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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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        • Да

        • Нет

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        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          «Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

          Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»   26 января 2018, 15:08
          Фото: из личного архива
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.

          Певица и правозащитница Екатерина Гордон, ранее объявившая о планах баллотироваться в президенты России, заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру.

          Объяснение было довольно кратким: Гордон сказала, что не хочет быть «участником фарса» и не желает «принимать участие в шоу» – поэтому и не будет сдавать подписи в Центризбирком. При этом Гордон подчеркнула, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. 105 тысяч подписей собрано, заявила она.

          Одним из первых на снятие с выборов Екатерины Гордон отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. «Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон, Подлипчук, Прокофьева», – написал Соловьев.

          Глава Центризбиркома Элла Памфилова не увидела логики в решении Гордон. «Странно, а до этого участвовала, значит, никаких препятствий не было... Если уж «участвовать в шоу, в фарсе», то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать», – иронически заметила руководитель ЦИК.

          Газета ВЗГЛЯД обратилась за разъяснениями к самой бывшей участнице президентской гонки. Екатерина Гордон в том числе рассказала об отношении к Владимиру Путину, которому она недавно была готова предложить должность премьер-министра в случае своей победы.

          ВЗГЛЯД: Екатерина Викторовна, расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем отказе участвовать в президентских выборах.

          Екатерина Гордон: Вот скажите, пожалуйста, господин Нечаев, вы действительно считаете, что президентом в России в этот срок будет кто-то другой, а не Владимир Владимирович Путин?

          ВЗГЛЯД: Сложно ставить это под сомнение.

          Е. Г.: Вот. Вы можете себе позволить оставить мой вопрос и ваш ответ в публикации? Если Алексей Шаравский (главный редактор газеты ВЗГЛЯД – прим. ВЗГЛЯД), которого я знаю лично, не оставит этот вопрос и этот ответ – то все дальнейшее является фарсом.

          Я использовала площадку выборов как платформу для будущей партии, которую создаю. Это намерение я обозначила с самого начала, была последовательной, никаких предыдущих высказываний не уничтожала. Если вы откроете мой политический блог, то вы с самого начала проследите те позиции, которые я озвучила и сегодня, завершая свое участие в фарсе.

          Эти выборы я считаю фарсом. Тех, кто остается в четверке, точнее в пятерке, учитывая главу Владимира Владимировича, я считаю исключительно марионетками, которые согласились на эту роль и продолжают создавать иллюзию нового политического ландшафта России.

          С ними даже их создатель не «вступает» в дебаты. Единственный человек, с которым мне было бы интересно дебатировать, вступать в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин. Остальные марионетки меня не интересуют. Меня интересует реальная политическая сила, поскольку я шла в политику, а не в бордель.

          Потому я сегодня объявила о создании Конституционно-демократической партии России, заявила об этом во всеуслышание. Я буду работать именно над этим проектом. А еще месяц фарса меня никак не устраивает, к тому же я выполнила свою задачу.

          Я поняла, что возможно собрать более 100 тысяч подписей, если ты заявляешь верную позицию, если ты действительно видишь отклик народа. Я буду работать на благо народа, который поверил в мое имя. И буду создавать реальную политическую силу, а не поддерживать картинку выборов для того, чтобы меня отработали в ближайший месяц и выкинули.

          Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком.

          Теперь я буду за вами наблюдать и смотреть, как из моей речи, которую я тоже записала, вы сделаете интервью. Это будет ответом на вопрос о том, готовы ли современные СМИ к реальной политической борьбе, а не к обработке задач, поставленных сверху перед вами.

          ВЗГЛЯД: Правильно ли мы понимаем, что раз вы создали партию, то у вас есть амбиции и желание поучаствовать в следующих парламентских выборах?

          Е. Г.: У меня есть амбиции участвовать во всех выборах и использовать все возможности для того, чтобы 3-я и 7-я статья Конституции России начали свою работу. Сейчас мы являемся заложниками в собственной стране и у нас украли Конституцию.

          Потому я буду участвовать во всех выборах и формировать реальную политическую силу снизу всеми возможными нормативными способами, для того чтобы те группировки, которые захватили власть, поняли, что у нас есть Конституция, за которую умирали наши родственники во время путча.

          ВЗГЛЯД: А если следующие парламентские выборы, с вашей точки зрения, окажутся фарсом, вы в них будете участвовать?

          Е. Г.: Я собираюсь сделать все для того, чтобы фарс не повторился.

          ВЗГЛЯД: Как бы вы прокомментировали слова Владимира Соловьева о том, что вы снялись с президентской гонки, так как «не смогли определиться, под какой фамилией участвовать»?

          Е. Г.: Соловьев лет 10 назад получил от меня отказ как от женщины. Потому его попытки привлечь мое внимание меня не интересуют. Он отработанный медийный материал, и больше никто. Странно комментировать его политические позиции, которые постоянно меняются, и он давно стал посмешищем.

          Я думаю, что ему светит еще полгода работы в медиа, а дальше он пойдет на пенсию как человек, который не имеет своей позиции, не имеет своего лица и не имеет для меня интереса как мужчина. Мне плевать на Владимира Соловьева, а ему на меня не плевать, поэтому он очень злится.

          ВЗГЛЯД: Председатель ЦИК России Элла Памфилова была удивлена вашим решением и сказала, что не видит в нем логики. Что скажете?

          Е. Г.: У Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться. Другой задачи у нее на этих выборах нет. Я к ней отношусь с уважением как к правозащитнику, но мне странно, что она многолетнюю работу по защите прав человека превратила в техническое участие в абсолютно фарсовых выборах. Готова ей сказать об этом лично.

          ВЗГЛЯД: И еще все-таки о фарсе. Если мы правильно понимаем, позиция в отношении этих выборов у вас была сформирована не сегодня, а намного раньше. Почему же вы заявили о фарсе только сейчас, когда уже успели собрать подписи?

          Е. Г.: Смотрите, когда я заявила о своем желании стать президентом – Владимир Владимирович, чисто хронологически, о своем желании баллотироваться еще не заявил. И мы знаем, что Владимир Владимирович какое-то время сомневался, стоит ли ему идти на очередной срок. В это время у многих была возможность участвовать в реальных выборах. Но уже после его заявления возможность в реальных выборах пропала. Потому, если быть четким, честным и корректным – вы должны понимать, что мое заявление хронологически появилось раньше заявления Владимира Владимировича о том, что он все-таки хочет быть президентом.

          Дальше я использовала эту площадку для того, чтобы объявить и зафиксировать платформу, которая теперь является основой для моей партии.  

          Комментарии экспертов

          Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций
          Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций
          Мотивы у Екатерины Гордон очень простые и очевидные: у нее нет достаточных ресурсов, возможностей и известности для реальной борьбы за этот пост. Почему она изначально выдвигалась? Как раз для того, чтобы впоследствии предпринимать какие-то действия (сейчас, например, она заявляет о возможности создания своей партии) и говорить о том, что она была кандидатом на пост президента. Это достаточно простая технология.
          Выдвижение даст ей больше возможностей в смысле статуса. Одно дело, когда, пусть даже в качестве ведущих в медиа, выступает обычный журналист, другое дело – бывший кандидат в президенты. Это совсем другой уровень. Она использовала это выдвижение как механизм для раскрутки, продвижения, пиара.
          Заявления о фарсе – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Это не фарс, это реальные, конкурентные выборы. На том же либеральном фланге выдвигаются три кандидата: Собчак, Явлинский и Титов. У них разные позиции, но, тем не менее, это отнюдь не фарс. И Гордон на фоне трех этих кандидатов смотрится откровенно слабо, периферийно и так далее. Осознавая это, она и делает такие заявления.

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