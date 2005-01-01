Почему так много дешевой заботы о бедных

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения?

В последние дни сразу несколько высказываний на тему бедности вызвали горячее обсуждение в медиа и соцсетях. Сначала глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что уровень бедности в России остается высоким:

«19,3 млн человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума... Несмотря на экономический рост и хорошие прогнозы, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП... А за последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%».

При этом Кудрин прогнозирует, что в 2018 году реальные доходы населения начнут расти – «за первые восемь месяцев они выросли на 2,6%».

Высказывание Кудрина уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщившая, что цифра 19,3 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума, относится к прошлому году, а за первое полугодие 2018-го ситуация с доходами улучшилась у 1,1 млн человек. При этом Голикова не отрицала, что показатели бедности высоки, подчеркнув, что именно поэтому и в послании, и в указах Путина, подписанных после его вступления в новый президентский срок, «снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны».

Понятно, что для потенциально одной из самых богатых стран мира ненормальна ситуация, при которой каждый восьмой живет за чертой бедности. Но точно так же понятно, что этому есть, увы, как объективные причины (развал СССР, мировой экономический кризис, конфронтация с Западом), так и субъективные (экономическая модель, качество управления, коррупция). И главная цель действительно состоит в том, чтобы не просто увеличить доходы и качество жизни людей, но и свести до минимума процент бедных. Одним из способов достижения этой цели является, кстати, и пенсионная реформа – в которой повышение возраста выхода на пенсию вызвано ведь не только наличием огромного дефицита бюджета Пенсионного фонда, но и стремлением добиться реального увеличения выплат пенсионерам.

Однако для разгоряченных проклятиями в адрес «укравшей наши деньги власти» ничего не имеет значения – поэтому власть и ее представителей пытаются подловить на любом слове.

Вот и знаменитого борца Николая Валуева, депутата Госдумы, вроде как поймали на оскорблении бедной пенсионерки.

Поводом стала его онлайн-конференция на сайте «Интерскол» – где он среди прочих ответил и на вопрос жительницы города Ленинска-Кузнецкого Алевтины Макаровой. Пенсионерка написала ему:

«Здравствуй, Коля! Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать...»

Валуев отреагировал так:

«Уважаемая Валентина! Принимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям».

Нормальный, человеческий ответ – Валуев соглашается с Макаровой, попутно напоминая ей слова Шукшина. Где тут презрение или непонимание? Однако на Валуева набросились, тут же вытащили его декларацию о доходах, согласно которой в прошлом году он зарабатывал около 900 тысяч в месяц. И понеслась – «сытый голодного не разумеет», «вот такие и голосуют за пенсионную реформу».

Депутат попытался объясниться: «Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать».

Несмотря на некоторое косноязычие Валуева, ему не за что оправдываться – он привел действительно уместные слова Шукшина, при этом согласившись и с тем, что сказала ему сама пенсионерка. Плохо быть бедным – но это не должно быть стыдным для конкретного человека. Это должно быть стыдным для нас всех, как народа и как общества – но не становится поводом для уничижения или тем более унижения самого бедняка. Чего стыдиться Валентине Макаровой – если она честно отработала всю жизнь?

Да, тяжело и больно жить бедно – особенно после того, как долгие годы мы строили социалистическое общество, в котором равенство в доходах было одним из важнейших принципов. Да, и в СССР были бедные и богатые – но, во-первых, прослойка очень богатых была очень тонка, а тогдашний средний класс составлял подавляющее большинство населения. А во-вторых, и это самое главное, и власть, и подавляющая часть общества совершенно искренне верили в построение общества, где не будет бедных и богатых. Да, этот опыт оказался отчасти неудачным – отчасти, потому что в конечном счете СССР и социалистический строй рухнули. Но огромные достижения того периода – даже не экономические и военные, а социальные, общественные и моральные, человеческие – остаются важнейшей частью нашего народа, нашей цивилизации. Нынешняя модель нашей жизни – переходная, причем мы сами еще не сформулировали, к чему именно.

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Условный «западный капитализм» нам не подошел – и об этом некоторые почвенники, патриоты, не коммунисты предупреждали еще в конце 80-х, но кто их слушал? Понадобился опыт даже не дикого, а бандитского капитализма 90-х, развала экономики и общества, унижения патриотизма и любого национального чувства, последующего выкарабкивания из этой ямы с укреплением государства, возвращения смыслов и ценностей, гордости за свою страну – чтобы все поняли, что нам нужна новая модель социально-экономического и морально-нравственного бытия.

Это понимание приходит ко все большим слоям нашего общества – но сколько времени займет выработка в нем новой «русской мечты» и «русской идеи», никто не знает. Но государство наше не поставишь на паузу на это время – ему нужно жить и развиваться, укрепляться и меняться в сторону большей справедливости даже в рамках нынешней экономической модели.

Медленно? Это как посмотреть – если сравнить со скоростью падения России после развала СССР, то нет. Если сравнить с тем, что хочется, то да. Но мы такая страна – медленно запрягаем, но потом быстро едем.

Стыдно не быть бедным, стыдно не хотеть сделать свою страну богатой. Не себя любимого и своих близких – а всех. Принимая правильные законы, строя хорошие дороги, открывая новое предприятие, подбирая честные кадры, обучая новое поколение, не обманывая и не воруя – каждый на своем месте может делать то, что сделает нас всех, как народ и страну, богаче.

Время культа наживы и успеха любой ценой неуклонно уходит из нашего национального календаря – но его приверженцы, как и жертвы, не хотят отказываться от «завоеваний». В очереди за «десятым айфоном» в Москве, в которой, как выясняется, стояли те, кто хотел продать свое место, стояли как раз жертвы «культа потребления» – уверовавшие в то, что можно заработать легкие деньги на богатеньких приверженцах этого культа.

И те и другие больше соответвуют определению «дешевки», о которых и говорил Василий Макарович Шукшин. Потому что это качество души и характера никак не связано с бедностью или богатством.