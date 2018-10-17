Взгляд
30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
Перейти а раздел…

Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
Перейти а раздел…

Ангела Меркель вырастила себе на замену политического «клона»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (справа) называют политической копией Ангелы МеркельФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Меркель совершила давно ожидаемый ход – покинула пост лидера правящей партии ХДС. Проблема только в одном: потеряв пост в ХДС, Меркель вряд ли удержит и кресло канцлера. Растет угроза внутрипартийного переворота. Пытаясь его предотвратить, Меркель двинула вперед «клона», призванного стать ее преемником. От Меркель клона отличает лишь труднопроизносимая фамилия – Крамп-Карренбауэр, да еще неприязнь к гей-бракам. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
Обсуждение: 191 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Нефтяники призвали к существенному повышению цен на бензин
          Российским нефтяникам предрекли огромные потериПорошенко в президентском рейтинге уступил комикуНазваны сроки ввода обязательного ЕГЭ по историиАвтор хитов Лепса и Орбакайте разбился в ДТП
          Российская компания купила тепловозостроительный завод в ЮАР«Белые каски» приступили к съемкам провокации с химоружием в СирииТаджикистан решил отказаться от советских воинских званийВ Польше предрекли нашествие украинских гастарбайтеров на Запад
          Только один из трех десантных кораблей США смог выполнить задачу на учениях в НорвегииНазваны зарплаты российских наемников ИГПервому каналу вчинили трехмиллионный иск из-за «Ждуна»В Индии изнасиловали россиянку

          «не простил себя»


          Психолог прокомментировала предсмертную записку погибшего журналиста НТВ

          особый случай


          Захарова показала разоблачительное видео про сортировку мусора в Сколково

          dolce vita


          Социолог объяснила тягу «мажоров» к демонстрации красивой жизни

          Видео

          управляемое оружие


          В США признали беззащитность зарубежных баз перед российскими ракетами

          освобождение от нацистов


          Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД

          «У нас все будет хорошо»


          Трамп заявил о желании России получить экономическую помощь от США

          армия и вооружение


          «Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

          Возмущение феминисток


          Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          «национальный проект»


          Игорь Мальцев: Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

          «собака женского рода»


          Сергей Худиев: Реклама IKEA унижает женщину, но еще больше она унижает мужчину

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Как будет совершенствоваться избирательная система в России

          Изменения в избирательной системе России происходят регулярно   30 октября 2018, 08:16
          Фото: Максим Григорьев/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию?

          Право выбирать власть считается фундаментальным практически во всех существующих сейчас в мире государствах, хотя сам институт всеобщих и прямых выборов достаточно молодой, и широко распространился лишь в последние шесть-семь десятилетий. До этого в тех же западных странах были различные ограничения и фильтры: имущественные, половые, религиозные и прочие. Поэтому наша страна, в которой до конца 80-х выборы носили формальный и референдумный характер, не так уж и поздно присоединилась к общемировой тенденции.

          Первые конкурентные выборы прошли у нас в 1989 году, потом был развал СССР – и нынешняя избирательная система сформировалась в 1993 году. Что произошло с ней за четверть века, и как изменялось отношение людей к ней?

          Мы выбираем разные власти: депутатов местного самоуправления, губернаторов регионов, президента и Госдуму для всей страны. Эйфория первых лет свободных выборов – конца 80-х-начала 90-х – довольно быстро сменилось осознанием того, что выборы, как и многопартийная система в целом, могут становится игрушкой в руках олигархата, а их результаты фальсифицироваться как впрямую, так и через заведомое неравенство возможностей кандидатов.

          Разочарование в выборах наступило уже к концу 90-х, но появление у власти Владимира Путина вернуло веру хотя бы в президентские выборы. Их формат с тех пор не менялся, был лишь увеличен срок полномочий президента, но это не касается избирательной системы. Другие же выборы – парламентские и губернаторские – за эти годы пережили неоднократные изменения.

          Так, губернаторов выбирали, потом назначали указом президента и утверждали голосованием в региональном парламенте. Которые тоже выбирались по разному – сначала только по округам, а потом еще и по партийным спискам.

          Госдума изначально выбиралась по смешанному, территориально-партийному принципу, потом только по партспискам, а теперь опять по смешанному принципу. Менялись и правила выборов депутатов местного самоуправления, и мэров. Периодически предлагают ввести прямые выборы еще кого-либо  - например, выбирать начальников полиции (как в США шерифов) – но эти идеи не встречают массовой поддержки.

          В целом современная российская избирательная система является довольно типичной для демократических стран. Смешны упреки в недемократичности политического строя современной России – в его основе лежат выборы, то есть точно такой же механизм формирования власти, как и во Франции или США. Наша избирательная действительно не уступает западной. Но в этом есть как плюсы, так и минусы.

          Например, жесткая привязка избирательной системы к партийной приводит к тому, что кризис политических партий как таковых – а он вовсю идет как на Западе, так и в мире в целом – отражается на доверии граждан к институту выборов в целом.

          В этом нет никакой российской специфики, точнее она есть в том, что мы достаточно быстро, за пару десятилетий, раскусили все «прелести» многопартийной системы. Однако отказываться от нее никто не собирается. Может быть стоит подождать и уже в краткосрочной исторической перспективе развитие технологий даст партиям новый шанс: превратив достаточно формальные сейчас партии в реальные сетевые объединения по идеологическому, территориальному или еще какому либо принципу.

          Сама избирательная система в ближайшие годы также будет серьезно меняться в сторону сетевой демократии. Речь не только о голосовании в режиме онлайн, но и к гораздо более осмысленным выборам на самом низовом, и при этом в реальности самом важном уровне. Речь о выборах депутатов местного самоуправления – села, района, округа в городе. Значение этих выборов будет неуклонно расти в том числе и по мере того, как на местный уровень будет передаваться все больше полномочий, а местные бюджеты будут реально наполняться за счет местных же налогов, а амбиции людей, желающих стать властью, привыкнут проверять на самом первом, муниципальном уровне.

          Грубо говоря, пока человек не избрался депутатом в орган местного самоуправления, а потом своей работой не доказал своим соседям свою пригодность для руководящей работы, ни о какой дальнейшей карьере можно будет даже не заикаться. Когда у тебя три-пять тысяч избирателей, это значит, тебя знают все, это значит, что ты никого не сможешь долго обманывать. Собственно, если избирательная система это фундамент политической системы России, то выборы депутатов местного самоуправления это важнейшая часть всего фундамента.

          И совершенствование нашей избирательной системы должно идти не только через создание все более открытых и равных условий для предвыборных кампаний и самой процедуры голосования, но и через формирование самого серьезного отношения к выборам «первого» уровня.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............