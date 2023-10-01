Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
В Москве открыли первый в России центр для обучения операторов БПЛА
В московском индустриальном парке «Руднево» открылся первый в России федеральный образовательный центр по обучению пилотированию беспилотников (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Церемонию открытия провели президент Федерации гонок дронов Илья Галаев, победитель соревнований дронов «Архипелаг 2023» Булат Нургалиев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский (слева направо) (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
«Мы сегодня запустили первый поток из 26 человек, которые будут обучаться порядка 1,5 месяцев, больше 250 часов обучения, по программе создания, производства и непосредственно управления БПЛА коптерного типа», – сказал Галаев (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Пройти обучение по программе пилотирования беспилотников может любой желающий. В ближайшем будущем центр планирует обучить более миллиона специалистов. Программа будет реализовываться по всей стране – в 2024 году планируется открыть центры в 30 регионах (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Сегодня в гражданском обороте России насчитывается свыше 40 тыс. БПЛА различного назначения. За пять лет их производство увеличилось в 2,5 раза, превысив 20 тыс. аппаратов в год. В Москве производство выросло более чем в четыре раза (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
В июле нынешнего года вице-премьер Андрей Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца нынешнего года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Дрон в защитной сетке для игры в дрон-баскетбол (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Оператор FPV-дрона (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Нургалиев за симулятором полетов на дроне (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Учебный класс (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)