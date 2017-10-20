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17 января, среда  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...

Единственное отличие Грудинина от Зюганова

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Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
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Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

          Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают эксперты   17 января 2018, 14:42
          Фото: Kevin Lamarque/Reuters
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз?

          Отношения США и России «ушли на ноль», что, естественно, беспокоит Казахстан, заявил во время визита в Соединенные Штаты казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Отношения Астаны и Вашингтона по итогам визита явно «ушли в плюс».

          Заявлено о подписании более чем 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов (Госдеп, однако, уточнил, что итоговая сумма контрактов составляет 2,5 млрд долларов). Как бы то ни было, среди «подписантов» фигурируют, в частности, Boeing и Chevron. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики, «включая нефть и газ», а также реализация проектов в сфере авиации и космических исследований.

          Дональд Трамп по итогам встречи с казахстанским лидером, по своему обыкновению, привел аргумент в духе «Америка прежде всего»: экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест. Назарбаев же, встречаясь с «капитанами» американского бизнеса, напомнил об 11 особых экономических и 22 индустриальных зонах Казахстана и о безвизовом режиме (введенном в республике для граждан 62 стран, включая США).

          «Америка видит прежде всего свою выгоду», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов. Казахстан – источник урана, там работают канадские и американские фирмы. Это поставщик ферросплавов и титана. Россия активно поставляла титан аэрокосмической отрасли США, и на фоне санкционной борьбы Вашингтон пытается как-то подстраховаться», – пояснил Солозобов. Отметим, что по итогам встречи двух президентов пресс-служба Белого дома сообщила: Трамп и Назарбаев намерены «консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана».

          Безусловно, встреча патриарха центральноазиатской политики и сравнительно нового американского президента имела не только экономическое измерение.

          Сигнал получен

          Сообщается, что Вашингтон и Астана «договорились изучить заинтересованность Казахстана в присоединении к Конвенции о киберпреступности». Стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны и, как обычно в подобных случаях, нераспространение ядерного оружия и борьбу с терроризмом. Что касается важных для Астаны вопросов, например ядерного нераспространения, вряд ли руководство республики сможет оказать какое-то серьезное влияние на США, поскольку Трамп – «сторонник ястребиной политики», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог, директор Института оценки рисков Досым Сатпаев.

          Но тема борьбы с терроризмом, пожалуй, далека от протокольных. Назарбаев, как известно, «хозяин площадки» межсирийских переговоров в Астане, которые явно идут успешнее, чем курируемые Западом переговоры в Женеве. Но США «остаются за бортом» астанинского процесса, по крайней мере пока.

          Не менее важно, что на переговорах Трампа и Назарбаева также поднималась тема Афганистана, которая актуальна не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии, указал Сатпаев. Астане важно получить от Трампа хотя бы какие-то сигналы, свидетельствующие о том, что Казахстан является важным партнером в Центральной Азии, что это один из стратегических регионов США с точки зрения сотрудничества в области безопасности, инвестиций. Трамп, в свою очередь, «очень сильно похвалил» Казахстан по разным направлениям, заявил о том, что Афганистан, Центральная Азия для США являются также важными регионами.

          Соединенные Штаты видят Центральную Азию как очень важный стратегический регион, а Казахстан рассматривают в качестве лидера этого региона и стараются наладить с ним отношения, указывает политолог Юрий Солозобов. Так, можно напомнить о существовании инициативы «Пять плюс» (пять стран Центральной Азии плюс США), которую американцы продолжат поддерживать.

          При этом нельзя забывать о сетовании Назарбаева на «ушедшие на ноль» отношения Вашингтона и Москвы.

          Трения России и Запада невыгодны и для третьих стран

          «Санкционная война хотя напрямую не затрагивает Астану, но затрагивает Евразийский экономический союз, активным членом которого является Казахстан», – полагает Юрий Солозобов. Отношения между Западом и Россией косвенно начинают напрягать и других партнеров в рамках ЕАЭС, указывает в свою очередь Досым Сатпаев.

          Он напомнил – возникали «трения и конфликты» России с Казахстаном и Белоруссией в связи с обвинениями в реэкспорте запрещенных товаров. Казахстан уже не первый год призывает решить санкционный вопрос, потому что «он бумерангом ударил и по другим государствам, тем более тем, которые входят в ЕАЭС».

          Поэтому-то Назарбаев в последние годы часто поднимает связанные с этими отношениями вопросы и особенно тему санкций. Однако все эти заявления «на дипломатическом языке напоминают игру на прощупывание». Как бы то ни было, очевидно, что Назарбаев стремится выступить уже в привычной для себя роли посредника и примирителя сторон.

          Коммуникационный канал через казахстанские степи

          Президент Казахстана, как известно, уже не раз выступал в роли модератора различных конфликтов. Юрий Солозобов напоминает:

          «Вспомним ситуацию вокруг Сирии, налаживанию которой способствовали переговоры в Астане. Вспомним начало Минского процесса, который должен был продолжиться в Астане с участием американской администрации. Большой вклад внес Назарбаев в урегулирование отношений между Россией и Турцией, лично между Путиным и Эрдоганом».

          И при нынешнем, близком к нулю уровне российско-американских отношений нам надо искать инструменты дополнительного диалога, и здесь участие такого авторитетного лидера и опытного переговорщика, как Нурсултан Назарбаев, может быть очень полезно, считает Солозобов.

          Схожего мнения о роли казахстанского президента в качестве посредника придерживается и Досым Сатпаев. «Для западных стран Казахстан является дополнительным коммуникационным каналом в отношениях с Кремлем», – отметил казахстанский политолог. У Казахстана «еще существует более-менее благоприятное внешнеполитическое реноме как государства, которое старается быть гибким в отношениях и с Западом, и с Востоком».

          При этом, отмечает Сатпаев, «Вашингтон хорошо понимает, что если и надо выстраивать отношения с Россией, то напрямую». Роль Казахстана в работе над потеплением отношений Москвы и Запада «я бы переоценивать не стал», указал собеседник.

          Солозобов подчеркнул, что Казахстан старается проводить многовекторную политику. «Он выстраивает отношения с Китаем, с США, подписал соглашение о партнерстве с Евросоюзом, поддерживает стратегическое союзничество с Россией. Это позволяет Астане балансировать в очень сложной обстановке Центральной Азии», – объяснил эксперт. Такая многовекторность не может не вызывать определенной озабоченности России, о чем уже высказался Сергей Лавров, отметил Солозобов.

          Но, как отмечают эксперты, не следует переоценивать эффект от первой встречи президента Казахстана с новым лидером США. Стороны пока лишь присматриваются друг к другу. Назарбаев встречался практически со всеми американскими президентами после распада СССР. Однако «Дональд Трамп является для него своего рода «черным ящиком», указал Досым Сатпаев. Постоянно меняются конъюнктура и риторика Дональда Трампа. Он отличается от прежних руководителей тем, что слишком часто может противоречить сам себе. «Президент нестандартный и довольно непредсказуемый», – отметил казахстанский политолог.


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