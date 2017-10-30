«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.

Певица и правозащитница Екатерина Гордон, ранее объявившая о планах баллотироваться в президенты России, заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру.

Объяснение было довольно кратким: Гордон сказала, что не хочет быть «участником фарса» и не желает «принимать участие в шоу» – поэтому и не будет сдавать подписи в Центризбирком. При этом Гордон подчеркнула, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. 105 тысяч подписей собрано, заявила она.

Одним из первых на снятие с выборов Екатерины Гордон отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. «Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон, Подлипчук, Прокофьева», – написал Соловьев.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не увидела логики в решении Гордон. «Странно, а до этого участвовала, значит, никаких препятствий не было... Если уж «участвовать в шоу, в фарсе», то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать», – иронически заметила руководитель ЦИК.

Газета ВЗГЛЯД обратилась за разъяснениями к самой бывшей участнице президентской гонки. Екатерина Гордон в том числе рассказала об отношении к Владимиру Путину, которому она недавно была готова предложить должность премьер-министра в случае своей победы.

ВЗГЛЯД: Екатерина Викторовна, расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем отказе участвовать в президентских выборах.

Екатерина Гордон: Вот скажите, пожалуйста, господин Нечаев, вы действительно считаете, что президентом в России в этот срок будет кто-то другой, а не Владимир Владимирович Путин?

ВЗГЛЯД: Сложно ставить это под сомнение.

Е. Г.: Вот. Вы можете себе позволить оставить мой вопрос и ваш ответ в публикации? Если Алексей Шаравский (главный редактор газеты ВЗГЛЯД – прим. ВЗГЛЯД), которого я знаю лично, не оставит этот вопрос и этот ответ – то все дальнейшее является фарсом.

Я использовала площадку выборов как платформу для будущей партии, которую создаю. Это намерение я обозначила с самого начала, была последовательной, никаких предыдущих высказываний не уничтожала. Если вы откроете мой политический блог, то вы с самого начала проследите те позиции, которые я озвучила и сегодня, завершая свое участие в фарсе.

Эти выборы я считаю фарсом. Тех, кто остается в четверке, точнее в пятерке, учитывая главу Владимира Владимировича, я считаю исключительно марионетками, которые согласились на эту роль и продолжают создавать иллюзию нового политического ландшафта России.

С ними даже их создатель не «вступает» в дебаты. Единственный человек, с которым мне было бы интересно дебатировать, вступать в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин. Остальные марионетки меня не интересуют. Меня интересует реальная политическая сила, поскольку я шла в политику, а не в бордель.

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Потому я сегодня объявила о создании Конституционно-демократической партии России, заявила об этом во всеуслышание. Я буду работать именно над этим проектом. А еще месяц фарса меня никак не устраивает, к тому же я выполнила свою задачу.

Я поняла, что возможно собрать более 100 тысяч подписей, если ты заявляешь верную позицию, если ты действительно видишь отклик народа. Я буду работать на благо народа, который поверил в мое имя. И буду создавать реальную политическую силу, а не поддерживать картинку выборов для того, чтобы меня отработали в ближайший месяц и выкинули.

Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком.

Теперь я буду за вами наблюдать и смотреть, как из моей речи, которую я тоже записала, вы сделаете интервью. Это будет ответом на вопрос о том, готовы ли современные СМИ к реальной политической борьбе, а не к обработке задач, поставленных сверху перед вами.

ВЗГЛЯД: Правильно ли мы понимаем, что раз вы создали партию, то у вас есть амбиции и желание поучаствовать в следующих парламентских выборах?

Е. Г.: У меня есть амбиции участвовать во всех выборах и использовать все возможности для того, чтобы 3-я и 7-я статья Конституции России начали свою работу. Сейчас мы являемся заложниками в собственной стране и у нас украли Конституцию.

Потому я буду участвовать во всех выборах и формировать реальную политическую силу снизу всеми возможными нормативными способами, для того чтобы те группировки, которые захватили власть, поняли, что у нас есть Конституция, за которую умирали наши родственники во время путча.

ВЗГЛЯД: А если следующие парламентские выборы, с вашей точки зрения, окажутся фарсом, вы в них будете участвовать?

Е. Г.: Я собираюсь сделать все для того, чтобы фарс не повторился.

ВЗГЛЯД: Как бы вы прокомментировали слова Владимира Соловьева о том, что вы снялись с президентской гонки, так как «не смогли определиться, под какой фамилией участвовать»?

Е. Г.: Соловьев лет 10 назад получил от меня отказ как от женщины. Потому его попытки привлечь мое внимание меня не интересуют. Он отработанный медийный материал, и больше никто. Странно комментировать его политические позиции, которые постоянно меняются, и он давно стал посмешищем.

Я думаю, что ему светит еще полгода работы в медиа, а дальше он пойдет на пенсию как человек, который не имеет своей позиции, не имеет своего лица и не имеет для меня интереса как мужчина. Мне плевать на Владимира Соловьева, а ему на меня не плевать, поэтому он очень злится.

ВЗГЛЯД: Председатель ЦИК России Элла Памфилова была удивлена вашим решением и сказала, что не видит в нем логики. Что скажете?

Е. Г.: У Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться. Другой задачи у нее на этих выборах нет. Я к ней отношусь с уважением как к правозащитнику, но мне странно, что она многолетнюю работу по защите прав человека превратила в техническое участие в абсолютно фарсовых выборах. Готова ей сказать об этом лично.

ВЗГЛЯД: И еще все-таки о фарсе. Если мы правильно понимаем, позиция в отношении этих выборов у вас была сформирована не сегодня, а намного раньше. Почему же вы заявили о фарсе только сейчас, когда уже успели собрать подписи?

Е. Г.: Смотрите, когда я заявила о своем желании стать президентом – Владимир Владимирович, чисто хронологически, о своем желании баллотироваться еще не заявил. И мы знаем, что Владимир Владимирович какое-то время сомневался, стоит ли ему идти на очередной срок. В это время у многих была возможность участвовать в реальных выборах. Но уже после его заявления возможность в реальных выборах пропала. Потому, если быть четким, честным и корректным – вы должны понимать, что мое заявление хронологически появилось раньше заявления Владимира Владимировича о том, что он все-таки хочет быть президентом.

Дальше я использовала эту площадку для того, чтобы объявить и зафиксировать платформу, которая теперь является основой для моей партии.