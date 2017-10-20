Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз?

Отношения США и России «ушли на ноль», что, естественно, беспокоит Казахстан, заявил во время визита в Соединенные Штаты казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Отношения Астаны и Вашингтона по итогам визита явно «ушли в плюс».

Заявлено о подписании более чем 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов (Госдеп, однако, уточнил, что итоговая сумма контрактов составляет 2,5 млрд долларов). Как бы то ни было, среди «подписантов» фигурируют, в частности, Boeing и Chevron. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики, «включая нефть и газ», а также реализация проектов в сфере авиации и космических исследований.

Дональд Трамп по итогам встречи с казахстанским лидером, по своему обыкновению, привел аргумент в духе «Америка прежде всего»: экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест. Назарбаев же, встречаясь с «капитанами» американского бизнеса, напомнил об 11 особых экономических и 22 индустриальных зонах Казахстана и о безвизовом режиме (введенном в республике для граждан 62 стран, включая США).

«Америка видит прежде всего свою выгоду», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов. Казахстан – источник урана, там работают канадские и американские фирмы. Это поставщик ферросплавов и титана. Россия активно поставляла титан аэрокосмической отрасли США, и на фоне санкционной борьбы Вашингтон пытается как-то подстраховаться», – пояснил Солозобов. Отметим, что по итогам встречи двух президентов пресс-служба Белого дома сообщила: Трамп и Назарбаев намерены «консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана».

Безусловно, встреча патриарха центральноазиатской политики и сравнительно нового американского президента имела не только экономическое измерение.

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Сообщается, что Вашингтон и Астана «договорились изучить заинтересованность Казахстана в присоединении к Конвенции о киберпреступности». Стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны и, как обычно в подобных случаях, нераспространение ядерного оружия и борьбу с терроризмом. Что касается важных для Астаны вопросов, например ядерного нераспространения, вряд ли руководство республики сможет оказать какое-то серьезное влияние на США, поскольку Трамп – «сторонник ястребиной политики», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог, директор Института оценки рисков Досым Сатпаев.

Но тема борьбы с терроризмом, пожалуй, далека от протокольных. Назарбаев, как известно, «хозяин площадки» межсирийских переговоров в Астане, которые явно идут успешнее, чем курируемые Западом переговоры в Женеве. Но США «остаются за бортом» астанинского процесса, по крайней мере пока.

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Не менее важно, что на переговорах Трампа и Назарбаева также поднималась тема Афганистана, которая актуальна не только для Казахстана, но и для всех стран Центральной Азии, указал Сатпаев. Астане важно получить от Трампа хотя бы какие-то сигналы, свидетельствующие о том, что Казахстан является важным партнером в Центральной Азии, что это один из стратегических регионов США с точки зрения сотрудничества в области безопасности, инвестиций. Трамп, в свою очередь, «очень сильно похвалил» Казахстан по разным направлениям, заявил о том, что Афганистан, Центральная Азия для США являются также важными регионами.

Соединенные Штаты видят Центральную Азию как очень важный стратегический регион, а Казахстан рассматривают в качестве лидера этого региона и стараются наладить с ним отношения, указывает политолог Юрий Солозобов. Так, можно напомнить о существовании инициативы «Пять плюс» (пять стран Центральной Азии плюс США), которую американцы продолжат поддерживать.

При этом нельзя забывать о сетовании Назарбаева на «ушедшие на ноль» отношения Вашингтона и Москвы.

Трения России и Запада невыгодны и для третьих стран

«Санкционная война хотя напрямую не затрагивает Астану, но затрагивает Евразийский экономический союз, активным членом которого является Казахстан», – полагает Юрий Солозобов. Отношения между Западом и Россией косвенно начинают напрягать и других партнеров в рамках ЕАЭС, указывает в свою очередь Досым Сатпаев.

Он напомнил – возникали «трения и конфликты» России с Казахстаном и Белоруссией в связи с обвинениями в реэкспорте запрещенных товаров. Казахстан уже не первый год призывает решить санкционный вопрос, потому что «он бумерангом ударил и по другим государствам, тем более тем, которые входят в ЕАЭС».

Поэтому-то Назарбаев в последние годы часто поднимает связанные с этими отношениями вопросы и особенно тему санкций. Однако все эти заявления «на дипломатическом языке напоминают игру на прощупывание». Как бы то ни было, очевидно, что Назарбаев стремится выступить уже в привычной для себя роли посредника и примирителя сторон.

Коммуникационный канал через казахстанские степи

Президент Казахстана, как известно, уже не раз выступал в роли модератора различных конфликтов. Юрий Солозобов напоминает:

«Вспомним ситуацию вокруг Сирии, налаживанию которой способствовали переговоры в Астане. Вспомним начало Минского процесса, который должен был продолжиться в Астане с участием американской администрации. Большой вклад внес Назарбаев в урегулирование отношений между Россией и Турцией, лично между Путиным и Эрдоганом».

И при нынешнем, близком к нулю уровне российско-американских отношений нам надо искать инструменты дополнительного диалога, и здесь участие такого авторитетного лидера и опытного переговорщика, как Нурсултан Назарбаев, может быть очень полезно, считает Солозобов.

Схожего мнения о роли казахстанского президента в качестве посредника придерживается и Досым Сатпаев. «Для западных стран Казахстан является дополнительным коммуникационным каналом в отношениях с Кремлем», – отметил казахстанский политолог. У Казахстана «еще существует более-менее благоприятное внешнеполитическое реноме как государства, которое старается быть гибким в отношениях и с Западом, и с Востоком».

При этом, отмечает Сатпаев, «Вашингтон хорошо понимает, что если и надо выстраивать отношения с Россией, то напрямую». Роль Казахстана в работе над потеплением отношений Москвы и Запада «я бы переоценивать не стал», указал собеседник.

Солозобов подчеркнул, что Казахстан старается проводить многовекторную политику. «Он выстраивает отношения с Китаем, с США, подписал соглашение о партнерстве с Евросоюзом, поддерживает стратегическое союзничество с Россией. Это позволяет Астане балансировать в очень сложной обстановке Центральной Азии», – объяснил эксперт. Такая многовекторность не может не вызывать определенной озабоченности России, о чем уже высказался Сергей Лавров, отметил Солозобов.

Но, как отмечают эксперты, не следует переоценивать эффект от первой встречи президента Казахстана с новым лидером США. Стороны пока лишь присматриваются друг к другу. Назарбаев встречался практически со всеми американскими президентами после распада СССР. Однако «Дональд Трамп является для него своего рода «черным ящиком», указал Досым Сатпаев. Постоянно меняются конъюнктура и риторика Дональда Трампа. Он отличается от прежних руководителей тем, что слишком часто может противоречить сам себе. «Президент нестандартный и довольно непредсказуемый», – отметил казахстанский политолог.