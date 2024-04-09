Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
Солнечное затмение в Северной Америке
Первое солнечное затмение этого года произошло 8 апреля. Полное затмение могли наблюдать жители США, северо-западных районов Мексики и юго-востока Канады. Во время затмения лунная тень прочертила линию шириной 198 км на поверхности Земли. Полная фаза продлилась 4 минуты и 28 секунд (фото: RedBull/Reuters)
Частичное затмение наблюдали на Шпицбергене (Норвегия), в Исландии, Ирландии, западных частях Великобритании, северо-западных районах Испании и Португалии, а также в других регионах Европы. Также его могли отследить жители Океании (фото: Darren Calabrese/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Сотни жителей Вашингтона собрались в центре города на Национальной аллее. Момент, когда Луна оказалась между наблюдателями и Солнцем, встретили аплодисментами. Затмение наступило в разгар рабочего дня, в 15:20 по местному времени (22:20 по Москве) (фото: NASA/Global Look Press)
Президент США Джо Байден призвал сограждан «не глупить и следить за явлением только в защитных очках». Кандидат в президенты США Дональд Трамп выложил в Сети ролик, в котором своим черным профилем закрыл Солнце. Изображение сопровождалось текстом: «We will save America» («Мы спасем Америку») (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
Следующее солнечное затмение ожидается 2 октября 2024 года. Оно будет кольцеобразным, в России его видно не будет (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)
Россияне же увидят полное затмение Солнца в апреле 2060 года, сообщила Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария (фото: Bill Ingalls/Nasa/Global Look Press)