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4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Какими должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Шесть свидетельств начала раскола Запада

          Европа просто не может не ответить Америке   4 июня 2018, 08:00
          Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
          Текст: Петр Акопов

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          Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории.

          Противоречия внутри Запада накапливались давно – а с момента избрания Трампа президентом США они перешли в публичную плоскость. Общий кризис мирового порядка, построенного Западом, лишь усиливал внутренние разборки между Старым и Новым Светом. А в последние недели одно стало цепляться за другое – и сложилась совершенно четкая комбинация, которую уже нельзя отыграть назад или просто урегулировать.

          Когда на днях Джордж Сорос в своем выступлении на заседании Европейского совета по международным отношениям заявил, что Европейский союз «столкнулся с экзистенциальным кризисом», это многими было воспринято как привычный для 87-летнего миллиардера алармизм. Но атлантист Сорос, хотя и борется с Трампом и евроскептиками, все же среди прочего верно указал на одно из ключевых событий последнего времени:

          «В последние недели президент Трамп своими действиями шокировал не только Европу, но и весь мир. Он в одностороннем порядке вышел из договора с Ираном по ядерному оружию и тем самым практически разрушил трансатлантический альянс. Это событие создаст дополнительное давление непредсказуемой силы на Европу, которая и без того находится в кризисном состоянии. Теперь можно уже безо всякого преувеличения сказать, что Европа столкнулась с угрозой собственному существованию. Такова суровая реальность».

          Разрушение трансатлантического альянса? Не торопится ли Сорос – НАТО не рухнуло, военно-политическая зависимость Европы от англосаксов (не только от США, но и от Великобритании, как интеллектуально-кадрового центра англосаксонского мира) никуда не исчезла. Но Сорос не сгущает краски –

          есть целый ряд нерешаемых проблем, которые в совокупности доводят внутреннее напряжение между США и Европой до критического.

          Во-первых, это недоверие европейской проатлантической элиты к Трампу как к выразителю антиатлантических интересов – то есть от него ждут не укрепления единства Запада, а его ослабления. И Трамп периодически наносит удары по «символу веры» проамериканских европейцев.

          Во-вторых, выход США из иранской сделки и угроза санкций в отношении европейских компаний, которые будут работать в Иране.

          В-третьих, повышенные с 1 июня американские пошлины на сталь и алюминий – которые не сильно, но бьют и по европейским поставщикам – и ожидаемые ответные меры ЕС, которые в результате цепочки взаимных ответных шагов (включая, например, повышение пошлин на ввоз европейских автомобилей в США, а их продают почти на 40 миллиардов евро в год) могут привести к началу торговой войны между двумя берегами Атлантики.

          В-четвертых, возросшее давление американцев на «Северный поток – 2», при том, что Европа считает этот вопрос для себя решенным и не только не намерена уступать, но и готовится к возобновлению похороненного было «Южного потока», на этот раз в виде «Турецкого» или даже «Болгарского». На этом фоне крепнет желание Европы вообще закрыть главу войны санкций с Россией, в которой ее во многом удерживает именно давление США. Не случайно 31 мая, выступая в Брюсселе, глава общеевропейского правительства Жан-Клод Юнкер сказал, что думает, «что нам нужно восстановить связи с Россией»:

          «Мне не очень по душе нынешнее состояние наших отношений... Мы не забудем о наших различиях и разногласиях. Однако этой демонизации России следует положить конец».

          В-пятых, приход к власти в Италии правительства, составленного двумя откровенно евроскептическими партиями, выступающими как за ослабление роли Брюсселя, так и за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.

          В-шестых, приближение «Брексита». Уже этой осенью нужно согласовать и подписать все условия выхода Великобритании из ЕС – и если это не получится, на острове начнется внутриполитический кризис, который, естественно, отразится и на всей Европе.

          Все по отдельности это могло бы казаться не таким уж и страшным. Привыкли же к антиатлантисту Трампу, да и американские элиты его пока что сдерживают. Ну или Италия – подумаешь, правительство из «Пяти звезд» и «Лиги», кому нужна эта Италия, на что она влияет? Даже «Брексит» – опасно, конечно, но Берлин и Париж выведут ЕС из кризиса. А торговая война – ну смешные же объемы стали и алюминия, меньше миллиарда в год, о чем вообще речь?

          Однако все вместе дает кумулятивный эффект – не говоря уже о том, что уступки, например, по Ирану, со стороны Европы в принципе невозможны. Тут дело даже не в десятках миллиардов евро – а в том, что, позволив сломать себя в этом вопросе, Евросоюз утратит даже ограниченную геополитическую субъектность. А в условиях роста популярности евроскептиков и выхода Великобритании это приведет к полной дискредитации как нынешних общеевропейских элит (Юнкер, Макрон), так и элит национальных (Меркель, Макрон). Что катастрофическим образом отразится на результатах выборов в Европарламент в следующем году – евроскептики их, конечно, не выиграют, но существенно увеличат свое влияние.

          Поэтому хотя сами по себе отдельные элементы нынешнего кризиса не смертельны для единства Запада, их сочетание делает ситуацию крайне напряженной. Европа просто не может не отстаивать свои интересы перед американским давлением – что делает тему «раскола Запада» актуальной как никогда. Да, это будет лишь глубокая трещина – но тот новый мир, о наступлении которого говорили как в марте 2014-го, после Крыма, так и 8 ноября 2016-го, после победы Трампа, сейчас, 1 июня, прошел еще один очень важный рубеж своего становления.


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