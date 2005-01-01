«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...

Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

            Сбербанк выдал кредит на 39 млрд рублей на 10 лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Ее проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре  (фото: stroi.mos.ru)
            Сбербанк выдал кредит на 39 млрд рублей на 10 лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Ее проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре  (фото: stroi.mos.ru)
            После реконструкции «Олимпийский» сохранит концертную функцию, мероприятия будут проводиться уже под новой крышей  (фото: stroi.mos.ru)
            «Олимпийский» был построен еще в 1980 году к московским Олимпийским играм. Считается, что сейчас комплекс устарел технически  (фото: stroi.mos.ru)
            Высота комплекса и его визуальное восприятие не изменятся  (фото: stroi.mos.ru)
            Одной из особенностей обновления станет зона водных развлечений, площадь которой превысит 5 тысяч квадратных метров. В ее состав войдет дайвинговый центр, детский водный парк, а также пляж с приливной волной, площадки для пляжного волейбола  (фото: stroi.mos.ru)

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            «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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