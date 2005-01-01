Почему так много дешевой заботы о бедных

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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему так много дешевой заботы о бедных

          Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросы   28 сентября 2018, 19:55
          Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения?

          В последние дни сразу несколько высказываний на тему бедности вызвали горячее обсуждение в медиа и соцсетях. Сначала глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что уровень бедности в России остается высоким:

          «19,3 млн человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума... Несмотря на экономический рост и хорошие прогнозы, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП... А за последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%».

          При этом Кудрин прогнозирует, что в 2018 году реальные доходы населения начнут расти – «за первые восемь месяцев они выросли на 2,6%».

          Высказывание Кудрина уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщившая, что цифра 19,3 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума, относится к прошлому году, а за первое полугодие 2018-го ситуация с доходами улучшилась у 1,1 млн человек. При этом Голикова не отрицала, что показатели бедности высоки, подчеркнув, что именно поэтому и в послании, и в указах Путина, подписанных после его вступления в новый президентский срок, «снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны».

          Понятно, что для потенциально одной из самых богатых стран мира ненормальна ситуация, при которой каждый восьмой живет за чертой бедности. Но точно так же понятно, что этому есть, увы, как объективные причины (развал СССР, мировой экономический кризис, конфронтация с Западом), так и субъективные (экономическая модель, качество управления, коррупция). И главная цель действительно состоит в том, чтобы не просто увеличить доходы и качество жизни людей, но и свести до минимума процент бедных. Одним из способов достижения этой цели является, кстати, и пенсионная реформа – в которой повышение возраста выхода на пенсию вызвано ведь не только наличием огромного дефицита бюджета Пенсионного фонда, но и стремлением добиться реального увеличения выплат пенсионерам.

          Однако для разгоряченных проклятиями в адрес «укравшей наши деньги власти» ничего не имеет значения – поэтому власть и ее представителей пытаются подловить на любом слове.

          Вот и знаменитого борца Николая Валуева, депутата Госдумы, вроде как поймали на оскорблении бедной пенсионерки.

          Поводом стала его онлайн-конференция на сайте «Интерскол» – где он среди прочих ответил и на вопрос жительницы города Ленинска-Кузнецкого Алевтины Макаровой. Пенсионерка написала ему:

          «Здравствуй, Коля! Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать...»

          Валуев отреагировал так:

          «Уважаемая Валентина! Принимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям».

          Нормальный, человеческий ответ – Валуев соглашается с Макаровой, попутно напоминая ей слова Шукшина. Где тут презрение или непонимание? Однако на Валуева набросились, тут же вытащили его декларацию о доходах, согласно которой в прошлом году он зарабатывал около 900 тысяч в месяц. И понеслась – «сытый голодного не разумеет», «вот такие и голосуют за пенсионную реформу».

          Депутат попытался объясниться: «Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать».

          Несмотря на некоторое косноязычие Валуева, ему не за что оправдываться – он привел действительно уместные слова Шукшина, при этом согласившись и с тем, что сказала ему сама пенсионерка. Плохо быть бедным – но это не должно быть стыдным для конкретного человека. Это должно быть стыдным для нас всех, как народа и как общества – но не становится поводом для уничижения или тем более унижения самого бедняка. Чего стыдиться Валентине Макаровой – если она честно отработала всю жизнь?

          Да, тяжело и больно жить бедно – особенно после того, как долгие годы мы строили социалистическое общество, в котором равенство в доходах было одним из важнейших принципов. Да, и в СССР были бедные и богатые – но, во-первых, прослойка очень богатых была очень тонка, а тогдашний средний класс составлял подавляющее большинство населения. А во-вторых, и это самое главное, и власть, и подавляющая часть общества совершенно искренне верили в построение общества, где не будет бедных и богатых. Да, этот опыт оказался отчасти неудачным – отчасти, потому что в конечном счете СССР и социалистический строй рухнули. Но огромные достижения того периода – даже не экономические и военные, а социальные, общественные и моральные, человеческие – остаются важнейшей частью нашего народа, нашей цивилизации. Нынешняя модель нашей жизни – переходная, причем мы сами еще не сформулировали, к чему именно.

          Условный «западный капитализм» нам не подошел – и об этом некоторые почвенники, патриоты, не коммунисты предупреждали еще в конце 80-х, но кто их слушал? Понадобился опыт даже не дикого, а бандитского капитализма 90-х, развала экономики и общества, унижения патриотизма и любого национального чувства, последующего выкарабкивания из этой ямы с укреплением государства, возвращения смыслов и ценностей, гордости за свою страну – чтобы все поняли, что нам нужна новая модель социально-экономического и морально-нравственного бытия.

          Это понимание приходит ко все большим слоям нашего общества – но сколько времени займет выработка в нем новой «русской мечты» и «русской идеи», никто не знает. Но государство наше не поставишь на паузу на это время – ему нужно жить и развиваться, укрепляться и меняться в сторону большей справедливости даже в рамках нынешней экономической модели.

          Медленно? Это как посмотреть – если сравнить со скоростью падения России после развала СССР, то нет. Если сравнить с тем, что хочется, то да. Но мы такая страна – медленно запрягаем, но потом быстро едем.

          Стыдно не быть бедным, стыдно не хотеть сделать свою страну богатой. Не себя любимого и своих близких – а всех. Принимая правильные законы, строя хорошие дороги, открывая новое предприятие, подбирая честные кадры, обучая новое поколение, не обманывая и не воруя – каждый на своем месте может делать то, что сделает нас всех, как народ и страну, богаче.

          Время культа наживы и успеха любой ценой неуклонно уходит из нашего национального календаря – но его приверженцы, как и жертвы, не хотят отказываться от «завоеваний». В очереди за «десятым айфоном» в Москве, в которой, как выясняется, стояли те, кто хотел продать свое место, стояли как раз жертвы «культа потребления» – уверовавшие в то, что можно заработать легкие деньги на богатеньких приверженцах этого культа.

          И те и другие больше соответвуют определению «дешевки», о которых и говорил Василий Макарович Шукшин. Потому что это качество души и характера никак не связано с бедностью или богатством. 


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