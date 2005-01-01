Гайдару суждено быть проклятым и забытым

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 23:05  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Гайдару суждено быть проклятым и забытым

            Покойный Егор Гайдар, как и ныне здравствующий Анатолий Чубайс, – это символ либеральных реформ, двуглавый «гайдарочубайс»   19 марта 2019, 22:15
            Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
            Текст: Антон Крылов

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            ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного персоне Егора Гайдара. Несмотря на то, что внук революционного писателя всего полгода занимал пост и. о. премьер-министра и шансов на утверждение его кандидатуры парламентом не было, реформы начала 1990-х годов ассоциируются именно с его фамилией. А результаты опроса говорят сами за себя.

            Следует подчеркнуть, что, оценивая Гайдара, граждане России дают оценку не его личности, а всей экономической политике первых постсоветских лет.

            Итак, реформы Гайдара положительно оценивает один процент от опрошенных. Это в семь раз меньше, чем в 2010 году. Точнее, это вообще ничто, так как погрешность опроса составляет 2,5%.

            Еще 15% опрошенных полагают, что реформы были болезненны, но необходимы. Их почти в два раза меньше, чем в 2010-м, когда было 29%. Еще 10% считают, что реформы были вообще не нужны – прежде так думали 15%. Незначительно увеличилось число тех, кто затруднился с ответом – с 26% до 30%.

            Наконец, 44% (то есть почти половина) уверены, что реформы Гайдара оказали разрушительное воздействие на экономику страны. В 2010 году так думали 23%, рост значительный, притом что за последние три года оценка мотивов и действий реформаторов изменилась незначительно.

            Если в 2016 году позиции «Они действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей» придерживались 31%, то сейчас – 32%. Тогда с мнением «Они сознательно разрушали экономику нашей страны и добились в этом больших успехов» были согласны 49%, теперь – 44%.

            Увеличение числа неопределившихся вызвано естественными причинами. Сложно иметь ярко выраженное мнение о человеке, о котором ты мало знаешь. Известность Гайдара превышает 95% только среди людей, которым больше 44 лет. Среди рожденных после 1995 года о нем ничего не знают 43%, а в поколении от 24 до 34 лет – около трети опрошенных.

            Только 3% граждан России в возрасте от 18 до 24 лет утверждают, что хорошо знают Егора Тимуровича.

            Картина складывается вполне однозначная. Старшее поколение помнит Гайдара и ненавидит его реформы и их последствия. А молодежь не знает, кто это такой, соответственно, ничего не может сказать о его экономической деятельности.

            Тут можно было бы поворчать про «поколение ЕГЭ» и про то, что нация, которая не помнит о прошлом, не имеет будущего. Но этот тот случай, когда осуждать молодежь, в общем-то, не за что.

            Покойный Егор Гайдар, как и ныне здравствующий Анатолий Чубайс, – это символ либеральных реформ, двуглавый «гайдарочубайс», с которым для подавляющего большинства граждан России ассоциируется все плохое, что было в 1990-е годы. Что не отменяет наличия одного процента особо твердолобых представителей советской и постсоветской интеллигенции.

            Но ни Гайдар, ни Чубайс не были инициаторами реформ Михаила Горбачева, которые привели к развалу СССР. У этих людей был шанс прожить свой век безобидными кабинетными учеными, если бы не крах государства, которое они не любили, но разрушить не могли – слишком уж далеко они отстояли от реальной власти в конце 1980-х годов.

            Коллективного «гайдарочубайса» можно обвинять во многом, но только не в том, что он взял власть в процветающем государстве и сделал его нищим. Россия после Беловежских соглашений (или сговора; этот термин становится все более популярным) находилась в очень тяжелом состоянии. И Борис Ельцин, за которого на выборах летом 1991 года проголосовали более 45 миллионов человек, мог отвергнуть программу экономических реформ Гайдара так же, как Михаил Горбачев ранее отверг и радикальную программу Явлинского, и умеренную программу Рыжкова.

            Но не отверг. И мы получили то, что получили – галопирующую инфляцию, массовую нищету и безработицу, сепаратизм, бандитизм и так далее.

            Символического «виновника всех бед» искренне ненавидят, но эта ненависть не длится дольше, чем жизнь его современников. Кто, кроме специалистов-историков, помнит николаевских министров, доведших страну до революции в 1917 году? Кто помнит вельмож другого Николая, из-за которых Россия потерпела позорное поражение в Крымской войне в 1856 году?

            Поэтому посмертная судьба Егора Гайдара вполне очевидна. Те, кто помнят его реформы, будут его ненавидеть, пока живы. А молодежи, за исключением историков или экономистов со соответствующей специализацией, Гайдар не интересен, и его очень быстро забудут, как забыли князей Александра Чернышева (виновник Крымской катастрофы) и Николая Голицына (последний премьер Российской империи).

            Возможно, это несправедливо. Но неизбежно.

            В Москве возле Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы открыли памятник политику и экономисту Егору Гайдару. Автор памятника скульптор Георгий Франгулян был лично знаком с Гайдаром и работал с ним в фонде Булата Окуджавы


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