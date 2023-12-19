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Путин открыл новую трассу между Москвой и Казанью
В четверг состоялось открытие завершающих участков скоростной автодороги М-12 «Восток» между Москвой и Казанью протяженностью 810 км. Строительство завершили на семь месяцев раньше срока (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Запуск движения по трассе увеличит социально-экономические показатели в 12 регионах, в том числе за счет развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В церемонии открытия в режиме видеоконференции принял участие президент Владимир Путин. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал он (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)
Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени (фото: Максим Богодвид/РИА Новости)
«В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог. В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона. Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей», – добавил Путин (фото: Егор Алеев/ТАСС)