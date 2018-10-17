Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию?

Право выбирать власть считается фундаментальным практически во всех существующих сейчас в мире государствах, хотя сам институт всеобщих и прямых выборов достаточно молодой, и широко распространился лишь в последние шесть-семь десятилетий. До этого в тех же западных странах были различные ограничения и фильтры: имущественные, половые, религиозные и прочие. Поэтому наша страна, в которой до конца 80-х выборы носили формальный и референдумный характер, не так уж и поздно присоединилась к общемировой тенденции.

Первые конкурентные выборы прошли у нас в 1989 году, потом был развал СССР – и нынешняя избирательная система сформировалась в 1993 году. Что произошло с ней за четверть века, и как изменялось отношение людей к ней?

Мы выбираем разные власти: депутатов местного самоуправления, губернаторов регионов, президента и Госдуму для всей страны. Эйфория первых лет свободных выборов – конца 80-х-начала 90-х – довольно быстро сменилось осознанием того, что выборы, как и многопартийная система в целом, могут становится игрушкой в руках олигархата, а их результаты фальсифицироваться как впрямую, так и через заведомое неравенство возможностей кандидатов.

Разочарование в выборах наступило уже к концу 90-х, но появление у власти Владимира Путина вернуло веру хотя бы в президентские выборы. Их формат с тех пор не менялся, был лишь увеличен срок полномочий президента, но это не касается избирательной системы. Другие же выборы – парламентские и губернаторские – за эти годы пережили неоднократные изменения.

Так, губернаторов выбирали, потом назначали указом президента и утверждали голосованием в региональном парламенте. Которые тоже выбирались по разному – сначала только по округам, а потом еще и по партийным спискам.

Госдума изначально выбиралась по смешанному, территориально-партийному принципу, потом только по партспискам, а теперь опять по смешанному принципу. Менялись и правила выборов депутатов местного самоуправления, и мэров. Периодически предлагают ввести прямые выборы еще кого-либо - например, выбирать начальников полиции (как в США шерифов) – но эти идеи не встречают массовой поддержки.

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В целом современная российская избирательная система является довольно типичной для демократических стран. Смешны упреки в недемократичности политического строя современной России – в его основе лежат выборы, то есть точно такой же механизм формирования власти, как и во Франции или США. Наша избирательная действительно не уступает западной. Но в этом есть как плюсы, так и минусы.

Например, жесткая привязка избирательной системы к партийной приводит к тому, что кризис политических партий как таковых – а он вовсю идет как на Западе, так и в мире в целом – отражается на доверии граждан к институту выборов в целом.

В этом нет никакой российской специфики, точнее она есть в том, что мы достаточно быстро, за пару десятилетий, раскусили все «прелести» многопартийной системы. Однако отказываться от нее никто не собирается. Может быть стоит подождать и уже в краткосрочной исторической перспективе развитие технологий даст партиям новый шанс: превратив достаточно формальные сейчас партии в реальные сетевые объединения по идеологическому, территориальному или еще какому либо принципу.

Сама избирательная система в ближайшие годы также будет серьезно меняться в сторону сетевой демократии. Речь не только о голосовании в режиме онлайн, но и к гораздо более осмысленным выборам на самом низовом, и при этом в реальности самом важном уровне. Речь о выборах депутатов местного самоуправления – села, района, округа в городе. Значение этих выборов будет неуклонно расти в том числе и по мере того, как на местный уровень будет передаваться все больше полномочий, а местные бюджеты будут реально наполняться за счет местных же налогов, а амбиции людей, желающих стать властью, привыкнут проверять на самом первом, муниципальном уровне.

Грубо говоря, пока человек не избрался депутатом в орган местного самоуправления, а потом своей работой не доказал своим соседям свою пригодность для руководящей работы, ни о какой дальнейшей карьере можно будет даже не заикаться. Когда у тебя три-пять тысяч избирателей, это значит, тебя знают все, это значит, что ты никого не сможешь долго обманывать. Собственно, если избирательная система это фундамент политической системы России, то выборы депутатов местного самоуправления это важнейшая часть всего фундамента.

И совершенствование нашей избирательной системы должно идти не только через создание все более открытых и равных условий для предвыборных кампаний и самой процедуры голосования, но и через формирование самого серьезного отношения к выборам «первого» уровня.