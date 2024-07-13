В Москве прошел ежегодный парад ретротранспорта

В эти выходные в столице проходят мероприятия в честь Дню московского транспорта. В субботу состоялся парад трамваев и ретроавтомобилей. По центру города проехали более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы, а также автомобили партнеров столичного Департамента транспорта (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Советский односторонний моторный трамвай КТМ-1 сочетал в себе прогрессивные (цельнометаллический сварной несущий кузов) и консервативные (непосредственная система управления и отсутствие тележки) решения. Усть-Катавский вагоностроительный завод выпускал трамваи этого типа с 1947 года. Производство завершилось в 1961 году (фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»)

Любители ретротранспорта собрались на Чистопрудном бульваре, где можно было не только полюбоваться машинами советской эпохи, но и прокатиться на них (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)

Производство трамваев серии Ф, что означало «фонарный», началось в 1907 году, а последние вагоны этого типа перестали эксплуатироваться на улицах Москвы только в 1950-х годах (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Парад возглавила конка с лошадьми. Этот вид общественного транспорта появился в Москве более 150 лет назад и проработал до 1912 года (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)

В мероприятии участвовали более 15 трамвайных вагонов из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Первые прототипы трамвая серии Х появились в 1926 году, эти вагоны работали на улицах многих советских городов до начала 1970-х годов (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

В апреле московскому трамваю исполнилось 125 лет (фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»)

Чехословацкие трамваи Tatra T6B5 выпускались в Праге с 1983 по 1998 год (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)

Участие в параде ретротранспорта позволяет его участникам вспомнить годы детства и молодости (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Советские трамваи РВЗ-6 производились на Рижском вагоностроительном заводе с 1960 года вплоть до 1987 года. Некоторые экземпляры до сих пор продолжают функционировать в Хабаровске (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Рельсотранспортер РТ-3 выпускался на заводе СВАРЗ с 1970 по 1984 год. Он предназначен для механизированной погрузки и разгрузки рельсов и строительных деталей при ремонте и замене трамвайных путей (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Праздник дал возможность ощутить атмосферу ретро (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)

Парад трамваев продолжился выставкой исторического транспорта на Чистых прудах. Участники автоклубов «Москвич» и «Волга М-21» устроили праздничный автопробег (фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»)