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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 17:55 • Фоторепортаж

    Путин открыл новую трассу между Москвой и Казанью

    В четверг состоялось открытие завершающих участков скоростной автодороги М-12 «Восток» между Москвой и Казанью протяженностью 810 км. Строительство завершили на семь месяцев раньше срока (фото: Егор Алеев/ТАСС)

    Запуск движения по трассе увеличит социально-экономические показатели в 12 регионах, в том числе за счет развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа (фото: Егор Алеев/ТАСС)

    В церемонии открытия в режиме видеоконференции принял участие президент Владимир Путин. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал он (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)

    Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени (фото: Максим Богодвид/РИА Новости)

    «В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог. В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона. Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей», – добавил Путин (фото: Егор Алеев/ТАСС)

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