, электричество, газ – все же есть», - подтверждает перспективы Текслер. Есть и статус ТОСЭР, предполагающий огромные льготы. Но резидентов пока всего лишь четверо, и у всех, вместе взятых - менее ста рабочих мест. В масштабах Верхнего Уфалея – ни о чем.

              - В ручном режиме рассылаем приглашения – во все концы России: «У нас есть ТОСЭР, приходите», - рассказывают управляющие. – Интерес есть, но процесс не быстрый, и люди к нам охладевают.

              Пока что вокруг «Уфалейникеля» постоянно активны лишь любители бесплатного металлолома. «Мы не пускаем, - говорят на площадке. – Но их все больше, и круги все уже».

              - Слово «депрессивные» мне не нравится, - поправляет спецкора ВЗГЛЯДА Алексей Текслер, когда разговор заходит об увиденном в северных моногородах Южного Урала. – Сложные – да. Безработица дает основное количество проблем. У людей отрицательные настроения с точки зрения перспективы развития. А проблемы с объектами эти настроения просто усиливают, вот и все.

              Цитата про «ужас, но не ужас-ужас-ужас» Текслеру не нравится еще больше, чем определение «депрессивный регион»:

              - Есть много нерешенных проблем, которые надо решать, и люди этого ждут. Причем во всех сферах. Чем-то отдельным похвастаться сейчас вряд ли возможно. Есть хорошие примеры в каждом муниципалитете, свои отдельные достижения. Но сказать, что есть какой-то идеальный пример района или городского округа, где все хорошо – нельзя. Пока нельзя, – тут же добавляет и.о. губернатора. – Роль областного центра – корректное ведение такой политики, чтобы дать импульс к развитию, выстроить приоритеты – и в рамках приоритетов имеющиеся проблемы решать.

              * * *

              - Куда, блин? – почти кричит кто-то из нязепетровских руководителей. Алексей Текслер не слышит – то ли далеко, то ли мешает опять зарядивший ливень. И.о. главы Челябинской области спускается по заросшему травой косогору и осмотреть опоры аварийного моста через реку Уфу. Объекта, которого в программе визита не было.

              «Развороты Текслера» – понятие, с которым за три месяца ознакомились не только жители Челябинской области. Здесь-то уже все поняли: о том, что врио может ограничиться только заранее выбранными объектами, лучше забыть. Та самая больница и вот этот мост, у которого стоит табличка «Проход запрещен» – как раз такие, внеплановые точки.

              Мосту около полувека. Кому заниматься его ремонтом – неясно. Ни у железнодорожников – ветка проходит тут же, – ни у градоначальников, ни у завода башенных кранов объект на балансе не значится. Зато трещина в мосте по всей длине, шириной в две ладони. А ездить по мосту приходится. В ту же больницу, например.

              - Будем выходить на руководство РЖД, – сообщает Текслер, поднявшись по косогору. – Надо разбираться, и срочно. Других вариантов нет.

              * * *

              Закрыть все дорожные проблемы, вызванные более чем двадцатилетним недофинансированием, за несколько лет невозможно, объясняет и.о. главы Челябинской области:

              - А вот выбрать приоритеты, поделиться ими с людьми, выйти на решения – необходимо. Если вот именно по этой дороге доставляют детей в школы, а больных – в больницу; или вот на этой территории имеется некий экономический потенциал, и дорога является его проводником для региона... Мы договорились сделать краткосрочную программу на три года и долгосрочную – на шесть по всему, что касается дорожного строительства. Чтобы приоритеты были сформулированы в понятном для наших жителей формате. Это в любом случае лучше, чем каждый год обещать людям ту или иную дорогу – и десятилетиями эту дорогу не делать.

              По здравоохранению – к которому, понятно, относится и Нязепетровская больница – дело обстоит чуть иначе.

              - Основной упор в последние годы делался на так называемый третий уровень – федеральные и региональные медицинские центры. Они у нас неплохо укомплектованы и оборудованием, и врачами, – констатирует Текслер. – А что касается второго уровня – районных и городских больниц, и особенно первичного звена – поликлиник, куда в первую очередь обращается большинство людей... Здесь был очевидный недостаток внимания. И надо эту ситуацию развернуть. Мы планируем сделать в ближайшие годы более 120 ФАПов. Либо реновировать старые, либо открыть новые.

              120 с лишним ФАПов – это хорошо, кто бы спорил. Другой вопрос, что больше восьми десятков пунктов в регионе не работает. Потому что нет фельдшеров.

              - Чем дальше от Челябинска, тем программы «Земский фельдшер» и «земский доктор» работают хуже, – подтверждает Текслер. – Нужны новые, может быть, нестандартные решения. Мы можем многое добавить на уровне области к нацпроекту «Здравоохранение» и другим программам федерального значения. И, разумеется, мы это сделаем.

              * * *

              В Челябинск с севера Южного Урала возвращаемся за полночь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД здесь уже в десятый раз. Из челябинских знакомых за три года осталась дай бог, если половина. Все живы, тьфу-тьфу-тьфу – но разъехались с концами: Екатеринбург, Москва, Питер.

              - Что сделать, чтобы остальные задержались, Алексей Леонидович?

              - Для меня основная задача – развернуть ситуацию, чтобы для большинства жителей, особенно крупных городов, исчезло ощущение того, что область не развивается и не имеет перспектив, - отвечает Текслер. – Это совершенно не так: перспективы есть.

              - Чего нет?

              - Экономической составляющей. Реальные доходы людей в последние годы не росли, а падали.

              - Как и везде.

              - Но здесь промышленный регион, - парирует и.о. губернатора. – И при определенных обстоятельствах здесь ситуация могла бы быть не как везде.

              Дышать трудно даже местным

              Вторая составляющая, по Текслеру – экологический фактор, который на фоне падения доходов усиливает любой негатив. Тут даже при всем желании не поспоришь: для Челябинска и области в целом экология и выбросы той самой промышленности – проблема, кажется, из разряда вечных. Что при больших доходах, что при маленьких.

              Обычная среда в конце июля. Плотный слой желтой пелены над Челябинском. Дышать трудно даже местным, не говоря о приезжем спецкоре газеты ВЗГЛЯД. Одни пеняют на пожары в сибирских лесах – мол, продукты горения ранее накрыли Екатеринбург, а теперь добрались и сюда. Другие же традиционно указывают в сторону челябинских промышленных гигантов.

              Правы и те, и эти. Сибирские пожары, конечно, никто не отменял. Столь же реален, однако, и устойчивый привкус марганцовки утром четверга. «С вероятностью 99 и 9 в периоде это означает, что постарались граждане металлурги с завода [такого-то]», - сообщает тебе первый челябинский приятель, которого ты побеспокоил в мессенджере. Другие знакомые постепенно подтверждают вердикт первого. И, раз уж зашел разговор, снабжают кучей иных народных примет - чтобы, если что, отличать одни выбросы от других. Не марганцем же единым - есть и кроме. И этого «кроме» и в Челябинске, и в Магнитогорске, и по всей здешней атмосфере очень и очень много. «Поздравляю с новой пропиской в славном городе Че», - на прощание язвит один из собеседников.

              (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Несостоявшиеся "Крылья" — ключевой объект саммита в Челябинске (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Отчасти поэтому недавнее сообщение, что Текслер договорился с компанией «Мечел» о снижении выбросов в атмосферу, на что компания отрядит до 2024 года 10 миллиардов рублей, принимается особенно близко к сердцу.

              - У нас есть февральское поручение президента, по которому неделю назад Госдума приняла закон о квотировании выбросов. Есть двенадцать пилотных городов, из которых два наши – Челябинск и Магнитогорск: с января 2020 года вводятся квоты. Есть закон о квотировании выбросов. Есть моя инициатива о челябинском региональном экологическом ГОСТе – куда более жестком, чем федеральное законодательство, – перечисляет Текслер. – Все это должно привести к существенному снижению выбросов. И в абсолютных цифрах, и по отдельным позициям. Например, к снижению до нуля выбросов канцерогенных веществ.

              Соглашения – не только с «Мечелом», но и с Магнитогорским комбинатом. На подходе другие предприятия. Это очень важно, объясняет Текслер: конкретный объем мероприятий – и, соответственно, конкретные инвестиции в снижение выбросов.

              - Есть необходимость осознания новой реальности – когда предприятия понимают: для успешной работы на территории нашего региона нужно принимать полную ответственность за экологию, – подчеркивает и.о. губернатора. – Поэтому соглашения были подписаны добровольно, правила игры были приняты до вступления в силу нового закона о квотах на выбросы. Это была наша принципиальная позиция.

              - Принципы – отлично. А как быть с контролем за пониманием новой реальности?

              - Контроль – в том, что уважаемым предприятиям придется соблюдать не только федеральное природоохранное законодательство, но и региональный ГОСТ, – объясняет Текслер. – Фактически это будет означать, что вокруг любого завода будет такой мониторинг окружающей среды, что в случае малейших отклонений мы будем такие предприятия останавливать до выполнения наших требований.

              Очередное расхожее определение – «войны не будет, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется» - Текслер встречает сдержанным кивком. Но вот что любопытно: экологическое законодательство действует довольно давно. Документы по выбросам – с самыми весомыми подписями – также появлялись исправно. Однако до прихода нынешнего и.о. главы Челябинской области тот же «Мечел» не особо торопился расстаться с 10 миллиардами на очистные сооружения. Да и прочие гиганты тоже не горели желанием встать в ряд экологических передовиков.

              - Все наши основные предприятия достаточно ответственны, чтобы пойти на подобные решения без каких-то дополнительных разменов, – дипломатично уходит от деталей и.о. губернатора. – Скажу лишь, что все переговоры я вел сам.

              * * *

              - Экология очень влияет на настроения людей, - констатирует Текслер. – Но есть и еще одна, третья составляющая. В Челябинске нет реально прорывных объектов в городской социальной сфере, инфраструктурных прорывов – дороги, благоустройство, развитие городских пространств. Ничего этого нет. Челябинск выглядит не как областная столица, и все это признают.

              - Смотря с чем сравнивать. Если с Екатеринбургом – одно дело. С Курганом – совсем другое.

              - Естественно, с Екатеринбургом, Уфой, Казанью, - перечисляет Текслер. – Город должен выглядеть столично, со всеми вытекающими. Это тоже влияет на самоощущение жителей. И у нас есть все основания направить бюджетные ресурсы в эту сторону.

              Но и бизнес, напоминает Текслер, должен быть социально ответственным – и как работодатель, и как социальный партнер региона:

              - Пока что примеры вложений в социальную сферу Челябинска, к примеру, привести тяжело. Инфраструктура, общественный транспорт, многое другое – все это выглядит не соответствующим сегодняшнему времени. По совокупности все это дает те настроения, о которых мы говорим. Значит, надо исправлять – и все предпосылки к этому есть.

              Без заваренных люков и перекрытых дорог

              - Это было общее решение, я принимал участие в его подготовке, – отвечает Текслер на вопрос, когда именно он узнал о том, что саммит ШОС и БРИКС в 2020 году пройдет не только в Челябинске, но и в Санкт-Петербурге.

              Понятно, что решение было принято не спонтанно. Не на встрече с Владимиром Путиным, который на прошлой неделе приезжал в Магнитогорск. Да, все средства, которые были запланированы, до региона дойдут. Более того, на подходе - еще пять миллиардов рублей, на дороги. Но при всем этом решение разделить саммит на встречу в верхах и все остальное было принято, что называется, по ситуации. Сложившейся задолго до нынешнего марта, когда Текслер был назначен управлять Челябинской областью.

              Расположившийся сразу на двух берегах реки Миасс конгресс-центр «Крылья», один из главных объектов саммита, лучше всего видно с достраивающейся эстакады. Хотя смотреть особо не на что – «Крыльев» нет. Есть два фундамента по обе стороны Миасса. Мостовое перекрытие между ними. Медленно, но усердно трудящаяся над фундаментами и «мостом» бригада рабочих. За скобками – годы согласования проекта, выбора застройщика и подрядчиков и много чего прочего. По факту торпедировавшего и сроки строительства, и саму стройку.

              Перспектива, о которой спецкору газеты ВЗГЛЯД рассказали в администрации Челябинской области, такова: завершить нулевой цикл, затем провести благоустройство прилегающей территории. На дальнейшие работы по конгресс-центру бюджетные средства выделяться не будут. Кто достроит «Крылья»? «Потенциальные инвесторы. Возможно, иностранные. Переговоры активно ведутся, прогноз обнадеживающий», – подытоживают в администрации.

              (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              И.о. губернатора лично ходит по объектам. Нязепетровск, завод башенных кранов (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Действительно, большинством объектов «мероприятий саммита» все эти годы традиционно занимаются именно частники. Компании, которые собираются эти объекты использовать, когда разъедутся гости. Гостей же и так ожидается немало – три десятка мероприятий в Челябинске никто не отменял и отменять не собирается. Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров ШОС и БРИКС, форум по урбанизации, спортивные игры БРИКС...

              - Все мероприятия саммита пройдут в Челябинске. Все, кроме одного – встречи глав государств, которую примет Санкт-Петербург. А самые масштабные мероприятия пройдут у нас, на самом высоком уровне. С участием министров, крупнейших экспертов, – гарантирует Текслер. – Все будет у нас. Большие серьезные мероприятия, список которых пополняется. Только что мы договорились с международной организацией онкологов провести конгресс специалистов из стран ШОС и БРИКС. Это еще как минимум триста гостей.

              И при этом, подчеркивает и.о. главы региона – никаких ограничений и дискомфорта для горожан. Ничего, что обременяет город во время визита первых лиц. Тем более – тридцати первых лиц:

              - Не думаю, что заваренные люки и полностью перекрытые дороги – то, о чем мечтали жители нашего города. Вот этого и не будет. На наших улицах будут гости. Много гостей, которые потом расскажут о Челябинске, о нашем регионе.

              - Но пройдут мероприятия саммита – и какая большая мечта останется у Челябинска?

              - Слушайте, у нас большая мечта – чтобы у нас в городе и регионе порядок был. Саммит как мечта? Лично я не уверен в такой постановке вопроса, - парирует Текслер. – Мечта, чтобы на улице дышалось легко – вот тут уверен. Чтобы у нас были объекты, соответствующие статусу областного центра. Чтобы дороги были хорошие. Чтобы у людей доход был... На трех-четырех днях мы теперь сэкономим миллиарды рублей. И потратим их на социальную сферу.

              - Куда, например?

              - Больницу в Нязепетровске видели?

              - Видел.

              - Вот я очень хочу увидеть в Нязепетровске больницу. Не эту. А новую, оснащенную по последнему слову. Полностью укомплектованную хорошими специалистами, - говорит Текслер. – И еще десятки больниц и поликлиник хочу увидеть... Вот она, мечта. И моя, и людей. И далеко не единственная, можете мне поверить.


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