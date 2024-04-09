Следующее солнечное затмение ожидается 2 октября 2024 года. Оно будет кольцеобразным, в России его видно не будет (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

Президент США Джо Байден призвал сограждан «не глупить и следить за явлением только в защитных очках». Кандидат в президенты США Дональд Трамп выложил в Сети ролик, в котором своим черным профилем закрыл Солнце. Изображение сопровождалось текстом: «We will save America» («Мы спасем Америку») (фото: USA TODAY NETWORK/Reuters)

Сотни жителей Вашингтона собрались в центре города на Национальной аллее. Момент, когда Луна оказалась между наблюдателями и Солнцем, встретили аплодисментами. Затмение наступило в разгар рабочего дня, в 15:20 по местному времени (22:20 по Москве) (фото: NASA/Global Look Press)

Частичное затмение наблюдали на Шпицбергене (Норвегия), в Исландии, Ирландии, западных частях Великобритании, северо-западных районах Испании и Португалии, а также в других регионах Европы. Также его могли отследить жители Океании (фото: Darren Calabrese/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Первое солнечное затмение этого года произошло 8 апреля. Полное затмение могли наблюдать жители США, северо-западных районов Мексики и юго-востока Канады. Во время затмения лунная тень прочертила линию шириной 198 км на поверхности Земли. Полная фаза продлилась 4 минуты и 28 секунд (фото: RedBull/Reuters)

Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета Минфин отчитался о существенном росте доходов бюджета в первом квартале этого года. Растут как ненефтегазовые доходы, так и доходы от продажи нефти и газа. Причем последние показали феноменальную динамику. Что помогает российскому бюджету пополнять свои доходы даже выше запланированного уровня? Подробности Перейти в раздел

Запад уготовил Харькову судьбу безлюдного города Западные СМИ активно обсуждают военную обстановку в Харькове – втором по величине городе, подконтрольном ВСУ. В последние недели количество обстрелов военных объектов в столице Слобожанщины заметно возросло, из-за чего ВСУ сосредотачивают в городе все больше солдат и военной техники. С чем связано такое развитие событий и почему Запад озаботился судьбой Харькова? Подробности Перейти в раздел

Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО США воскресили тему вступления Украины в НАТО, пообещав Киеву «мостик» в альянс. Более того, расширение НАТО на Западе начинают воспринимать как компромисс с Россией, которой взамен достанутся Крым и Донбасс. В реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны, начало которой Илон Маск резонно связывает с Украиной. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел