В Москве открыли первый в России центр для обучения операторов БПЛА

В июле нынешнего года вице-премьер Андрей Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца нынешнего года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Сегодня в гражданском обороте России насчитывается свыше 40 тыс. БПЛА различного назначения. За пять лет их производство увеличилось в 2,5 раза, превысив 20 тыс. аппаратов в год. В Москве производство выросло более чем в четыре раза (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Пройти обучение по программе пилотирования беспилотников может любой желающий. В ближайшем будущем центр планирует обучить более миллиона специалистов. Программа будет реализовываться по всей стране – в 2024 году планируется открыть центры в 30 регионах (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

«Мы сегодня запустили первый поток из 26 человек, которые будут обучаться порядка 1,5 месяцев, больше 250 часов обучения, по программе создания, производства и непосредственно управления БПЛА коптерного типа», – сказал Галаев (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

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Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел